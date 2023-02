Dette er grepene du bør ta nå

Dagligvareleverandørene har justert prisen for første gang i 2023. Resultatet er et byks i matvareprisene, akkurat slik ekspertene har fryktet.

– Det har blitt ganske dyrt, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

Hun tok onsdag morgen handlekurven fatt og sjekket prisene på en butikk. På hennes 74 utvalgte varer, var prisøkningen på totalt ni prosent, sier hun.

NRKs og VG/E24s undersøkelser viser imidlertid ingen prisendringer hos Kiwi.

– Verst var laksen, som hadde gått opp 33 prosent. Det varierer mellom varene, fra kaffe på seks prosent, mens ketchupen økte med 13 prosent. Dette vil naturligvis også variere fra butikk til butikk, sier hun.

PRISJAKT: Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand sjekket hvor mye prisene på en rekke typiske dagligvarer har økt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I hele fjor økte matvareprisene med 11,5 prosent, en allerede uvanlig stor økning.

Grepene du bør ta

Selv om leverandørene har justert prisene, og dette får følger for prisen kunden betaler til slutt, kan butikkene justere priser hver dag - hele året.

HANDLETUR: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier tror dagligvarekjedene vil følge hverandre med argusøyne fremover. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det viktigste man gjør nå er å være veldig bevisst i butikken. I de neste ukene kommer kjedene til å skule på hverandre og justere prisene underveis. Ingen vil være den som øker mest i pris, sier Tvetenstrand.

Hun anbefaler å følge med på tilbud og rabatter, samt melde seg inn i de ulike kundeklubbene for å få tilbud og kuponger en kan benytte seg av.

– Ikke minst må man være bevisst på å ikke handle mer mat enn nødvendig.

– Prat, prat, prat

Regjeringen har flere ganger anklaget dagligvarebransjen for å sette opp prisene mer enn nødvendig.

– Vi må sørge for at konkurransen virker ordentlig, og at vi ikke har et system der prisen stiger og rammer folk på en urimelig måte, sa Støre, som selv ikke er interessert i å kutte momsen på mat.

Regjeringen har varslet at de vil gjennomføre en studie for å se dagligvarebransjen i kortene og se hvordan prisdannelsene skjer. Konkurransetilsynet har også kalt bransjen inn på teppet på grunn av prissignalisering mediene.

– Dette betyr prat, prat, prat og dette har ikke vi tenkt til å gjøre noe med, sier Gunnar Stavrum, sjefsredaktør i Nettavisen til TV 2 onsdag morgen.

Han mener regjeringen selv sitter med den viktigste nøkkelen til å dempe prisene på dagligvarer.

– Den største profitøren på det du kjøper er staten, som ta 15 prosent moms på maten. Hvis de vil ha lavere priser, kunne de begynt med å sette ned matmomsen.