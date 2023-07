– Dette er krise

Etter at tallene fra Samordna opptak ble presentert i dag frykter nå flere for fremtiden til den norske lærerutdanningen. Nå krever Utdanningsforbundet kraftfulle tiltak.

I dag la Direktoratet for høyere utdanning frem tallene for Samordna opptak. Det ble dyster lesning.

Stadig færre vil bli lærere og antallet søkere til studiet faller for tredje året på rad.

Utdanningsforbundet er nå bekymret for at en nedgang i antallet studenter som søker seg til lærerutdanningen vil få konsekvenser for barn og unge i fremtiden.

Krever tiltak fra regjeringen

– Vi er der at vi må sette krisestempel på situasjonen.

Det sier en oppgitt og frustrert leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til TV 2.

– Jeg er veldig skuffet. Det er på tide at man nå tar alvoret i situasjonen inn over seg.

SKUFFET: Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er sjokkert og skuffet over fallet på antallet søkere til lærerutdanningen. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Det er i år 8000 studenter som har fått tilbud om studieplass på lærerutdanningen. Tilsvarende i fjor var det 9800 studenter som hadde fått samme tilbud. Dette betyr en nedgang på 20 % på ett år.

– De siste tre årene har søkertallene til lærerutdanningen gått ned med 30 prosent. Dette er en krise for læreryrket, sier Handal.



Han krever at regjeringen kommer på banen med konkrete tiltak. Et av tiltakene mener han må være en økning i lønn.

Handal frykter at lønnsveksten har vært for svak for lærere og at dette har skremt vekk mange potensielle kandidater fra å velge yrket.

– Lønnsutviklingen har over mange år vært for dårlige. I tillegg får vi høre fra våre medlemmer at arbeidsforholdene er for dårlige når det gjelder å følge opp enkeltelever og at ressurssituasjonen i norske skoler er for svak.



– Jeg frykter og at konfliktene med KS de siste årene har bidratt til å skremme bort potensielle søkere.

Vil lovfeste lærerutdanningen

Utdanningsforbundet vil også at regjeringen gjør en endring i Opplæringsloven.

Det er i dag ikke lovfestet at man må være utdannet som lærer for å kunne undervise i norske skoler. Dette ønsker Utdanningsforbundet å gjøre noe med.

Handal vil at det skal bli lovfestet å måtte ha en formell utdannelse for å kunne utøve yrket. Han tror dette kan stenge det han selv beskriver som bakdøren for norske skoler.

FRYKTER FOR FREMTIDEN: Utdanningsforbundet er bekymret for at svake søkertall til lærerutdanningen vil få konsekvenser for fremtiden til norske skoleelever. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Regjeringen kan gjøre denne endringen allerede i morgen. De kan sende et kraftig signal. Dette vil være med å heve statusen til læreryrket, sier han.

– Dette vil hindre at bare hvem som helst kan gjøre jobben som mange bruker mange år av sitt liv på å lære seg å gjøre ordentlig.



– Svært bekymringsverdig

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) sier dette er en svært bekymringsverdig situasjon.

– Vi har nå en nedgang flere år på rad.

Hoel sier til TV 2 at regjeringen er i kontinuerlig dialog med partene for å styrke rekrutteringen på lengre sikt.



– Vi har tatt flere grep fra regjeringens side, men er i den oppfatning at årsaken til rekrutteringssvikten i stor grad er å funne i faktorer utenfor utdanningen.

Han sier at det er like viktig å både rekruttere til utdanningen og å holde på lærerne.

– Det er trist

Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo kaller tallene for dramatiske.

– Det er trist, men ikke særlig overraskende at færre søker seg til lærerutdanningen nå. Regjeringen har gjort grep de siste årene som gjør utdanningen og yrket mindre attraktivt, sier han.



DRAMATISK: Alfred Bjørlo fra Venstre kaller situasjonen rundt lærerutdanningen for dramatisk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener man allerede nå har et problem med at for mange som tar lærerutdanning ikke blir værende i skolen, men heller søker seg til andre yrker.

Bjørlo får støtte fra Høyres Kari-Anne Jønnes. Hun er bekymret for antallet studieplasser som nå blir stående tomme.

– Det viktigste nå er at regjeringen viser vilje til å sette seg ned sammen med lærerorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene for å få på plass en forståelse av situasjonen. De er nødt å følge opp Stortingets krav om ny rekrutteringsstrategi.



KRAV: Høyres Kari-Anne Jønnes krever at regjeringen nå følger Stortingets krav om en ny rekrutteringsstrategi for lærere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Likevel er det fremdeles en mulighet for å få fylt opp de tomme studieplassene. Prorektor ved Oslo Met, Silje Fekjær, sier de fremdeles har ledige plasser på sine lærerstudier.

Nå håper hun at flere kan takke ja til tilbudet.

– Det er ikke for sent til å bli lærer. Jeg tror vi kan bli bedre til å få frem at dette er en meningsfull jobb og at lønnen ikke nødvendigvis er så dårlig som man skulle tro ut ifra noen av medieoppslagene, sier hun.