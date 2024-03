TRONDHEIM (TV 2): For første gang når ikke Trondheim, landets fjerde største by, responstidskravet. – Vi er bekymret, sier stasjonssjefen.

Ifølge dokumenter Politiforum har fått innsyn i når for første gang ikke Trondheim responstidskravet. Ifølge et referat fra et møte mellom Trøndelag politidistrikt og POD fra november i fjor, heter det:

«Trøndelag politidistrikt når for første gang ikke responstidskravet i Trondheim. De har ingen annen forklaring enn at det mangler patruljer.»

Politiets responstid er tiden det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er på stedet



– Trist og bekymringsfullt



Stasjonssjefen for Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt sier til TV 2 at utviklingen er bekymringsfull.

– Dette er trist og bekymringsfullt. Vi er avhengige av tillit, publikum må ha tillit til at vi kommer til unnsetning raskest mulig.

POLITISTASJONSSJEFEN: Arve Nordtvedt er bekymret, Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hvert sekund teller

I Trondheim er de pålagt en responstid på 12 minutter ved alvorlige hendelser som berører liv og helse. Selv om responstiden ikke overskrides mye, er Nordtvedt klar på at hvert sekund teller.

– Vi har nå en responstid på litt over 13 minutter. Det er ikke mye isolert sett, men hvert sekund og minutt teller når det dreier seg om liv og helse. Det handler om tilliten til at politiet kommer når man trenger det. Vi jobber med å gjøre tiltak for å få ned responstiden igjen.

Utfordrende ressursmessig



Stasjonssjefen sier en av årsakene er færre ansatte i forhold til 2023. Det gjelder både operative mannskaper og etterforskere.

– Det er utfordrende ressursmessig for vi må komme i balanse med budsjettet. Vi har trangere rammer og nedbemanning. Det fører til færre patruljer ute, det går ut over responstiden.

UTRYKNING: Det er færre politi i distriktene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Færre politi i distriktene

En gjennomgang viser at det ble færre politifolk ute i landets politidistrikt store deler av fjoråret. Denne trenden fortsetter i 2024 viser tall fra Politiforum.

I januar i år var det 9895 årsverk, mot 10.242 politiårsverk for et år siden. Noe som betyr en nedgang på 347 årsverk.



Verst i hovedstaden

De aller fleste politifolkene har forsvunnet i Oslo.



Her har 118 årsverk blitt borte.

I landets nest største politidistrikt, Øst, har de mistet 108 politifolk.

I Vest har de mistet 40, Trøndelag politidistrikt har blitt 36 færre.

SYMBOLPOLITIKK: Stasjonssjef, Arve Nordtvedt sier - Etableringen av små politikontor går ut over resursene der de trengs mer. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Symbolpolitikk

Arve Nordtvedt er også leder for geografisk driftsenhet på Fosen og Værnes i Trøndelag politidistrikt. Han har i tillegg blitt pålagt etableringen av det nye politikontoret i Meråker.

– Dette er et lite kontor som legger beslag på ressurser som kunne gjort bedre nytte for seg andre steder og fått ned responstiden, sier stasjonssjefen og fortsetter:

– Vi ble pålagt nytt politikontor i Meråker mot alle faglige råd. Det er et område hvor det skjer lite. Dette går for eksempel ut over Trondheim hvor behovet er mye større. Dette er politikk og symbolpolitikk foran faglige råd, avslutter Nordtvedt.