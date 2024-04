Dette er meldingen som stengte ned Stortinget

Stortinget ble stengt ned etter at de mottok to ulike trusler.

Den siste ble fanget opp i sosiale medier. Det var en melding på forumet 4chan som fikk politiet til å agere.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen».

Det var sikkerhetsavdelingen på Stortinget som fanget den opp, forteller sikkerhetssjefen ved Stortinget, Pål Munck.

Meldingen ble lagt ut tirsdag, men ikke fanget opp før onsdag.

– Vi fanget opp denne meldingen i dag morges, sier sikkerhetssjef ved Stortinget, Pål Munck.

Meldingen ble så sendt videre til PST, forklarer han.

– Dette er ikke vanlig, sier han videre.

Aftenposten omtalte meldingen først.

Åpnet for drift

Rundt 1230 meldte politiet at Stortinget på nytt ble åpnet for normal drift.

– Vi er trygge på at det nå er trygt å ferdes i området rundt Stortinget og at Stortinget åpner og har vanlig drift, sier innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt.

Det er foreløpig ikke avklart om de to truslene kom fra samme person.

– Akkurat nå kan det se ut som det er to forskjellige trusler og to forskjellig trusselutøvere. Vi vet hvem som har utøvd den ene trusselen og det var den jeg nevnte innledningsvis som egentlig var lite bekymringsfull da den kom.



Han vil ikke kommentere innholdet i den siste trusselen, som var den som fikk politiet til å slå alarm.

– Jeg ønsker ikke gå i detalj rundt det. Vi frykter at andre skal kopiere metoden og ordlyden i trusselen.

Ikke opplevd før

Stortings spørretime var i gang da politiet stengte ned bygget. Alle innganger og trafikk i området ble stanset og sperret.

Politikerne som var inne på Stortinget mens dette pågikk var tydelige på at situasjonen var alvorlig.

– Vi har tidligere fått meldinger om stengte innganger på grunn av aksjonister, men at det er en uavklart situasjon som nå har jeg ikke opplevd tidligere. At bygget stenges er også noe jeg opplever for første gang, sa Venstre-leder Guri Melby.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var tydelig på at det situasjonen er alvorlig og at det skaper forstyrrelser.

– Bare se nå, hvor dette har kommet midt under gjennomføringen av spørretimen, som er alvorlig. Hvorvidt det er fare for liv eller helse må PST svare på