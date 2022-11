Dette er en bakteriebombe

Hvordan oppbevarer du tannbørsten din? Hvis du ikke passer på hvor du legger tannbørsten din på badet, kan du risikere å få bakterier fra toalettet i munnen.

Ifølge en undersøkelse utført av Voxmeter for hygienefirmaet Initial, lar 64 prosent av dansker tannbørsten stå fremme på badet. Det skriver den danske avisen BT.

Det kan være problematisk.

– Bakterier trives godt i tannbørsten

Bakterier trives generelt svært godt i tannbørsten, forteller Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern ved universitetet i Sørøst-Norge.

Mengdene kan sammenlignes med de som er på håndklær eller vaskekluter.

– At det er bakterier på tannbørsten er ikke så overraskende. Vi putter den tross alt i munnen, og dermed i et bakterieparadis, hver dag, sier Klein.

– De aller fleste bakteriene kommer altså fra munnen, legger han til.

NORMALT: At det er bakterier på tannbørsten er helt normalt, men noen bakterier vil vi imidlertid unngå, sier Jörn Klein. Foto: USN / Oivind Urkedal

Bakterier fra toalettspyling

Men det er også noen helt andre typer bakterier som kan finnes på tannbørsten. Disse kommer fra miljøet de oppbevares i mellom tannpussene, forteller Klein.

Vitus apotek skriver at disse bakteriene ikke nødvendigvis er harmløse. I verste fall kan føre til sykdom.

– Tannbørstene oppbevares som oftest på badet og vanligvis er det et toalett der. Ved toalettspyling produseres det aerosoler som kan sette seg på tannbørsten, sier Klein.

Aerosoler er små partikler eller dråper som holder seg svevende.

Den danske undersøkelsen viser også at halvparten av deltakerne sjelden eller aldri spyler ned med dosetet lukket.

BYTT UT: Det anbefales at man bytter ut tannbørsten hver tredje måned og etter sykdom. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lar du tannbørsten stå nært doen er den da ekstra utsatt for bakteriene fra toalettspylingen.

Avføringsbakterier

Over en million bakterier virvles opp og spres rundt på badet hver gang du spyler ned. Disse bakteriene kan sveve i luften i en halvtime, og kan spres opp til tre meter fra doen, sier hygieneekspert Paul Mangold til den australske helsenettsiden Body and soul.

Men når det gjelder avføringsbakteriene, kan man puste lettet ut, betrygger Klein.

– På den ene siden er det kun noen få tarmbakterier som finnes der, og tannbørsten er heller ikke et egnet miljø for dem. Dette betyr at tarmbakteriene kan komme seg til tannbørsten, men sannsynligvis ikke overleve, sier han.

– Avføringsbakterier trenger et helt annet miljø enn det de finner på tannbørsten, forteller han.

Sånn forhindrer du det

Hvis du likevel ikke orker tanken på at tannbørsten blir en bakteriebombe, bør du holde tannbørsten så langt unna toalettet som mulig, slik at toalettaerosolene ikke når helt bort til tannbørsten, forteller Klein.

FUKTIG: En fuktig tannbørste gir perfekte forhold for bakteriene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– For å redusere antall mikroorganismer bør du også holde tannbørsten så ren og fremfor alt tørr som mulig. Bakterier trenger alltid fuktighet for å spre seg.

– Derfor er ikke en plast-hette , eller å oppbevare den i et skap, en så god idé alene, sier han.

Etter tannpussen anbefaler han at man tørker tannbørsten med et rent håndkle og setter den oppreist i koppen.

Hvis det går omgangssyke i familien, bør man være ekstra varsom med hvor man legger tannbørsten sin.

– Da er det klokt å oppbevare tannbørstene i et skap, sier Klein.