Samtidig som nettsider, butikker og kjøpesentre har flommet over av tilbudsplakater, har det foregått en helt annen kampanje i flere kriker og kroker av Norge.

I år var det nemlig «Green Friday» hele 20 ulike steder i landet, og det er ny rekord.

– Det er helt supert! De siste årene har dette først og fremst blitt arrangert i storbyene, men nå er det til og med Grønn Fredag på Tysnes og andre steder i distriktene, sier Olav Myrbø i DNT Ung.

Nordmenn i verdenstoppen

I kjelleren hos Turistforeningen i Bergen bugner det over av brukte klær, sko, sekker, ski, klatreutstyr og mye annet.

ORDNING: Hver gjenstand får en lapp på seg, med telefonnummer man kan vippse penger til hvis man ønsker å kjøpe noe. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Sammen med Julie Myran og resten av gjengen i lokallaget til DNT Ung, har ungdommene i hele november invitert innbyggerne til å levere inn bruktklær og utstyr.

Målet er ikke å tjene penger, men at folk kan bytte eller selge plagg og utstyr til gjenbruk.

– Dette er vår motpol til Black Friday, der vi prøver å ha et grønnere fokus på dagen der mange kjøper nye ting man egentlig ikke trenger. Her får man kjøpt ting brukt, som fortsatt er i veldig god stand, sier Myran.

Dette er en kontrast til nordmenns vanlige vaner.

Ifølge Norsk Sportsbransjeforening, passerte sportsbutikkene en omsetning på 25,5 milliarder kroner i 2022.

Det er riktignok en nedgang siden pandemiårene, men Turistforeningen er klare på at nordmenn er blant dem som bruker mest penger på sports- og friluftsutstyr i verden.



ARRANGEMENT: DNT arrangerer Grønn Fredag som en motvekt til Black Friday. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Stadig flere bidrar

Myrbø sier de ble veldig overrasket over mengden med bruktgjenstander Turistlaget har fått inn.

Grønn Fredag-konseptet ble startet i 2016, og har vokst mye siden den gang.

– Dette er veldig viktig, og vi ser stadig flere studenter og eldre som både kjøper og bidrar.

På arrangementet stiller Turistforeningen også med syersker som reparerer ødelagte klær.

– Gratis!

Mellom klesrankene traff TV 2 på Susann Sætre, på jakt etter kupp.

– Se på denne ullvesten. Den er faktisk gratis! Den tar jeg, sier hun og gliser.

VISER: Susann Sætre fant Grønn Fredag-kupp i gratiskurven. – Se på denne vesten, da! Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Hun roser Grønn Fredag, og sier det er en fin motvekt til tilbudshysteriet om dagen.

– Black Friday-styret varer jo hele uken! Det er mye hysteri. Gjenbruk er derimot kjempebra, både for oss og miljøet, sier hun.

Arne Nakling har nettopp funnet seg både sekk, lykt og breutstyr til slikk og ingenting.

– Så nå får vi komme oss ut på breen! Jeg synes dette er et helt fantastisk konsept, for jeg er veldig imot kommersialismen og forbruket vi ser i dag. Vi må tenke gjenbruk, sier han.

Dyrtid-effekten

DNT Ung-leder Benedicte Sivertsen sier dyrtiden gjør at bytte- og gjenbruksdagen Grønn Fredag er viktigere enn noensinne.

PÅPEKER: Leder Benedicte Sivertsen i DNT ung sier dyrtiden har gjort byttedagen viktigere enn noensinne. Foto: Marius Dalseg

– Jeg forstår godt at mange trenger å gjøre gode kjøp om privatøkonomien er stram. Derfor er det så viktig at vi har mange muligheter for brukthandel, at vi har en kultur for gjenbruk og videreutvikler utlånsordninger for utstyr, sier hun.



Sivertsen har svært lite til overs for Black Friday-hysteriet.

– Hvert år tenker jeg at i år har butikkene kanskje kommet på noe bedre enn å bidra til kjøpepress med dårlige salgstilbud, men så fortsetter stadig kjøpefesten på Black Friday i hele november.

– Jeg tror den store interessen for Grønn fredag handler både om at folk ønsker å bruke mindre penger, og at mange ønsker å leve mer bærekraftig gjennom å forbruke mindre, sier Sivertsen.