Flere hytteeiere like ved en militære flyplass på Bardufoss kan kobles til russisk maktelite. Svært problematisk, mener militæreksperter.

– At disse russerne har fått kjøpe disse eiendommene, viser at vi ikke har hatt den kontrollen vi kanskje burde. Dette er gutta til Putin.

Det sier forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, om TV 2s funn om russiske hytteeiere.



Han mener «russerhyttene» ved Bardufoss passer godt i et stadig tydeligere mønster og at det betyr én ting:

– At russerne forbereder seg på en krig og kan bruke slike eiendommer på en eller annen måte, i en krise eller en krig.

Knyttes til Putins regime

Hyttene ligger i fjellsidene ved Bardufoss flystasjon, et område som ikke bare er viktig for det norske forsvaret, men også for Nato.



TV 2 kunne lørdag avsløre at russiske borgere med bånd til Putins regime eier hytter midt i hjertet av et av Norges viktigste militære områder:

Igor Morar er ordfører i Murmansk by og representerer Putins parti «Forent Russland». Han har flere ganger uttrykt støtte til krigen i Ukraina.

MILITÆR: Igor Morar postet dette i september på Telegram. Her er han sammen med nåværende sjef for den russiske marinen, Admiral Aleksander Moisejev. Foto: Telegram

Viktor Saygin sitter dumaen i Murmansk og har tette bånd til det russiske militæret. Saygin kjøpte tre av hyttetomtene i fjellandsbyen, datteren står som eier av den ene.

At disse personene får eie hytter med umiddelbar nærhet til Bardufoss, Forsvarets største militærleir i nord, mener Ulriksen er svært problematisk.



– Uavhengig av hvem som bruker hyttene, har russere her fått et utsiktspunkt til en viktig militærbase i Norge.

Militær nabo

Hyttefeltet i fjellandsbyen ligger midt i skianlegget, med skisporet rett utenfor døren. Hyttene har i perioder vært utleid.

Fra hyttene har man fri sikt ned til den militære flyplassen på Bardufoss.



Øvelse: I mars foregikk storøvelsen Nordic Response i nord, blant annet på flyplassen på Bardufoss Foto: Daniel Fosseng

– Det er som eiendomsmeglerne sier: Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet, sier hovedlærer for etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth.

PST har i en årrekke, sist i februar, advart om økt etterretning fra Russland i Norge. Nordområdene er ekstra utsatt.

Sikkerhetstjenesten frykter at eiendommer eid av russere kan bli brukt til spionasje eller bli overtatt av russiske myndigheter i en krise eller krig.



Likevel er det nærmest fritt frem for russere å kjøpe seg et lite stykke Norge.

Lojale til Putin

I årets trusselvurdering var Russland utpekt som vår største etterretningstrussel.

BAKPÅ: Tom Røseth mener norske myndigheter er bakpå. – Det tar tid å endre mentalitet fra dyp fred, til å forstå at vi er en i prekær sitausjon. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Røseth forteller at årsaken til dette er at beslutningstakere i Moskva nå ønsker mer informasjon, som fører til et økt leveringspress på de russiske etterretningstjenestene.

– At de lokaliserer seg på fornuftige steder med riktige personer, er noe vi må forvente at de kommer til å gjøre og utnytte mer i tiden fremover, sier han.

Etter å ha sett funnene til TV 2, er ikke etterretningslæreren i tvil om at eierne av hyttene ved Bardufoss er lojale aktører til Kreml.

– Dersom det er et ønske fra etterretningstjenesten i Russland, at disse tomtene skal ha militære formål, vil ikke slike hytteeiere kunne motsette seg dette. De gjør det Kreml ønsker de skal gjøre.

Missiler i rett retning

Etterretningseksperten mener det kan ligge klare intensjoner bak hyttekjøp så nært militæranlegg, og at det kan være et problem for norske sikkerhetsinteresser.

– En ting er god utsikt. Men med riktig beliggenhet kan man også tappe kommunikasjon med sensorer, eller varsle om norsk militær aktivitet, sier Røseth.

– Og i et verst tenkelig scenario kan russiske aktører, fra slike hytter, drive aktiv målstyring og styre for eksempel russiske missiler mot basen.



Et russisk mønster

– Russere har posisjonert seg godt i Norge og har brukt mye energi på det. Det er det nok en grunn til, og jeg tror ikke det er fordi naturen på Bardufoss er så vanvittig fin, sier Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.



EN PLAN: Russland oppfører seg aggressivt og har en plan, sier forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Han forteller at Russland bruker oppkjøp av privat eiendom helt strategisk.

– Dette er ikke tilfeldige folk som har lyst på hytte i Norge. Jeg tror dette er del av en plan for å etablere et nettverk av små baser i nordområdene, sier Ulriksen.



Forskeren sier han er mest bekymret for hva som kan skje i en krise eller krig, og om norske myndigheter da ville hatt kontroll over potensielle russere i nord.



– Det kan være litt vondt å ta inn over seg realiteten av dette, for dette er en ganske ubehagelig virkelighet. Men russerne gjør ikke dette for moro skyld.

Taler for døve ører

Både Røseth og Ulriksen mener at norske myndigheter har vært naive i sin tilnærming til russisk eierskap i Norge.

– Hensynsløsheten til Russland er svært klart demonstrert. Om ikke bjellene har ringt før, så burde de i alle fall gjort det etter invasjonen av Ukraina, sier Ulriksen.



Både etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og PST har vært tydelige på at private oppkjøp av eiendom kan gi Russland fordeler.

Men med mindre en kjøper står på EUs sanksjonsliste, har myndighetene i dag ingen systematisk kontroll over kjøp og salg av eiendom.

– Sikkerhetstjenestene våre har advart politikerne i en årrekke. Av og til virker det som om de taler for døve ører. Jeg tror store deler av norsk offentlighet er i en slags fornektelse, sier Ulriksen.

Tips oss

Har du tips eller opplysninger til denne eller lignende saker? Ta kontakt med TV 2s journalister på e-post, telefon eller Signal.