– Dette er helt forferdelig

– Jeg kjente noen av disse guttene. De var kjempeflotte gutter i sin beste alder. Tankene går til deres familier som nå opplever en stor sorg, sier en preget Victor Torrisen.

Han jobber som frivillig hos Kirkens Bymisjon og er også medarbeider på stedet Ovenpå som er en brukerstyrt rusfri møteplass i Bodø.

– Det er tragisk. Rett og slett, forteller han.

Sist lørdag gikk alarmen på nytt.

Nok et mistenkelig dødsfall ble rapportert inn til politiet i Bodø. På en adresse fant politiet en død ung mann. Vedkommende skal være i slutten av 20-årene.

– Vi kan bekrefte at det er satt i gang en ny etterforskning i forbindelse med at en person er funnet død i sin bolig sist lørdag. Fortsatt vet vi ikke hva det er som er årsaken, derfor etterforskes dette som uavklart dødsfall, sier Alf Gunnar Holm, seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning i Bodø-politiet.

Seks på en måned

Dette er altså det sjette mistenkelige dødsfallet på en måned i Bodø. Flere av de døde skal også tilhøre den samme vennekretsen. De har alle tilknytning til byens narkotikamiljø.

Politiet har gjort seg noen tanker om hvorfor så mange gutter nå er funnet døde.

– Det kan dreie seg om det farlige stoffet bensedin, men det vet vi ikke helt enda. Analyseresultatene etter dødsfallene er ikke kjent, men det er beslag vi har gjort i forbindelse med de ulike hendelsene som gjør at vi nå går ut og advarer mot dette stoffet, sier Holm.

BEKYMRET: – Alle de seks omkomne har tilknytning til narkotikamiljøet i Bodø. Mye tyder på at det er det illegale stoffet Bensedin som nå er i omløp, sier Alf Gunnar Holm, seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning i Bodø-politiet. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Bensedin inneholder diazepam. Det samme virkestoffet som i Valium, men dette har ikke markedsføringstillatelse i Norge under dette navnet, og kan dermed kun kjøpes illegalt.

Risikoen for at dette inneholder noe annet enn hva det selges som, er derfor stort.

Bensedin er et legemiddel av typen benzodiazepiner og virker beroligende, skriver rusinfo.no på sine hjemmesider.

– Bekymringsfullt

– Vi utelukker ikke at der en sammenheng mellom dødsfallene, sier Holm.

– Hva tenker du om det som skjer i Bodø nå?

– Det er veldig spesielt det som nå skjer. Det er bekymringsfullt, sier Holm.

Etter det TV 2 kjenner til, flyter det over av narkotiske tabletter i Bodø nå. Det er spesielt tabletter av merket Ksalol. Dette er et angstdempende og beroligende legemiddel i gruppen benzodiazepiner.

Dette er heller ikke mulig å få kjøpe legalt i Norge, og man kan derfor i heller ikke her garantere hva disse tablettene inneholder.

FLYTER OVER: Ksalol som særdeles farlig og knyttes til de nylige overdosedødsfallene i Bodø. Foto: Politiet

Hos Bodø kommune har man mottatt budskapet om at seks unge gutter nå er døde med stor sorg.

– Dette er en stor tragedie, og jeg ønsker å uttrykke min dypeste medfølelse for de som er berørt. Vi har ingen å miste. Vi har over tid hatt et godt samarbeid med politiet, og vi fornyet akkurat vår samarbeidsavtale. Først og fremst vil jeg nå benytte de samarbeidskanalene vi har til å få på plass et felles møte. Så tar vi det videre derfra, sier Odd Emil Ingebrigtsen (H), ordfører i Bodø kommune.

– Det er svært mange aktører i Bodø som er tett på miljøet, både kommunale tjenester og frivillige aktører. De gjør alle en god jobb. Derfor ønsker jeg at kommunen møter disse også. Vi må være sikre på at kommunen bruker de verktøyene vi har, sier Ingebrigtsen.

Livredde

Victor Torissen hos Kirkens Bymisjon sier at rusmiljøet er dypt preget.

– De er forskrekket og livredde. Det er mye sorg. Dette er en liten by og narkotikamiljøet er et eget miljø i byen, forteller Torrisen.

Han har en anbefaling å komme med:

– Jeg vil råde alle til å være forsiktige og ikke forlat hverandre når man ruser seg. Det finnes også en nesespray som heter nalokson som er en motgift til behandling av overdoser. Dette kan ungdommene få helt gratis hos oss på Kirkens Bymisjon. Jeg har en selv liggende i sykkelvesken i tilfelle noe skulle skje, sier Torissen.