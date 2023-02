Priskrigen er i gang.

Rema 1000 og Coop Extra dumper prisene på en rekke varer.

Det gjør de for å være konkurransedyktige med lavpris-konkurrenten Kiwi, som ikke skrudde opp prisene 1. februar.

Krigserklæring

– Dette er en krigserklæring, sier Bent Sofus Tranøy om Kiwis strategi. Han er professor i Statsvitenskap ved Høgkolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

– Eller det var et litt sterkt ord, kanskje? spør han retorisk.

DESPERAT: Professor Bent Sofus Tranøy tror det var desperat stemning hos flere dagligvarekjeder da Kiwi ikke økte prisene. Foto: Høgskolen i Innlandet / hjemmeside

Men at det er hard kamphandling fra Kiwis side, er professoren sikker på.

– Det er et veldig hardt grep Kiwi har tatt nå. Jeg kan ikke huske at Kiwi noen gang har sagt «nei, vi blir ikke med på en felles prisøkning 1. februar».

Sender regningen videre

At Kiwi, eid av Norgesgruppen, valgte å ikke øke matvareprisene i år, signaliserer at matvarekjeden har de største musklene.

– Vi kjenner jo ikke til de faktiske marginene de tre dagligvarekjedene har, fordi alt er jo hemmelig.

– Men jeg gjetter på at det er litt desperat stemning hos Rema 1000 og Coop nå. Jeg tror ikke de har råd til å gjøre det de gjør nå; konkurransen er såpass heftig at jeg mistenker at Rema og Coop blør nå.

Videre mistenker økonomiprofessoren at to ting skjer:

– Leverandørene til de to kjedene merker det, tror jeg, fordi bedrifter prøver alltid å sende regningen videre. Om regningen ikke havner hos kundene, så vil den bli forsøkt levert til leverandørene.

– Når interessen rundt prisene svinner, si om en ukes, eller i hvert fall en måneds tid, vil du se en forsiktig prisøkning til kjedene får de marginene de trenger fremover.

– Grenser til useriøst

Professor ved Norges Handelshøgskole, Tor Andreassen, sier det er fristende å bruke ordet «komisk».

LOMMEBOK: Tor Andreassen ved NHH sier det virker som dagligvaretjenestene er mest opptatt av sin egen lommebok Foto: ODD MEHUS

– De har brukt så lang tid på å fortelle oss at prisene skal opp. Dette er taktikkeri mellom kjedene. De reagerer utrolig raskt på hverandres prisendringer, noe de kan gjøre fordi de og har masse tall om hverandre.

– Det er som om de spiller sjakk mot hverandre med kundene som brikker, sier Andreassen til TV 2.

Han tror at prisene kommer til å øke gradvis fremover, siden prisene på energi, distribusjon og råvarer har økt. Prisøkningen i butikkhylla må dekke det inn helt eller delvis, mener professoren.

– Denne vinglingen frem og tilbake i prisingen viser hvor avhengig aktørene er av volumet og hvor mye de frykter tap av markedsandeler på kort sikt.

– Problemet er at prisjusteringene viser at de er mer opptatt av egen lommebok enn kundenes og samfunnets interesser. Jeg synes det grenser til useriøst, sier Andreassen.

Kjedene svarer

Til TV 2 opplyser de to lavpriskjedene at prisene allerede skal være satt ned.

– Vi har ikke råd til å tape kunder. Vi har ikke råd til å sette ned prisene heller, men vi må bare finne en måte å løse det på, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis.

– Vi må være konkurransedyktige.

Kiwi satt ikke opp prisene da de fleste andre butikkjeder gjorde det ved månedsskiftet. Takle Friis sier Coop ikke nødvendigvis vil sette opp prisene igjen dersom Kiwi gjør det.

– Til tross for økte kostnader så velger vi nå å senke prisene, sånn at kundene ser at vi mener det når vi sier at det er sluttsummen på kassalappen som teller, sier innkjøpsdirektør Line Aarnes hos Rema 1000 på e-post.

Men tross tap av ekstra inntekt, skal ikke tilbudet bli dårligere.

– Vår modell har alltid vært å selge mye varer til lave priser, ikke å ta høye marginer, så vi skal fortsatt ha godt utvalg.