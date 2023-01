Dette er planen for comebacket

Etter to måneder på sidelinja er det lagt grundige planer før Atle Antonsen i morgen er tilbake i radiostudioet til P4. Rasismesaken vil bli et tema, får TV 2 bekreftet.

Fredag klokken 10 tennes det røde lyset i studioet til P4 i Oslo.

Da er programmet «Misjonen» tilbake på lufta med den faste duoen Johan Golden og Atle Antonsen.

I to timer skal de to kameratene underholde det norske folk.

Dette er første gang Antonsen er tilbake i offentligheten siden samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i november fortalte om en hendelse på Bar Boca 23. oktober i fjor,

Antonsen sa blant annet at Ali var «for mørk til å være her», noe som resulterte i en politianmeldelse og en sak der han ble etterforsket for hatefullefulle ytringer.

DER ALT BEGYNTE: Hendelsen som førte til politianmeldelsen fant sted på «Bar Boca» på Grünerløkka i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

Skal berøre saken

Antonsen sa i politiavhør at han ikke er rasist og at han på ingen måte hadde en rasistisk intensjon med det han sa.

Selv har han offentlig beklaget og betegnet det hele som et dårlig forsøk på humor.

I kjølvannet av hendelsen ba Antonsen om å bli fritatt fra programmet, men tidligere denne uka varslet han sitt comeback etter at Riksadvokaten henla saken.

Presseansvarlig i P4, Birgitte Malling, opplyser til TV 2 at sendingen går direkte fra P4 mellom ti og tolv.

– Den mye omtalte saken vil naturlig nok bli berørt i sendingen, bekrefter hun overfor TV 2.

– Han er klar

TV 2 har vært i kontakt med Antonsens advokat, Marianne Klausen, som opplyser at hennes klient ikke ønsker å uttale seg utover det som ble sagt i forbindelse med annonseringen av comebacket.

– Han er klar for å begynne å jobbe igjen, og han setter stor pris på at P4 ønsker ham tilbake, sa hun da.

Det er fra før kjent at Bård Ylvisaker tar over tronen i det tidligere Antonsen-ledede programmet «Kongen befaler».

Taust fra TV 2

Hva som skjer med TV 2-programmet «Kjære landsmenn» er ikke kjent. Programredaktør Kathrine Haldorsen har ikke besvart nyhetsredaksjonens henvendelse om saken.

Det er ikke bekreftet hvorvidt Johan Golden kommer til å kommentere politisaken, noe han har gjort tidligere.

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sa Golden i programmet «Nytt på nytt» kort tid etter at hendelsen med Ali ble kjent.