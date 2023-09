Dette er vinneren av partilederdebatten

Tirsdag møttes partiene til partilederdebatt før kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september.

Tema for debatten var klima og skole.

Terningkastene er TV 2s kommentator Aslak M. Eriksruds spontane vurdering av politikernes innsats i torsdagens partilederdebatt.

Jonas Gahr Støre, Ap:

Nok en solid debattopptreden. Står støtt i forsvar av klimamålene og Melkøya-beslutningen.

Klarer å forklare hvorfor det uansett må tas grep for ny kraft i Finnmark, for næringslivet og sikkerhet. Styrer unna Solbergs angrep om uforutsigbare rammevilkår.

Tegner et tydelig bilde om hva som er feil med skolen, trivselen synker. Er pedagogisk når han forklarer hva som skal. Mange foreldre nikker nok anerkjennende til Støres bekymring for skjermbruken til landets elever. Nok en god debatt av statsministeren.

Erna Solberg, Høyre:



Kommer litt i skyggen av Støre i debatten om elektrifisering. Det er jo ikke så uenige der. Angriper regjeringen, for å være uforutsigbar i skattepolitikken og skape lite forutsigbare rammevilkår.

Får holde et langt foredrag om Høyres skolepolitikk i starten. Er veldig kunnskapsrik, viser at hun kan gå i detaljene i de aller fleste temaer, men resonnementene er litt hardpakket med fakta.

Kan bli litt vanskelig å henge med. Snakker seg nesten opp til femmeren i de korte 20-sekunders sekvensene. Hun kler det formatet godt. Mer glimt i øyet. Solberg bør ha en stoppeklokke med seg i neste debatt.

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet:



Er forutsigbar i kritikken av elektrifisering. Får mye plass. Skiller seg også ut i skolepolitikken når hun vil ha nivådifferensiering av landets elever og mer disiplin.

Skaper et noe kunstig fortelling om at yrkesfag og praktiske fag snakkes ned, men da kan hun ikke ha hørt hva de andre har sagt i debatten så langt.

Klarer å få begge de to første bolkene til å dreie seg om henne mot røkla, men taper litt på at hun ikke tar ansvar for den politikken Frp faktisk var med på i regjering.

Kirsti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti:



Skryter av at hun drar regjeringen i riktig retning, men må erkjenne tap i Melkøya-saken. Blir litt lang og omstendelig når hun skal forsvare SVs posisjon i oljepolitikken. Mister kanskje litt fokus.

God når hun irettesetter Listhaug i skoledebatten, hvor hun påpeker at ingen har snakket ned yrkesfag, men hopper over å påpeke hva som er feil med skolen før hun kommer med løsningene.

Da er det ikke like lett å forstå hva de er løsningen på.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet:



Kommer helt skeivt ut når han starter med å snakke om klimamoralisme og kjøttskam når han utfordres på Melkya og elektrifisering av gassanlegget der

Sliter med å forklare hvorfor han ikke en gang får egne lokalpolitikere med på laget når det gjelder regjeringens store klimaprosjekt, elektrifisering av Melkøya. Men står støtt i beslutningen.

Kommer ikke helt inn i skoledebatten. Blir noe overskrifts-preget når han sier det ikke er noe gæernt med yrkesfag. Er det noen som mener det, da?

Olaug Bollestad, Kristelig Folkeparti:



Litt heseblesende i starten, hva mener egentlig KrF om elektrifisering av oljeplattformen?

Varmt forsvar for enhetsskolen og mot nivådifferensiering i skolen. Men blir så ivrig at hun snubler litt i ordene sine.

God når hun bruker taletiden til å si unnskyld til moren til tvillingene Mina og Mille som døde av overdose under barnevernets beskyttelse, men i denne debatten falt hun litt tilbake til «syndene» fra den første debatten i Arendal.

Guri Melby, Venstre:



For et comeback! I valgkampens tredje partilederdebatt viser hun seg fra en helt ny side. Fra å kritisere regjeringspartiene tidligere i valgkampen, så støtter nå regjeringens elektrifisering av Melkøya som et godt klimaprosjekt, men gikk heller til angrep på hva som mangler med regjeringens klimasatsning. Hun får samtidig hamret inn Venstres løsninger. Det kler henne langt bedre.

Er pedagogisk og offensiv i skolepolitikken, gjenreiser Venstre som lærerpartiet. Angriper Vedum for å bruke penger på grendeskoler i stedet for å bruke pengene på tiltak for å hindre frafall. S

Hun skal ha for at hun tør på peke på hvor hun mener det bør kuttes. Det hører til sjeldenhetene i slike debatter.

Er rolig, pedgogisk og klarer balansen mellom å angripe regjeringen og framsnakke egen politikk, både i klima- og skoledebatten. Debattens vinner.

Marie Sneve Martinussen, Rødt:



Brukte taletiden sin på å gå rett i angrep på Listhaug i klimadebatten, i stedet for snakke om egen politikk. Gode retoriske angrep på Frp, men hva mener egentlig Rødt om klimamålene, utslippskutt og veien videre?

Faller litt ut av skoledebatten, men får inn noen fulltreffere mot politikere som driver med aksjespekulasjon.

Er gjenkjennelig i diskusjonen om fattigdom, men denne debatten klarte hun på ingen måte å dominere, som hun har gjort tidligere.

Arild Hermstad, Miljøpartiet De Grønne:



Er skikkelig påskrudd fra start og er den første og eneste som drar klimasaken hjem og konkretiserer hva det er vi snakker om. Minner om at klimaendringene er her allerede, sist med det voldsomme ekstremværet «Hans».

Får fremført et godt planlagt retorisk poeng om at elektrifisering av oljesektoren har like liten effekt som å bytte fra rullings til filtersigaretter. Og lever svært godt med at hovedmotstander Sylvi Listhaug parerer med å spørre han hva han egentlig har røyket.

Slipper ikke til så ofte, men når han først får ordet, griper han muligheten langt bedre enn tidligere debatter.

Klarer aldri å komme inn i skoledebatten, men han lyktes med å snakke til kjernen, de miljøengasjerte velgerne.

