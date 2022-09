Dette er kravene som skal løse strømkrisen

Når Stortinget bryter sommerferien og møtes til et ekstraordinært møte mandag formiddag, er forventningene høye og kravene mange.

Energikrisen og de skyhøye strømprisene er bakteppe for at Stortinget samles før ordinær åpningstid.

Mandag kommer olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til å holde en redegjørelse for Stortinget om regjeringens planer. Hvilke tiltak han vil fremme er foreløpig ukjent.

Kan vente motstand

KREVER TILTAK: Bjørnar Moxnes, partileder Rødt, forventer mer enn bare prat under strømmøte. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Regjeringen har allerede presentert støtteordningen for næringslivet, og flere har tatt til ordet for at den bør endres.

Møtet mandag vil derfor handle om det, men også tiltak for husholdningene og hva Norge kan gjøre for å styrke kraftbalansen i markedet, får TV 2 opplyst.

– Jeg håper alvoret siger inn. Det holder ikke med seminar på Stortinget, vi må ta grep umiddelbart før bedrifter går over ende og flere må vaske klær på natta, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2 søndagen før møtet.

Dette er forslagene de fire største partiene i opposisjon vil fremme:

Makspris

Både Fremskrittspartiet (Frp) og Rødt vil komme med hvert sitt forslag på makspris, der Rødt ønsker et tak på 35 øre og FrP ønsker en makspris på 50 øre.

– Det vil si at staten må ta hundre prosent av alt over det. Vi håper Stortinget vil ta disse forslagene til votering, men frykter det ikke kommer til å skje, sier FrPs leder Sylvi Listhaug til TV 2.

Makspris-ordningen har blitt kritisert for å kunne forverre situasjonen i frykt for at strømforbruket skal øke, i en tid det er mangel på energi.

HUSHOLDNINGENE: Flere av partiene vil at det skal bli enda billigere for private husholdninger å bruke strøm. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– 50 øre er ikke en lav pris sammenlignet med vanlig, og jeg tror ingenting på at folk vil fyre for kråka selv om vi setter en makspris. Det vil bidra til de som sliter nå, sier Listhaug.

Derfor må Sør-Norge betale mer, se video:

Støtte til husholdningene

Istedenfor makspris, vil Sosialistisk Venstreparti (SV) fremme et forslag om en ny strømstøtteordning til private husholdninger.

– Vårt forslag er å gi støtte for 100 prosent av strømprisen over 50 øre for de første 1000 kwt per mnd, deretter 80 prosent støtte over 50 øre for de neste 2000 kwt, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

PARTNER: Regjeringen er avhengig av SVs støtte i budsjettforhandlinger. Energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken er klar for å forhandle. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Til sammenligning bruker en gjennomsnittlig familie cirka 1333 kWh i måneden, ifølge Fjordkraft.

Haltbrekken understreker at regjeringen er forpliktet til å forhandle med SV.

– Vi forventer at de setter i gang forhandlinger med en gang.

Energieffektivisering

Både SV, Rødt og Høyre vil fremme forslag som går på energieffektivisering.

Bård Ludvig Thorheim er et av Høyres medlemmer i energikomiteen, og forteller at Høyre vil fremme hele 21 forslag som ifølge dem vil få opp kraftproduksjonen.

– Vi vil gjøre det mer lønnsomt og attraktivt å legge solceller på låvetak og næringsbygg. For å få enda mer fortgang, vil vi i tillegg ha en støtteordning for å få enda flere som er usikre til å investere, sier Thorheim.

KOMMER IKKE TOMHENDT: Bård Ludvig Thorheim tar med seg hele 21 forslag til Stortinget under strømmøte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

De vil blant annet be regjeringen se på en gunstig låneordning for privatpersoner som vil investere i ENØK-tiltak som varmepumpe og etterisolering.

Krever handling

I tillegg sier SV og Høyre at de vil fremme forslag som på langsikt kan kontrollere kraftmarkedet.

Rødt mener det må skje ved å allerede nå stanse all eksport og fylle magasinene til vinteren.

Forslagene skal kun fremmes mandag, og ikke behandles. Listhaug (Frp) mener det burde vært satt opp tid til fri debatt og behandling av forslagene.

Også Moxnes (R) understreker at forslagene bør behandles denne uken, og ikke som en del av budsjettforhandlingene for 2023.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video: