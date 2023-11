Dette fant brannvesenet hos seg selv

Nedre Romerike brann- og redningsvesens interne vernerunde avdekket blant annet ledningskrøll. – Kjedelig sak for oss, sier brannsjefen.

Utstrakt bruk av skjøteledninger, elektrisk utstyr som ikke ble trukket ut av støpselet og manglende branninstruks er blant det som ble funnet da Nedre Romerike brann- og redningsvesen sjekket tilstanden på egne stasjoner.

Brannsjef Jan Marius Nilsen er tydelig på at brannvesenet ikke har hatt god nok orden i eget hus.

– Dette er en veldig kjedelig sak for oss, og vi er allerede i ferd med å gjøre noe med det, sier han til TV 2.

– Det er spesielt viktig at vi ikke havner i en situasjon der vi stiller høyere krav til samfunnet enn oss selv når det gjelder brannsikkerhet.

SAMBAND: Samband ladet med skjøteledning var blant avvikene på Løken brannstasjon. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Avvikene, som først ble omtalt av Romerikes Blad, ble avdekket gjennom interne vernerunder, forklarer Nilsen.

– Vi bruker mye tid og ressurser på HMS-arbeid, og en del av dette er å gjennomføre vernerunder. Det var gjennom disse inspeksjonene at avvikene ble funnet.

– For dårlige rutiner

Nilsen er tydelig på at skjøteledninger ikke skal brukes på den måten de har blitt brukt på stasjonene deres, da dette kan føre til varmgang i ledningene.

– En tommelfingerregel er at apparater som trekker over 1000 watt ikke skal kobles til skjøteledninger. De skal heller ikke være en permanent løsning, sier han.

LADER: Også ladere merket med brannvesenets logo skal trekkes ut av støpselet når de ikke er i bruk. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Bruken av skjøteledninger hos brannvesenet kan ifølge Nilsen delvis forklares med at bygningsmassen på stasjonene er gammel, og at de får flere elektriske apparater.

– Men den viktigste grunnen er for dårlige rutiner. Det ønsker jeg å være tydelig på.

Oppfordring før jul

Selv om Nilsen synes denne saken er kjedelig for brannvesenets del, vil han benytte anledningen til å fokusere på brannvern i forbindelse med jula, en tid som ofte fører med seg flere branner og branntilløp enn ellers i året.



– Vi har for eksempel røykvarslerens dag 1. desember, som er en god anledning til å sjekke at man har nok røykvarslere, at de fungerer, og å skifte batteri, sier han.

Han trekker blant annet frem matlaging og overbelastning av det elektriske anlegget i forbindelse med julelys både ute og inne som faktorer som kan føre til brann eller branntilløp i juletiden.

– I tillegg har du bruken av levende lys, ofte i sammenheng med lettantennelig pynt.