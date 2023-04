Dette er lotto-rekka du bør styre unna

I både oppgangstider og nedgangstider spiller folk jevnt og trutt hos Norsk Tipping.

Noen leverer også den samme rekka i håp om at flaksen skal slå til.

Norsk Tipping har statistikk på det meste, både hvilke tall som blir brukt og hvor mange som har vunnet store gevinster mer enn én gang.

Til tross for 1900-lottotrekninger siden 1986 har vinner-rekka aldri vært lik.

– Så vidt vi vet har aldri den samme vinnerrekka blitt trukket flere ganger gjennom disse årene, sier Lotteri- og trekningsansvarlig Ingrid Roterud Mathisen.

Lotteri- og trekningsansvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Med 5,4 millioner ulike tall-kombinasjoner så skal det litt til å trekke ut den samme to ganger, sier hun også.

7500 kroner

Spiller du på den mest brukte rekka, blir ikke gevinsten så stor sammenlignet med om du er alene om tallene.

Den mest spilte rekka er: 1-2-3-4-5-6-7

– Skulle denne bli vinnerrekka, vil den samlede førstepremiepotten på cirka 15 millioner ende opp på cirka 7500 kroner per vinner, sier Roterud Mathisen.

Matematiker Andreas Nakkerud sier at han tror det ligger mye psykologi i valg av Lotto-tall.

MATEMATIKER: Andreas Nakkerud sier det er mye psykologi i valg av Lotto-tall. Foto: Privat

Folk som velger den vanligste lottorekka, tenker kanskje at ingen andre velger den samme, fordi det er for enkelt, sier han.

– Den er lett å komme på, og det er et tydelig mønster, sier han.

Matematikeren tror at folk velger tall ut fra følelser.

– Med mindre man har lykketall, tror jeg det er datoer folk går ut fra når de velger tall. Det kan for eksempel være fødselsdatoer, sier Nakkerud.

Lunsj og rådgivning

Når man spiller Lotto, kan man velge sju tall fra 1 til 34. Siden trolig mange spiller på datoer, altså fra 1-31, tror Nakkerud mange også velger tallene 32, 33 og 34 for å være sikker.

– Men de tre er få tall. Jeg tenker at det er en for liten gruppe til at man alltid burde velge disse tallene, sier Nakkerud.

Vinner du på den mest spilte rekka, er ikke nok til å få verken rådgivning eller millionær-lunsj.

Alle som vinner over 2 millioner kroner får tilbud om økonomisk og juridisk rådgivning.

Alle som vinner over 1 million kroner, får også tilbud om lunsj på Norsk Tipping sine lokaler på Hamar. Millionær-lunsjen har blitt gjennomført månedlig i mange år.

TALL-VALG? Matematiker tror mange velger datoer når de velger Lotto-tall. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vanvittig flaks

Sannsynligheten for å vinne, er svært lav. Selv på de små beløpene er sjansene små.

Samtidig er uansett hva slags tall du velger, er sannsynligheten alltid like stor.

– De fleste rekke er ikke vanlige, men alle rekker er like sannsynlige. Alle rekker gir derimot ikke samme gevinst, sier matematikeren.

Det er derimot noen som har hatt skikkelig flaks.

Norsk Tipping opplyser at de siste fem årene er det faktisk åtte personer som har vunnet millionpremier to ganger.

Blant annet har en person både vunnet i Lotto og Eurojackpot, to personer vunnet to ganger i supertrekning i Lotto og to personer har vunnet Joker to ganger.

Norsk Tipping har også fått historier fra vinnere som også forteller at nær familie har vunnet tidligere.

– Den mest utrolige historien som vi vet om er nok den om familien fra Austrheim hvor faren først vant 8,4 millioner kroner i Lotto, tre år senere vant dattera 8,2 millioner i samme spill og tre år etter det igjen vant sønnen på 19 år vel 12 millioner, sier Roterud Mathisen.

FLAKS? Man vet aldri om man vinner, men sannsynligheten for at det skjer er lav. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bortkastet penger?

Om du har flaks denne uken eller i det heletatt i livet, vet man aldri.

Spørsmålet man må spørre seg da, er om det er vel brukte penger, sier matematiker Nakkerud.

– Et av argumentene mot gambling, er at det er en svak investering, ettersom sannsynligheten er så liten, sier han.

– Samtidig er beløpene små, og dermed er kritikken ikke like berettiget. Dessuten er det mange som får en glede av å spille, om håp og drømmer. Å gå på kino en eller to ganger i måneden koster det samme, og underholdningsverdien i drømmene kan for mange være den samme, fortsetter Nakkerud.

Har man et gamblingproblem, er det noe annet, påpeker han.

– Lotto er i alle fall ingen god investeringsstrategi, men så lenge underholdning er hovedmotivasjonen ønsker jeg lytte til på lørdag, sier matematikeren.