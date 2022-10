– Dette er i hvert fall ikke guttestreker

ETTERFORSKER: Fredag kveld rykket et større antall politi og krimteknikere ut til en trafostasjon i Bergen. Nå bekrefter BKK at noen må ha vært fysisk til stede. Foto: Tipser/Bergen Foto og Media

Fredag ettermiddag rykket politi og krimteknikere ut til en av BKKs trafostasjoner i Ytre Sandviken i Bergen.

En ansatt hadde oppdaget at det hadde foregått noe uvanlig på stasjonen og varslet ledelsen.

Etter det TV 2 kjenner til skal det være snakk om feilkoblinger eller manipulasjon på koblinger inne på trafostasjonen.

Bergens Tidende omtalte koblingene først.

Konserndirektør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Eviny, som eier BKK, bekrefter til TV 2 at «hendelsen» handler om at noen må ha vært inne i trafostasjonen.

– Det må ha vært noen fysisk tilstede, ja, sier Rune Indrøy.

KAN GÅ I LUFTEN: Dersom det gjøres feil i koblinger på en trafostasjon, kan det føre til eksplosjoner, brann eller smell. Foto: Tipser / Bergen Foto og Media

Politiet har tidligere uttalt at det er ingenting som tyder på at det er påført skader på trafostasjonen eller at noen har brutt seg inn i den.

Kan smelle

Rune Indrøy i Eviny sier de ser på dette med stort alvor.

– Trafostasjoner har store strømspenninger, linjer ut og inn og på tvers. Mye som kan skje dersom det blir utført ting som er i strid med hvordan ting skal utføres, sier Indrøy.

– Det kan være svært farlig. Det kan smelle, begynne å brenne eller det som verre er, dersom noe kobles feil. Bevisst eller ubevisst, sier han.

Trafostasjonen ligger rett ved en gangsti hvor det ferdes mye mennesker. Et steinkast unna ligger en boligblokk og en lekeplass.

– Dette er i hvert fall ikke snakk om guttestreker, det er sikkert.

Undersøker flere stasjoner

I BKK og Eviny er det nå flere ansatte som har uttrykt uro.

– Selvfølgelig er ansatte bekymret. Dette er en spesiell hendelse og mange lurer selvsagt på hva og hvem som står bak dette, sier Indrøy.

BISTÅR: Mandag var ingen siktet etter «hendelsen» i BKKs trafostasjon. Politiet bistår nå Eviny og BKK i arbeidet om å undersøke flere andre trafostasjoner. Foto: Tipser / Bergen Foto og Meida

Det er satt i gang undersøkelser av et større antall andre trafostasjoner i Bergensområdet. Undersøkelsene er utført gjennom helgen og holdt fremdeles på på mandag ettermiddag.

Det er også satt inn flere sikkerhetstiltak.

Tilnærmer seg forsiktig

– Vi tilnærmer oss disse trafostasjonene på en forsiktig måte for våre ansattes sikkerhet, sier Indrøy.

– Bistår politiet på noen måte i dette arbeidet?

– Vi har diskutert med politiet i hvor stort omfang vi bør utføre disse kontrollene. Hvor mange trafostasjoner vi skal undersøke og hvilke.

Flere avhørt

Politiet etterforsker hendelsen som noe straffbart og har gjort flere avhør.

– Jeg kan ikke kommentere om det er noen mistenkte i saken, sier politiadvokat John Lode Roscoe til TV 2.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om hvilke straffebud de mistenker brudd på, men understreker at politiet gjennom helgen ikke har endret syn på alvorlighetsgrad.