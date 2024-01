– Dette er en dypt tragisk hendelse

SKOGBYGDA (TV 2): Nes kommune er i sorg etter at fire personer tirsdag ble funnet døde på samme adresse. Politiets teori er at én gjerningsmann har drept de tre andre og deretter seg selv.

– Alle kjenner alle her, så det er spesielt når noe sånt skjer, sier nabo Roy Aasvangen til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11. Aasvangen var på vei hjem da nødetatene rykket ut til stedet.

– Det kom flere sykebiler, og da skjønte jeg at det hadde skjedd noe. Så kom det masse politibiler etterpå. Jeg kjørte etter denne flokken med biler. Så kom det flere helikoptre, forteller naboen.

Det tok ikke lang tid før politiet startet å etterforske dette som drap. I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, kommer det frem at politiet tror det er snakk om drap og selvdrap.

– Det vi vet, er at det er tre personer som er drept og at det er vår antagelse at gjerningsmannen har tatt sitt eget liv, sier politimester Cecilie Lilaas-Skari til TV 2.



TETT PÅ: Politimester Cecilie Lilaas-Skari forteller at en av de avdøde jobbet i Øst politidistrikt. Foto: Per Haugen / TV 2

En av de avdøde var ansatt i Øst politidistrikt.

– Denne tragiske hendelsen berører oss veldig sterkt, sier politimester Lilaas-Skari.



Stor sorg

– Nes kommune er en ganske liten landkommune med 25.000 innbyggere. Det er klart dette er en stor sorg for lokalsamfunnet. De fleste opplever med vel stor vantro at en sånn hendelse kan skje, sier ordfører Tove Nyhus.



Kommunen besluttet raskt å åpne kirken.

– Vi har åpnet Ingeborgrud kirke, som ligger ganske tett på der den tragiske hendelsen skjedde. Det er gjort for at de som ønsker å ha noen å snakke med, og føler behov for å treffe andre mennesker, kan gå i kirken. Der er det både kriseteam og en prest som man kan få kontakt med, forteller Nyhus.

Når TV 2 er innom kirken i 16.30-tiden, er det tomt. Kirkevergen har tent noen lys og satt ut både kaffe og brus på et bord, i tilfelle det kommer noen sørgende innom.

ÅPNET KIRKEN: Ingeborgrud kirke står klar til å ta imot sørgende, etter at fire ble funnet døde i Skogbygda i Nes på Romerike. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Når det skjer større alvorlige hendelser er det naturlig å åpne kirkerommet, først og fremst for at det skal være et samlingssted for alle som er berørt, men også for at folk kan komme og snakke med noen om de trenger det. De kan tenne et lys eller bare være her, sier kirkeverge Ingrid Marie Auke.

Hun påpeker at kirken har ansatte med kompetanse på sorg og kriser, som kan hjelpe dem som måtte trenge det.

– Dette preger selvfølgelig alle sammen, også vi som jobber i kirken og bor her i Nes. Skogbygda er en liten bygd og alle blir berørt, sier Auke.

DRAPSETTERFORSKNING: Oslo politidistrikt tar over etterforskningen, fordi en av de døde jobbet i Øst politidistrikt. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Relasjon mellom de avdøde

Nes kommune har satt krisestab og koblet på et psykososialt team.

– Det viktige nå er å ta vare på de berørte, sånn at alle nærstående har fått tilbud om profesjonell hjelp. Utover det opplever vi at dette er en dypt tragisk hendelse. Det er viktig at vi prøver å ta vare på hverandre så godt det lar seg gjøre i en slik situasjon, sier ordfører Nyhus.

Innsatsleder Magnus Hovelsrud Andresen forteller at det er en relasjon mellom de avdøde og at de pårørende er varslet.

– Det er blitt hentet ut fire personer fra boligen, som alle dessverre er bekreftet døde. På bakgrunn av skadene på de avdøde og opplysninger vi har mottatt, har vi valgt å starte en drapsetterforskning.



– Det er ikke grunn til å tro at det er andre involverte, sier Andresen.