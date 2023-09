Dette er historiens største politiske skandaler

Seksuell trakassering, hemmelige dokumenter og habilitetstrøbbel.

Norske toppolitikere har stått i mange forskjellige skandaler gjennom historien.

Og akkurat nå utspiller kanskje den aller største seg, ifølge flere som følger norsk politikk tett.

– Vi har aldri hatt noe i nærheten av en slik sak. Det er et personlig og politisk drama. Først gjør Solberg Høyre historisk ved å bli det største partiet, før hun stuper inn i et drama som kan snu opp ned på norsk politikk, sier Harald Stanghelle.

KOMMENTERER: Harald Stanghelle har fulgt norsk politikk i en mannsalder. Foto: Terje Bendiksby/NTB.

Han er kommentator, forfatter og tidligere redaktør i Aftenposten.

Stanghelle får støtte fra forfatter og statsviter Kim Arne Hammerstad, som har skrevet boken «Politiske skandaler».

Han mener saken potensielt er den aller største skandalen i vi har sett noen gang.

FORFATTER: Kim Arne Hammerstad er statsviter og har skrevet bok om politiske skandaler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Solberg-saken er langt verre enn sexskandaler, sier Hammerstad.

Så hvilke andre politiske skandaler har sin plass i historiebøkene?

Vi har bedt Hammerstad komme med sin toppliste.

Dette er skandale-listen I denne saken kan du lese om følgende skandaler: Per Borten Jan P. Syse Erna Solberg Sylvi Listhaug Terje Søviknes Trond Giske Hadia Tadjik Nav-skandalen

Lekket hemmelig dokument



Den største skandalen er over 50 år gammel, ifølge Hammerstad.

I 1971 ble daværende statsminister Per Borten (Sp) beskyldt for å ha lekket et hemmelig dokument om EF-forhandlingene til Folkebevegelsens leder Arne Haugstad, før det senere havnet i Dagbladet. Den lekkasjen skulle koste ham jobben som Norges mektigste. Han ble tvunget til å gå av.

FERDIG: Per Borten utenfor slottet med regjeringen som måtte gå av. Foto: NTB

For andreplassen må vi tilbake til 1990.

Da ble det avslørt at daværende Høyre-statsminister Jan P. Syse hadde begått lovbrudd som styreleder i to bygårder i Oslo.

Han hadde blant annet unnlatt å levere flere viktige dokumenter og regnskap til Brønnøysundregistrene.

PRESSET: Statsminister Jan P. Syse beklager for lovbruddene på en pressekonferanse i 1990. Det var et voldsomt mediepress på Syse, med krav fra flere hold om at han måtte trekke seg som statsminister. Foto: Morten Hvaal / NTB.

Syse sto i den påfølgende mediestormen og gikk ikke av på grunn av dette.

En strid om medlemskap i EF (EUs forgjenger) og EØS ble likevel slutten for Syse. Regjeringen fikk ikke lenger nok støtte fra Stortinget til å fortsette og måtte gå av.

– Må trekke seg



Allerede på tredjeplass finner vi høstens store sak. Dramaet rundt Erna Solberg, Sindre Finnes og aksjehandling.

– Det som gjør at Syse og Borten per nå er større enn Solberg, er at disse skandalene rammet sittende statsministre, forklarer Hammerstad.



Allerede før saken sprakk var det politiske ordskiftet preget av Støre-regjeringens mange habilitetssaker.

Denne saken gjør det bare vondt verre, ifølge Hammerstad.

– Tilliten til Stortinget og regjeringen er synkende. Solberg må trekke seg for at tilliten til politikerne ikke skal svekkes ytterligere, forklarer Hammerstad.



Det som var litt vind, er nå blitt en storm.

– Skandalen er så stor, fordi det er Norges største parti og den kan få store politiske konsekvenser, forteller han.

Listhaug på korset

På fjerdeplass finner vi Frps nåværende partileder Sylvi Listhaug.

i 2018 publiserte Listhaug nemlig et omstridt bilde.

Listhaug var timer unna å velte Solberg-regjeringen. Det var flertall for mistillit, men hun trakk seg som justisminister i siste liten.

LIK OG DEL: Dette bildet, som for øvrig ble publisert av spinndoktoren Espen Teigen veltet nesten Solberg-regjeringen. Foto: Skjermdump Facebook

I ren mediedekning er Listhaug-skandalen blant de aller største, ifølge Hammerstad.

I etterkant fikk også Listhaug mye oppmerksomhet for et kunstverk i Bergen sentrum, som ble solgt for flere hundre tusen kroner.

SNAKKIS: Dette kunstbildet ble hengt opp i Bergen etter at Listhaug trakk seg som statsråd i Solberg-regjeringen. Foto: Breistein, Emil Weatherhead/NTB.

Hadde sex med 16-åring

Femteplassen går til Frps Terje Søviknes.



I 2000 sprakk saken. Daværende Frp-nestleder Terje Søviknes hadde hatt sex med en 16 år gammel FpU-delegat på en konferanse.

– Han var kronprins i Frp. Veldig godt likt. Sånn rent straffemessig det groveste, men det er stor forskjell på politikk og juss, sier Hammerstad.

KRONPRINS: Terje Søviknes var lenge borte fra rikspolitikken etter skandalen sprakk. Foto: Lise Åserud / NTB

Fall blant Ap-toppene

Sjetteplassen går til en annen kronprins, nemlig Arbeiderpartiets Trond Giske.

Han fikk flere varsler om seksuell trakassering mot seg i 2017.



– Et virkelig dramatisk fall for en som kunne blitt leder i Ap og muligens statsminister. En sak som rullet over lang tid, og som involverte fabrikkerte sitater. Regner man i politisk fall og mediedekning er dette en av de virkelige store sakene, sier Hammerstad.

Den sjuende største skandalen tilhører Hadia Tajik.



I 2022 trakk Hadia Tajik seg som nestleder i Arbeiderpartiet og statsråd i regjeringen.

Hun hadde misbrukt muligheten til gratis pendlerbolig.

– Et tilsvarende dramatisk fall som Trond Giske. Hun var nestleder i Arbeiderpartiet og en potensiell tronarving i partiet. Pendlerboligsakene etterlater potensielt et inntrykk av en politikerstand som er opptatte av å mele sin egen kake og er svært alvorlige, sier Hammerstad.



Stanghelle mener også Trond Giskes og Hadia Tajiks fall er blant de største sakene.

UTE: Hadia Tajik trakk seg etter pendlerbolig-skandalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– De var begge store navn i Arbeiderpartiet som ble felt, sier han.

Ugrunnet fengsel

Den åttende og siste skandalen på Hammerstads liste er Nav-skandalen.

I 2019 kom det fram at Norge hadde feiltolket regler fra EU.

Resultatet ble at rekke personer som hadde mottatt trygd hadde sittet i fengsel uten grunn.

– En politisk skandale og en grov systemskandale som fortjener plass på lista, selv om det ikke er personlige politikerskandaler, forklarer han.

Solbriller i kulda

Noen saker fra denne sommeren når ikke opp på lista til Hammerstad.

Men de kan være verdt å nevne.

Aksjehandel fra tidligere statsråd Ola Borten Moe har gjort at Økokrim har startet etterforskning.

Borten Moe sluttet også både som minister og nestleder i Senterpartiet.

SLUTTET: Ola Borten Moe (Sp) gikk av etter det ble kjent at han hadde brutt habilitetsreglene. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2.

Samme sommer sa også tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen farvel med jobben. Årsaken var at hun hadde gitt to venner toppjobber.

Og til den av de mest omtale sakene i sommer:

Rødts tidligere leder Bjørnar Moxnes nasket med seg solbriller på Gardermoen.

Også han måtte ta farvel med jobben sin.

– Moxnes er en stor sak i mediedekning, men det kan skyldes at det var en perfekt tabloid sak som kom da nyhetene trenger litt lettere saker, sier Hammerstad.

RIKERE: Bjørnar Moxnes i Rødt var i noen minutter et solbrillepar rikere. Det kostet ham jobben. Foto: Politiet

Stanghelle trekker også fram to stortingspresidenter som måtte forlate kontoret: Olemic Thommessen (H) og Eva Kristin Hansen (Ap).

– Ikke nødvendigvis på grunn av størrelsen, men konsekvensen. De klarte ikke å holde styr på saker knyttet til budsjettoverskridelser og pendlerboliger.

GIKK AV: Olemic Thommessen (H) gikk torsdag av som stortingspresident etter rehabiliteringen av Stortinget lokaler viste seg å sprenge budsjettet med 700 millioner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Størst = flest

Ifølge Hammerstad er det de største partiene, Høyre og Ap, som har de fleste skandalene.

– Ser man på fordelingen på partiene, så er det Ap og Høyre som stikker seg fram, og det kan forklares på at de har byttet på å ha makt. Da er man eksponert for skandaler fordi mediene følger ekstra med, sier Hammerstad.