Dette er kjendisenes favorittmusikk

Én gang i året får Spotifys brukere innsikt i egen lytting. Hvilken artist vibrerte trommehinnene våre mest i løpet av året, og hvilken låt stod på repeat?

Vi har spurt et knippe kjente profiler om de vil avsløre deres personlige favoritter til oss.

På toppen av tiktoker Embret Henock Haldammen sin liste troner Roc Boyz.



– Roc Boyz har ekstremt fengende låter som er umulig å legge fra seg, så de går som oftest på høyttaleren. Tror alle venter på å få høre «Creem» på VG-Lista.



Styrer aldri musikken

SELVINNSIKT: Haldammen sparer vennene sine for musikksmaken sin. Foto: Lars Henriksen

Hans mest spilte låt var «Summer is over» av KSI.

– Det kom egentlig som forventet. Jeg skulle bruke til en video, men endte opp med å forelske meg i teksten på sangen, og ikke lage noen video, så den har stått på repeat over lengre tid.

Haldammen beskriver musikksmaken sin som veldig variert.

– Jeg kan høre på det meste. Men jeg har såpass med selvinnsikt, at jeg aldri går for å styre musikken, det resulterer bare i klager og misnøye.

– Passer nesten uansett



NRK-programleder Selma Ibrahim har i likhet med resten av Norge Emma Steinbakkens versjon av Floden som sin mest spilte låt. Hun får rett og slett ikke nok av låten.

NORSK PÅ TOPP: Selma Ibrahim foretrekker norske artister på Spotify. Foto: Fride Sørensen

– Den gir meg en slags ro og passer nesten uansett hvilket humør jeg er i. Tipper jeg får opp samme sang i wrapped 2024.

Når det gjelder artister, er det også norske som dominerer for Selma. Her finner vi både Cezinando, Hkeem og selvfølgelig Emma Steinbakken.

– Blodfan

TikTok-profil Trygve Bennetsen har en kvinnetung toppliste med favorittlåter fra Olivia Rodrigos nyeste album GUTS, og spotifydronning Taylor Swift som toppartist.

Det var ikke et overraskende resultat.

– Jeg er blodfan av både Taylor og Olivia. De siste to ukene i mai 2024 skal jeg på to Taylor Swift-konserter og to Olivia Rodrigo-konserter, rundt om i Europa.

OVERRASKET: Bennetsen fikk seg én stor overraskelse av årets «wrapped». Foto: Privat

Det som derimot overrasket var at TIX fikk en fjerdeplass i mest strømmede artister. Det tror Bennetsen må være på grunn av konserten hans i Oslo Spektrum i januar.

– Får meg til å ville skrike

Han forteller at Taylor Swift havner på topp fordi hun har musikk i flere sjangre som country og pop. Absolutt alt treffer, og man kan kjenne seg igjen i låtene, mener Bennetsen.



– Ikke minst er dama et levende ikon som akkurat nå er på turne med den sykeste konserten som varer over 3 timer, hvor hun spiller alle sangene hennes. Jeg gleder meg.



Favorittlåten fra 2023 ble «get him back!» av Olivia Rodrigo.

– Den får meg til å ville skrike og tenke på alle de som har gjort noe dritt mot meg.

Favorittteksten hans er: «I wanna key his car, I wanna make him lunch, I wanna break his heart, stitch it right back up, I wanna kiss his face with an uppercut, I wanna meet his mom, and tell her her son sucks, yeah».

– Sangen heter «get him back!» som oversettes til «ta han tilbake!», men denne sangen handler ikke noe om å returnere til kjærligheten. Den handler oppriktig om å ta hevn og slå til folk. Veldig morsomt navn på en sang, som man først forstår etter å ha hørt på teksten.



Aslak Marustads toppliste er preget av Twitch-karrieren Foto: Skjermbilde Spotify

Favorittartist med favorittdialekt

Skal vi danse-finalist Aslak Maurstad forteller at han hører på Synne Vo hver eneste morgen. Derfor var det ikke overraskende at Lykke Te ble toppsangen.

– Jeg liker så godt norske dialekter, og hun synger på en av mine favorittdialekter, nemlig døl.

Toppartist ble preget av at Maurstad streamer aktivt på Twitch og må bruke «copyright free music».

– Fikk litt dilla

En som også har delt raust av topplisten sin er Linnea Løtvedt. Hun fikk Astrid S som sin favorittartist.

– Det var absolutt forventa da jeg elsker hennes musikk! Astrid S er en av mine favoritt artister og relaterer mye til hennes musikk!

LIDENSKAPELIG LYTTER: Løtvedt ble selv med i gruppen som har laget favorittlåten hennes. Foto: Espen Solli

Låten hun har streamet mest det siste året er «Porn star martini» av «Brætz». Det kom ikke uventet på Løtvedt.

– Den er nok på topp på grunn av at jeg fikk litt dilla på den sangen og ble etter hvert en del av gruppa selv.