Dette er ministerposten Jimmie Åkesson vil ha

– Vi vil gjerne inn i en ny regjering. Vi håper vi blir så store at vi kan lede en ny regjering.

Det sier leder av Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, når TV 2 møter ham på valgkampturné i Norrköping i Sverige, hvor det er valg på søndag.

Den siste tiden har partiet hans dratt ifra Moderaterna, Høyres søsterparti i Sverige, på meningsmålingene. Nå ligger SD an til å bli Sveriges nest største parti, og størst på blå side av streken.

Men selv om blå side skulle vinne, og Åkessons parti skulle ende opp som blokkens største, så er det ikke realistisk at Åkesson blir regjeringens leder.

I MEDVIND: Leder av Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, er klar på at han ønsker regjeringsmakt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Attraktivt

I Sverige er det nemlig nasjonalforsamligen Riksdagen som velger statsministeren, og der har Sverigedemokraternas statsministerkandidat for mange mot seg.

Regjeringsambisjonene er likevel tydelige.

– Hvis dere kommer i regjering, er det justis du vil ha?

– Ja, det er et område som er viktig for oss. Justisdepartementet håndterer jo både kriminalpolitikken og innvandringspolitikken. For oss er det et veldig attraktivt departement å sjefe over, sier Åkesson.

Sverigedemokraterna kom inn på Riksdagen i 2010, da med 5,7 prosent av stemmene. I TV 2s ferskeste snittmåling får partiet 20,88 prosent oppslutning.

– Tydelige politiske krav

Ifølge en fersk meningsmåling utført av Sifo for Göteborgsposten, vil en majoritet av både Kristdemokraterna og Moderaternas velgere at Sverigedemokraterna skal inngå i en ny blå regjering.

Men ingen av de nevnte partiene ønsker det samme.

– Er det udemokratisk om dere ikke får sitte i regjering?

– Først og fremst skal det være et flertall i Riksdagen for en slik regjering, og vi håper jo velgerne gir oss det. Det vil jo vise seg på søndag. Skal vi ikke sitte i regjering vil vi stille tydelige politiske krav.

POPPIS: I svenske målinger oppgir nær tjue prosent at de vil stemme Sverigedemokratene 11. september. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Krever plass i regjering

Det er ikke bare Ulf Kristersson som har strekk i laget på sin side av streken. Desto mer krevende kan det bli for Magdalena Andersson å forsøke å samle partiene på sin side, ved en eventuell valgseier.

LAG-LEDERNE: De er omtrent like høye, men Socialdemokraternas Magdalena Andersson har nok en litt vanskeligere jobb med å samle en regjering ved en eventuell valgseier. Foto: Simen Askjer / TV 2

Svenske Centerpartiet har pekt på sosialdemokratiske Magdalena Andersson som deres statsministerkandidat, og er åpen for å sitte i regjering med dem. De to partiene er langt fra å ha flertall alene, og må trolig ha støtte fra både Miljøpartiet og Vänsterpartiet.

Men hverken Centerpartiet eller Socialdemokraterna vil sitte i regjering med Vänsterpartiet, mens Vänsterpartiet krever en plass ved bordet for å gi sin støtte og slippe Magdalena Andersson fram som statsminister.

Til TV 2 sier V-leder Nooshi Dadgostar at bakgrunnen for kravet er den kaotiske mandatperioden Sverige har lagt bak seg.

– Er det et absolutt krav for deg å sitte i regjering?

EKSPOLISV: Både Nooshi Dadgostar og Magdalena Andersson er tidligere svømmere, men Dadgostar mener hun er den mest eksplosive svømmeren av de to. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er et krav svenske velgere stiller til politikere i Sverige. Det skal ikke være så rotete som det har vært. Regjeringen må få gjennom sin økonomiske politikk, sier Dadgostar til TV 2.

– Og da må dere sitte i regjering?

– Ja, hvorfor skulle mine velgere vært mindre verdt enn Socialdemokraterne eller Centerpartiets? Det er et veldig enkelt demokratisk prinsipp, sier hun.