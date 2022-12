– Dette er min jul, og dette er fantastisk

2500 gjester, 900 frivillige og et halvt tonn med pinnekjøtt er noen av ingrediensene når Alternativ jul er tilbake for fullt i Oslo.

TILBAKE: Etter to år med koronapandemi er Henning Holstad og Alternativ Jul tilbake for fullt i år. Foto: Carolyn Hannigan / TV 2

Etter to år med koronarestriksjoner, kan Alternativ jul igjen for fullt invitere til to døgn med med julemat, gaver og stemning på Folkets Hus i Oslo.

– Dette er fantastisk, spesielt gledelig å være inne igjen etter to år ute på Youngstorget, sier Henning Holstad.

Han tok i 1969 initiativ til arrangementet, som har blitt holdt hvert år siden. Det har vært holdt arrangement også de to siste årene, men da har koronarestriksjonene satt sine begrensninger.

– Julen er spesiell. Det å ha problemer 24. november er en ting, men det å ha de samme problemene 24. desember er noe annet, sier han om hvorfor arrangementet er så viktig.

– Sånn er vi mennesker, vi er litt pussig satt sammen. Når alle går til sine, blir noen sittende igjen uten å vite hva hva de skal. Kanskje vil ikke familien vite av dem. Vi har masse slike historier.

– De har rotet til livet sitt, ja vel, men dette skal være en gledens dag for alle. Og her er vi og vi lager den, sier Holstad.

VETERAN: Henning Holstad er initiativtager til arrangementet Alternativ Jul. Her fra 2016 Foto: Jon Olav Nesvold

Ribbe midt på natta

Veteranen forteller at selv om rus- og gatemiljøet i Oslo fortsatt er i grunntanken for arrangementet, er dørene åpne for de som ønsker å komme.

– Folk som er ensomme, som har problemer i livet sitt på ulike områder og som gjerne vil være sammen med oss, er velkomne. Du kan komme inn uansett hvilken tilstand du er i, understreker Holstad.

Dørene åpnet i Folkets Hus klokken 15 på juleaften og er åpne døgnet rundt til klokken 13 2. juledag.

– Vi er verdens lengste kontinuerlige julefeiring. Vi serverer ribbe klokka fire på natta, sier Holstad.

GAVEPAKKING: 1500 julegaver skal deles ut til gjestene. Foto: Martin Berg Isaksen/ TV 2

I løpet av kveldene skal det blant annet være underholdning, gang rundt juletreet og opplesning av juleevangeliet. I tillegg skal 1500 julegaver deles ut.

– Dette er min jul, og dette er fantastisk, sier en entusiastisk Holstad.

– Som å komme hjem

En av de som hadde tatt turen til Alternativ jul på julaften er Frank. Han synes det er veldig staselig med feiringen.

– Jeg har levd et litt annerledes liv. Da er det fint å komme hit, sier han til TV 2.

– Hva betyr denne julefeiringen?

– Den har mye å si, spesielt for de som har det vanskeligst i hverdagen, de som ikke har så mye å gå til. De har den tryggheten med at du har noen dager å slappe av før betongen kommer.

SOM HJEMME: Frank sier det er fint å komme til Folkets hus. Foto: Martin Berg Isaksen/ TV 2

Frank sier han selv har vært på julearrangementet et sted mellom sju og ti ganger.

– Det er veldig trivelig. Det er som å komme hjem i min egen stue, jeg føler meg veldig hjemme her, forteller Frank, som sier det mye følelser blant gjestene.

– Fra vemod til den største glede, sier han.

Julestemning

Det er ikke bare for gjestene at Alternativ jul er en viktig del av julefeiringen. Blant de 900 frivillige finner vi mor og sønn Annett Berntsberg Eck og Erik Eck Jørgensen.

– Det har blitt en tradisjon for oss også. Jeg får ikke ordentlig stemning før vi kommer hit, sier sønn Erik, som er med for sjette gang.

Mor Annett er frivillig for tolvte gang. Hun sier det handler mye om å tenke på de som ikke er like privelligerte.

– Også er det godt å være her. Det er kjempegod stemning i salen, også blir de så takknemlige for at vi er her, og det gjør meg veldig ydmyk. Det handler om viktigheten av å være medmennesker, sier hun.

MOR OG SØNN: For Annett Berntsberg Eck og Erik Eck Jørgensen har Alternativ jul blitt en viktig tradisjon. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Initiativtaker Holstad skryter av de mange frivillige.

– Det skal litt til å få 900 frivillige og kanskje 2.500 gjester til å fungere sammen. Det er nesten som å starte et nytt firma på mandag også får de en halv time med forberedelser før det skal fungere, sier han.

– Er det ikke fantastisk at de stiller opp og er med på det?