Dette er rapporten som felte Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol jukset med viten og vilje på masteroppgaven, slår Nemnda for studentsaker ved Nord universitet fast. Les hele avgjørelsen her.

Helseminister Ingvild Kjerkol måtte fredag forlate regjeringen etter at det ble klart at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet hadde konkludert med at Kjerkol får strøket sin masteroppgave i helseledelse på grunn av fusk.

TV 2 har fått tilgang på hele det 12 sider lange vedtaket fra Nord universitet, der de feller Ingvild Kjerkol.

I rapporten konkluderer nemnda med at «Kjerkol og hennes medstudent har fremstilt andres arbeid som sitt eget»

– En nådeløs dom, sa Kjerkol da hun møtte pressen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre fredag formiddag.

Knusende rapport

I den knusende rapporten heter det at da Kjerkol leverte inn masteroppgaven høsten 2021, ble det i en rutinemessig plagiatkontroll avdekket et tekstsammenfall på 19 prosent.

Men «totaliteten av plagiatgrad» ble ikke vurdert som alarmerende.

Da mediene i januar fant en rekke tekstlikheter uten at dette var kreditert, ble det gjennomført en ny plagiatkontroll, heter det videre:

– Denne gangen viste plagiatrapporten et tekstsammenfall på til sammen 43 prosent med ulike kilder fordelt over 461 tekstblokker, heter det i rapporten.

Da Kjerkol ble innkalt til et avklaringsmøte, uttalte hun at «det ville vært høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», står det i rapporten.

– Vanskelig å fortsette

Kjerkol har vært helse- og omsorgsminister siden Støre-regjeringen tiltrådte høsten 2021. På pressekonferansen gjorde Støre det klart at Kjerkol måtte gå av som statsråd.

– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister, sa Støre på pressekonferansen.

– Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd.

Kjerkol sier hun ikke har hatt til hensikt å plagiere andres arbeid.

– Nemnda har behandlet oss akkurat som andre studenter, slik de skal gjøre. Selv om det gjør vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sier hun.

Nemnda har fattet to vedtak - et for Kjerkol og et for medstudenten. TV2 publiserer bare vedtaket som er gitt til Kjerkol.



Les hele rapporten her: