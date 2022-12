Dette er straffen de mener Viggo Kristiansen skal få

Om få dager skal retten få høre hvorfor påtalemyndigheten mener at Viggo Kristiansen (43) er uskyldig i Baneheia-saken, men han skal likevel idømmes en straff.

FRI MANN: Det har gått halvannet år siden Viggo Kristiansen (43) ble løslatt fra Ila fengsel og stoppet innom Cirkle K Nykirke sammen med faren sin for å kjøpe kaffe, pølse og brus. Uansett hva som skjer i lagmannsretten, er han for lengst ferdig med å sone straffen sin. Foto: Frode Sunde / TV 2

Halvannet års intens etterforskning av den gjenåpnede Baneheia-saken er unnagjort.

Riksadvokat Jørn Maurud er ikke i tvil om at bevisene underbygger at Kristiansen ble uskyldig dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap og voldtektene i Baneheia i mai i 2000.

På tirsdag møter statsadvoktene Johan Øverberg og Andreas Schei i Borgarting lagmannsrett for å forklare hvorfor dommen mot Kristiansen må fjernes.

– Påtalemyndighetens innlegg i retten vil bestå av en redegjørelse for hvordan vi vurderer bevisene i Baneheia-saken, og en prosedyre av straff for de forholdene som ikke er gjenåpnet. Dette er forhold han allerede er domfelt for og som han er ferdig med å sone, sier Schei til TV 2.

– Snakk om måneder

Sammen med Baneheia-saken ble Kristiansen domfelt for to forhold i 2002. Det mest alvorlige var seksuelle overgrep mot en mindreårig jente da han selv var under 18 år.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei vil ikke røpe hvor lang fengselsstraff han mener Viggo Kristiansen skal idømmes for de mer enn 20 år gamle lovbruddene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det andre forholdet han ble dømt for, var plagsom og skremmende opptreden etter at han flere ganger gikk opp på en veranda og kikket inn vinduet i en leilighet der en kvinne bodde.

Det er forsvarer Bjørn André Gulstad som skal prosedere tirsdagens sak på vegne av Kristiansen. Gulstad har klare tanker om hva han mener kan være en passende straff.

– I utgangspunktet snakker vi om måneder, hvor en rekke særegne og formildende omstendigheter kan tilsi en markant lavere straff enn det som ellers ville ha blitt idømt, sier han.

GLAD DAG: Advokat Bjørn Gulstad var fornøyd da han i fjor sommer kunne besøke Viggo Kristiansen i Ila fengsel få timer etter at han ble besluttet løslatt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forsvarer: Nyanseforskjell

Statsadvokat Schei sier at han ikke vil gå inn på hva han mener er riktig straffenivå for de to forholdene.

Han understreker at Kristiansen uansett er ferdig sonet for lengst.

Forsvarer Gulstad sier at deres syn, nemlig at en fengselsstraff på noen måneder vil være riktig, i liten grad avviker fra aktoratets syn.

– Dog er det nok en nyanse, sier han.

– Hva blir viktig for dere å få frem i retten?

– De formildende omstendighetene som gjør seg gjeldende saken, herunder alt som i ettertid må iakttas for at den samlede vurderingen nå skal bli så riktig som mulig, sier Gulstad.

– Stor forståelse

Det er varslet at de etterlattes bistandsadvokater, Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm, vil holde et innlegg i retten.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra duoen før rettsmøtet, men de har så langt ikke besvart henvendelsene.

Advokat Gulstad sier at det bistandsadvokatene har å si, neppe får noen betydning for de spørsmålene lagmannsretten skal ta stilling til.

– Når det er sagt, er det viktig å forstå de etterlattes behov for å komme til orde i det som for dem fremdeles må være svært belastende. Fra denne side vil det blir vist stor forståelse for de etterlattes opplevelse, av den dramatiske endringen det er at en antatt skyldig mann, senere viser seg å være uskyldig, sier han.

Torsdag faller den endelige dommen mot Viggo Kristiansen. Det er ventet at hovedpersonen selv vil være til stede når avgjørelsen leses opp i retten.

Samtidig jobber statsadvokatene i Oslo med å ta stilling til hva de skal gjøre med Jan Helge Andersen, som er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.