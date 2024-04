Dette er tegnene på at du bør bytte jobb

Skiene er satt i boden, kvikklunsjen er spist opp og solveggen skal nå få pause. Påskeferien går mot slutten, og jobbhverdagen - og en haug med uleste mail - venter.

Er du en av de som sliter med motivasjonen før du skal tilbake på jobb? Det finnes nemlig enkelte tegn du bør se etter, for å vurdere om du skal bytte jobb.

TV 2 har snakket med eksperter i arbeidslivet som gir sine beste tips.

– Det er farlig

Helene Tronstad Moe, forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania, ramser opp diverse tegn som tilsier at du bør søke ny jobb.

– Jeg tenker det første tegnet er om du mistrives med arbeidsmiljøet og om du gruer deg til å gå på jobb. Det er noe av det viktigste, sier Tronstad Moe til TV 2.

PASS PÅ: Arbeidspsykolog Helene Trondstad Moe er klar i sine anbefalinger. Foto: Jonatan A. Quintero / Høyskolen Kristiania

Hun fortsetter:

– Hvis du føler deg lite verdsatt. Det gjelder både lønnsmessig, men også i arbeidsmiljøet. Eller om du føler at jobben truer din fysiske eller psykiske helse, så må du bytte jobb. Det er farlig.

Arbeidspsykologen mener også at hersketeknikker blant sjefer er en uting og en grunn til å se seg rundt.



– Hvis sjefen gir deg skylden for noe dem selv har gjort dårlig eller at de tar æren for ditt gode arbeid.



– Eller hvis du har en dårlig leder og ikke blir kvitt hun eller han. Det er noen som rett og slett ikke burde være leder og hvis du ser at det er en langsiktig situasjon. Da ville jeg sett etter en ny arbeidsplass.

Skifte beite?

Hodejeger og rekrutteringssjef i Multiconsult, Martin Halvorsen, mener det viktigste tegnet er svært enkelt.

KLARE RÅD: Man må aldri slutte å lære på jobb, mener rekrutteringsleder Halvorsen. Foto: Kristine Hedenstad / Multiconsult

– Det er når du slutter å lære. I Multiconsult er vi opptatt av å tilby alle et utviklende læringsløp, uansett hvor langt du har kommet i karrieren. Takker du ja til en jobb, takker du også ja til å bli en del av et læringsmiljø. Slutter du å lære på jobben, er det kanskje på tide å bytte beite, sier Halvorsen til TV 2.

Hodejegeren mener ansatte skal ta seg tiden til det som betyr noe.

– Gir jobben deg noe verdi utenom lønn? Er du med å skape noe? Er du med å skape et bedre samfunn? Hvis ikke, er det kanskje et tegn på å se seg om etter en ny jobb, sier han og fortsetter:



– Det kan være å forbedre et produkt eller tjeneste som hjelper stort eller smått. For eksempel designe en gang- og sykkelvei som gjør at barna våre kommer trygt til og fra skolen, eller utvikle bygg og bydeler som bidrar til mangfold og motvirker utenforskap. Da gir jobben mening.



Tronstad Moe er enig med Halvorsen.

– Om du har kapasitet til mer eller større ansvar, men ikke får muligheten, og det står helt stille. Skift jobb!

– Få engasjerende kollegaer?

VEILEDER: NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Frida Basma er deres karriereekspert. Foto: BJARNE KROGSTAD / NITO

Karriereekspert i NITO, Frida Basma, forteller at det er flere ulike faktorer for at man bør bytte jobb.



– Det kan være livssituasjoner hvor man flytter eller søker noe annet. Ofte er det mangel på vekst- og utviklingsmuligheter på det faglige og personlige. Eller kanskje man har nye interesser.

– Et annet tydelig tegn er hvis du opplever å få dårlig betalt og under markedsverdien eller har snakket med lederen, men uten å få lønnsøkning.

Hun påpeker også at arbeidsmiljøet er svært viktig.

– Har du få støttende og engasjerende kolleger? I så fall ville jeg sett meg rundt.

Endringer og ulike verdier i selskapet kan være et annet tegn.

– Kanskje selskapet har utfordringer økonomisk eller at det skal være nedbemanning og en omstrukturering. Eller føler du at bedriftskulturen og verdiene ikke stemmer overens med dine egne?, spør karriereeksperten.

– Kast deg ut i det!

Om du misfornøyd eller på jakt etter nye utfordringer, så har arbeidspsykologen flere råd om hvordan og når du burde slutte.

– Det første rådet er å søke jobb mens du er i jobb. Det er mye lettere å bli tilbudt en jobb hvis du allerede har en jobb. Man er mer attraktiv og arbeidsgiverne blir skeptiske og tenker det en feil eller mangel om du ikke har jobb, sier Trondstad Moe og legger til:

– Vær aktiv og nysgjerrig, hold et foredrag, gå på seminar, hold deg faglig oppdatert og ta relevante kurs for ny jobb som gjør deg ekstra attraktiv.



GODE KOLLEGAER?: Alle arbeidsekspertene mener at miljøet på jobb er viktig. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Eksperten ber usikre arbeidstagere tenke på egen livssituasjon og bytte jobb når man selv er klar for det.



– Når det passer bra for deg, kast deg ut i det!

Men før du gjør det, har karriereeksperten et råd.

– Det er et stort valg og vurdering. Ta en prat med arbeidsgiver først om man kan få ny lønn, oppgave eller mer ansvar. Eller snakk med en veileder som kan hjelpe deg. Det er alltid godt å ha en å snakke med, sier Basma.



Om du har valgt å slutte enten før eller etter du har lest denne artikkelen, så har hodejeger Halvorsen ett ytterligere råd.

– Når du først slutter, så gjør det med stil. Vær ryddig overfor arbeidsgiver og gå i dialog med lederen din. Stå i jobben og lever helt i mål. Bli kjent for at du var med til slutt, selv om du er lei og motivert til en ny jobb.