– Dette er min streik

– Gjennom bemanningsbyrå får ein meir makt til å kunne forhandle seg til korleis ein sjølv vil ha det, seier Andreas Rolland (27).

Sjukepleiaren frå Bergen er nett kommen heim etter eit lengre opphald i Hammerfest, der han har jobba som vikar dei siste ti månadane.



Og det var ikkje eventyret som først lokka han til Hammerfest og til vikarbyråa.

– Så langt i år har eg tent dobbelt så mykje som eg hadde i årsløn i gamlejobben, seier Rolland.

Fekk nok

For eitt år sidan sa Rolland opp si faste stilling som sjukepleiar på Haukeland sjukehus. Han hadde fått nok.

ÅRSLØN: Andreas Rolland fekk høgare timeløn og betre overtidsbetalt som vikar i vikarbyrå. På seks månader tente han det same som han hadde i årsløn i jobben han sa opp i det offentlege. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Eg følte at eg ikkje fekk nok betalt til å leve eit greitt liv i Bergen. Det var ikkje mykje igjen etter at eg hadde betalt husleiga, straumrekninga og studielånet.

I tillegg ønskte han å kjøpe eigen bustad, men seier han hadde ikkje kjangs til å spare opp nok pengar til eigenkapital.

MUSIKK: Rolland seier han gjerne spelar gamle slagerar for pasientane sine ved ledige stunder. Foto: Elias Engevik / TV 2

Då blei han tipsa av ei sjukepleiarvenninne om å søke seg til vikarbyrå, der han i prinsippet kunne gjere same jobben for høgare løn.

Nokre månader seinare var han i Hammerfest.

– Det var ein god sjanse til å få litt ny erfaring, få betre betalt og samstundes sjå litt meir av Noreg, seier Rolland.

JOBBA MYKJE: Rolland seier han tok på seg mykje ekstravakter då han var i bemanningsbyrå i Hammerfest. Foto: Elias Engevik / TV 2

TV 2 har sett fleire av lønningane hans frå tida i Hammerfest. Berre i januar var lønninga på 70.000 kroner før skatt, mellom anna ved å velje vakter strategisk og ta på seg fleire vakter.

– Eg jobba mykje ekstra i gamle jobben og, men byråa betalte betre for overtida. Det gir jo meir insentiv til å ta på seg ekstravakter.

Problematisk

Stadig fleire vel å gjere som Rolland, seier Kari Ingstad, professor ved Nord Universitet.

Ho meiner det er ei forståeleg utvikling.

– Viss det er slik at vikarbyrå kan tilby meir fleksible arbeidstidsordningar, betre fagmiljø og betre løn, så er det ikkje rart fleire vel å jobbe i byrå framfor kommunale helsetenester eller sjukehus.

FORSKAR: Kari Ingstad er professor i sosiologi ved Nord universitet, ved fakultet for sjukepleie og helsevitskap. Ho seier at sjølv om det er ein relativt låg andel sjukepleiarar som jobbar i bemanningsbyrå, blir dei stadig fleire. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Samstundes meiner ho utviklinga er problematisk.

– På den eine sida dekker vikarane eit behov som kommunane og sjukehusa har. På den andre sida gir det lite kontinuitet i tenestene og er ikkje særleg samfunnsøkonomisk, seier Ingstad.

MEST I DISTRIKTA: I følge Ingstad er det dei aller minste kommunane som brukar mest bemanningsbyrå. Vikarbruken er størst i Nord-Noreg og på vestlandet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ein vikar kostar nemleg kommunen rundt 2,5 gongar meir enn det ein fast tilsett kostar, ifølgje ein rapport frå Fafo.



Samstundes aukar vikarbruken i det norske helsevesenet raskt.

Fleire milliardar meir

Nye tal som sjukepleiarforbundet har henta inn, viser at norske kommunar brukte over 2,6 milliardar kroner på vikartenester i 2022.

Det er ein auke på 49,71 prosent sidan 2021, då kommunane brukte i overkant av 1,7 milliardar kroner.

Om rapporten Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i samarbeid med BCW kartlagt kommunane sine innkjøp av tenester frå vikarbyrå innan helse- og omsorgssektoren. Funna er basert på sjølvrapporterte tal frå kommunane som har svart. Dette viser rapporten: I 2022 brukte norske kommunar 2, 629 226 176, 71 kr på vikartenester. Det er ein auke på 49,71 prosent sidan 2021, då kommunane brukte 1 756 207 241, 69 kr





224 kommunar hadde auka utgiftene knytt til vikarbyrå i 2022. 72 kommunar har kutta utgiftene knytt til vikarbyrå.

– Vikarbruken aukar fordi det manglar helsepersonell, men det handlar og om organisering av tenester, meiner Ingstad.

Ho meiner det beste grepet ein kan ta, er å fokusere på heiltidsstillingar og auke grunnbemanninga i kommunehelsetenesta.

TRUR PÅ LØYSING: Ingstad meiner den høge vikarbruken handlar mykje om organisering. Ho viser til at om lag ein av fire kommunar i Noreg klarar seg utan å bruke bemanningsbyrå. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Mange har ei minimumsbemanning som gjer at ein er veldig sårbare for sjukdom og fråvær. Hadde ein brukt meir av vikarbudsjettet på faste tilsette, hadde ein sleppt å leige inn så mange vikarar.

Kamp om hendene



Men ei undersøking TV 2 har gjort, viser at det ikkje berre er enkelt for kommunane å få tak i eigne tilsette.

TV 2 har sendt ei rekke spørsmål til alle kommunane i Vestland om korleis dei opplever rekrutteringssituasjonen.

Nesten alle svarar at dei har utfordringar med å rekruttere helsepersonell.

For 20 av kommunane er situasjonen så krevjande at dei innfører lukrative ordningar for å trekke til seg søkarar og gjere seg attraktive i kampen om hendene.

LØYST KRISA: For få år sidan måtte Modalen kommune bruke svimlande summar på vikarar frå vikarbyrå. No har dei løyst bemanningskrisa, mellom anna ved å tilby meir løn og betre turnus. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ordningar som lønstilskot, bustipend og nedbetaling av studielån er blant tiltaka dei innfører for å lokke folk til å flytte til bygdene.

15 av kommunane sa at tiltaka hjelpte med rekrutteringa, men for mange er situasjonen framleis krevjande.

Uroa over vikarbruken

Tidlegare i år gjekk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ut og bad kommunar og sjukehus om å avgrense vikarbruken.

Ho og regjeringa er klar i talen på at helsevesenet primært skal bestå av faste tilsette.

FASTE STILLINGAR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol (Ap) synest lite om auken i vikarbruk. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det å vere avhengig av vikarar er dyrt og gir ikkje god nok kvalitet for pasientane våre. Vi har vore veldig tydelege på at heile, faste stillingar skal vere standarden i helsevesenet, seier Kjerkol til TV 2.



– Men kva når ingen søker på dei heile, faste stillingane i distrikta?

– Det synest eg er ei for generell skildring. Det er viktig å finne gode løysingar lokalt og sørge for at ein er attraktiv som arbeidsgjevar.

Omstilling

Kjerkol seier regjeringa jobbar aktivt for å legge til rette for at helsevesenet er rusta til å møte utfordringane som følgjer av at vi stadig blir fleire eldre.

Mellom anna har dei lagt fram ein opptrappingsplan for heiltid og god bemanning.

PRESS: I 2030 vil det vere fleire eldre over 65 år enn barn og unge under 20 år. Eldrebølga vil føre til stort press på helsetenestene i landet. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Men vi må gjere ting annleis framover. Vi må automatisere fleire oppgåver og la fagfolka bruke kompetansen sin riktig. Det er ei omstilling kommunane er godt i gang med, seier Kjerkol.

Lønskamp

I Bergen har Andreas Rolland endeleg fått lånebevis. No skal han på visning på ei leilegheit han ønskjer å kjøpe.

Han seier han ikkje har dårleg samvit for å ta på seg oppdrag gjennom bemanningsbyrå, og på den måten bidra til auka kostnader og mindre kontinuitet i tenestene.

I staden ser han på det som eit bidrag inn i sjukepleiarane sin lønskamp.

Han meiner nemleg det skal godt gjerast å løyse bemanningsutfordringane utan å gi meir løn.

REISESJUKEPLEIAR: Andreas Rolland har nett takka ja til eit vikariat i Bergen, men har planar om å ta eit oppdrag i Tønsberg til våren. – No har eg vore nord, så då kan eg gjerne reise austover neste gong. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han meiner vidare at det har liten effekt å streike, fordi det går rett til tvungen lønsnemnd.

– Sjukepleiarane kan jo i praksis ikkje streike. Det har vi prøvd. Men vi kan gå til vikarbyråa.

– Så dette er din måte å streike på?

– Ja, eg ser på dette som min streik.