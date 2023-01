Dette fant legene i kroppen til Skoghøy

Den siste gangen høyesterettsdommer Jens E. Skoghøy (67) ble lagt inn på sykehus, ble det tatt prøver som viste at han hadde et stoff i kroppen.

Fredag henla Oslo politidistrikt saken mot kona til Jens E. Skoghøy.

Den 24. oktober i fjor mottok politiet en bekymringsmelding fra familien fordi Skoghøy ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av helsepersonell og innlagt på sykehus.

Selv har Skoghøy anklaget sin kone for å ha forgiftet ham.

I starten av desember gikk saken over til en etterforskingssak.

HENLEGGER SAKEN: Politiinspektør Per Thomas Omholt har besluttet at saken henlegges på bevisets stilling. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Politiets etterforsking har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder, eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold. Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Fant benzodiazepin

Politiet er åpne om at det har vært en utfordring å finne objektive bevis i saken, for eksempel blod og urin.

Under den siste innleggelsen ble det tatt både blod- og urinprøve.

– Det ble ikke funnet legemidler i fornærmedes blod, men det ble funnet et legemiddel i urinen, sier Omholt, som ikke ønsker å gå inn på hvilket middel det dreier seg om.

Ifølge TV 2s opplysninger ble det funnet et benzodiazepin, som utgjør to grupper legemidler, ifølge Norsk Helseinformatikk: Angstdempende midler og sovemidler.

Sier han ikke tok medisiner

Da Skoghøy-saken ble kjent i forbindelse med at Høyesterettsdommeren selv ga et intervju til nettstedet Rett24, uttalte 67-åringen selv at han ikke brukte medikamenter.

Ifølge TV 2s opplysninger har han opprettholdt denne forklaringen i politiavhør.

Ettersom det ikke er funnet stoffer i Skoghøys blod, er det umulig å si hvor høy konsentrasjon av det aktuelle stoffet han hadde i kroppen.

Ifølge Oslo Universitetssykehus kan man som regel påvise et stoff i urinen lenger enn man kan påvise et stoff i blodet.

Kona: – Svært glad

Kona til Skoghøy, som har blitt anklaget for å ha stått bak forgiftningen, er glad for at saken er henlagt.

– Hennes umiddelbare rekasjon, er at hun er svært glad, men hun er ikke overrasket. Dette var forventet, sier advokaten hennes, Musharraf Ashraf til TV 2.

TV 2 har gjort gjentatte forsøk på å få en kommentar fra Jens Edvin Skoghøy, men han har ikke besvart henvendelsene.

Skoghøys arbeidsgiver, Høyesterett, har ingen kommentar til henleggelsen, opplyser informasjonssjef Ida Dahl-Nilssen.