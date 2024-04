Dette er Kjerkols håp

Ingvild Kjerkol har mulighet til å anke avgjørelsen om at hun jukset. Det er å anke til klagenemnden hennes advokat tidligere var leder for.

Avgjørelsen hos Nord Universitet i Bodø er endelig. Ingvild Kjerkols masteroppgave fra 2021 innehold 19 prosent plagiat, og er definert som juks.

Men, hun har en siste mulighet, og det er å anke til en instans som hennes toppadvokat kjenner svært godt.

TV 2 var torsdag kveld i kontakt med den nye lederen for Felles klagenemnd, men sannsynligheten for at saken havner nettopp her, er så stor at han ikke var særlig meddelsom.

Advokat Marianne Klausen, som kjerkol nå har engasjert, har nemlig i to perioder vært leder for Felles klagenemnd, som nettopp behandler klager på avgjørelser ved universiteter som nå har rammet Kjerkol. Hun jobber i advokatfirmaet Føyen.

Advokatfirmaet tar opptil 7750 kroner i timespris for juridisk bistand fra partnere i selskapet, ifølge nettsiden deres.

TOPPADVOKAT: Marianne Klausen Foto: Advokatfirmaet Føyen

Felles klagenemnd for studentsaker er det høyeste organet studenter kan anke en klagesak til før de eventuelt havner i rettsvesenet.



Klausen måtte i fjor høst brått gå av som leder av nemnda etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt av nå avgåtte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Nå kan hun altså anke Kjerkols sak til den samme nemnda.

Dagens leder for Felles klagenemnd, professor emeritus Ernst Nordtveit, er svært tilbakeholden da TV 2snakker med han torsdag kveld.

Han får generelle spørsmål om nemndas arbeid, om hvor vanlig det er at klagere får medhold og hva som i hovedsak må ligge til grunn for at en underkjent oppgave likevel blir stående etter behandling i nemnda.

Temaet er så betent, og sannsynligheten så stor for at saken havner i nemnda, at Nordtviet unnlater å svare.

– Jeg kan ikke svare på dette. Det vil bli uansett bli tolket i lys av Kjerkol-saken og det blir feil.

Alt han sier er at Felles klagenemnd behandling omtrent 150 saker i løpet av et år. Han kan heller ikke si noe om hvor stor andel av disse som får medhold.

TV 2 erkjent med at Nordtveit ble invitert til å delta i NRKs debatten, men at han takket nei til dette.