Dette er ekspertens beste helligdagsråd

Påskeferien er godt i gang for mange nordmenn. Endelig kan man finne frem solo og kvikklunsj og nyte en god bok eller skitur i sola.

Skjærtorsdag er den første av mange helligdager de neste to månedene.

I år er det også ekstra mange helligdager som lander på ukedager, noe som for mange betyr at det blir flere fridager.

Det kan faktisk gagne arbeidslivet.

– All forskning tyder på at det å ta fri er positivt for både motivasjonen og våre arbeidsevne, sier Vilde Hoff Bernstrøm, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.

ORDENTLIG FRI: Vilde Hoff Bernstrøm mener det er viktig at man tar ordentlig fri fra jobb i ferien. Foto: Oslo Met

Advarer om denne feriefeilen

I år faller hele 9 av 12 offentlige helligdager i ukedager. Det er langt bedre enn i fjor og forfjor da fem av helligdagene var i helgen.

I tillegg faller mange av helligdagene før eller etter en helg, noe som gir gode mulighet for å ta seg en langhelg.

– Mange velger å ta med seg jobben på ferie for å få mer sammenhengende fri, sier Bernstrøm.

Det kan være en god løsning, men forskeren har et viktig råd til alle som tar noen dager på hyttekontor.

– Det er viktig at man bestemmer seg for å ha ordentlig fri når man har fri, og ikke er tilgjengelig for jobben hele tiden, sier Bernstrøm.

Mange overkompenserer

Forskning viser at mange som tar med seg jobben hjem eller på hytta ofte ender opp med å jobbe mer, også utenfor normal arbeidstid.

– Flere studier peker på at de som jobber hjemmefra har et behov for å overkompensere for å vise arbeidsplassen at de jobber skikkelig, sier Bernstrøm.

HYTTEKONTOR: Mange velger å ta med seg jobben på påskefjellet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hennes råd er derfor å være tydelig, både med arbeidsgiver og familie, på når man jobber og når man har fri.

– Da vet både de på jobb og de hjemme når de kan forvente å få svar, sier Bernstrøm.

Mange synes det kan være hardt å begynne på jobb igjen etter ferie. Bernstrøm mener likevel at feriedagene ikke påvirker arbeidsflyten.

– For arbeidet er det ofte en positiv ting at vi får pauser, og at vi får restituert hode og kroppen, sier Bernstrøm.

Her har de flest helligdager

Neste år er det enda bedre, da faller hele ti helligdager på hverdager. Det er full pott, ettersom de to siste, 1. påskedag og 1. pinsedag, alltid vil være på søndager.

Selv om mange land nok er misunnelige på Norges 12 helligdager er det faktisk flere land som har det langt bedre.

I Norden er det Danmark som har færrest helligdager, mens Norge har nest færrest.

Både Sverige og Finland har 13 offentlige helligdager. De har blant annet fri på trettende dag jul, allehelgensdag og midtsommer, noe Norge ikke har.

MIDTSOMMER: I Sverige og Finland er det offentlig helligdag og fri når man feirer Midtsommer. Foto: Per Erik Knive / NTB

Island kommer best ut av de nordiske landene med hele 16 offentlige helligdager.

Ifølge rapporten No-Vacation Nation fra 2019 er det Japan som er det OECD-landet med flest betale helligdager med totalt 15 dager. USA har på den andre siden ingen betalte helligdager eller feriedager, og ligger helt i bunn på listen.

Danmark fjernet helligdag

I Danmark skapte det store reaksjoner da regjeringen nylig avskaffet en av helligdagene.

Den danske helligdagen store bededag har blitt feiret fjerde fredag etter påske, men fra neste år vil dagen være en vanlig arbeidsdag i Danmark. Da har landet bare 10 helligdager.

Debatten om avskaffelsen av helligdagen raste i månedsvis og det ble holdt flere store demonstrasjoner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyste til NTB at fjerning av fridager ikke har vært på dagsordenen i Norge.

– Det har ikke vært diskutert å fjerne offentlige høytidsdager og fridager i Norge, sa statssekretær Maria Walberg.