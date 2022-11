Dette er ekspertenes julegave-råd

Forbrukerøkonomer advarer mot å ta seg bedre råd enn man har under julehandelen, og mener alle har ansvar for å dempe gavehysteriet.

GAVEHYSTERI: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, sier at alle har ansvar for å redusere fokuset på gaver i julen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Veldig mange er bekymret for økonomien før jul i år sammenlignet med i fjor som følger av den høye prisveksten, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Julen er en tid det er knyttet store forventninger til. Høytiden fører tradisjonelt sett også med seg høy pengebruk.

NHO forventer i sin juleprognose at nordmenn i snitt vil bruke 12.000 kroner på julegaver, mat og diverse butikkjøp i desember.

Samtidig er det flere enn før som bekymrer seg for julefeiringen grunnet trangere økonomi.

Incedursun mener at forbrukere selv har et ansvar for å dempe fokuset og presset knyttet til julegaver.

– Vi har alle et ansvar for at julen skal handle om mer enn bare gavene. Det er viktig at vi normaliserer det å gi brukte eller hjemmelagde gaver, sier hun.

Tenk alternativt

Nordeaøkonomen er opptatt av at folk ikke skal ta seg bedre råd til gaver enn de egentlig har før jul.

– For all del ikke bruk kredittkort. Har man egentlig ikke råd til det som kjøpes, og bruker kreditt, kan gavene fort bli mye dyrere dersom man ikke betaler ned på gjelden før rentene begynner å løpe, sier hun.

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, råder alle til å sette seg godt inn i hvordan økonomien vil se ut på nyåret.

Dette kan minske sjansene for å gå på en økonomisk smell på januar.

– Få oversikt over alle utgiftene dine fremover og sett opp et budsjett for julen, slik at du ikke bruker mer penger enn du har, sier hun.

KLAR BESKJED: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, fraråder folk å ta seg bedre råd enn de vet de har råd til før jul, siden det kan føre til en tung start på 2023. Foto: Frode Sunde

Tvetenstrand sier at også at flere også burde sette ned foten og redusere pengesummen de bruker på gaver.

Dette tror hun kan være med på å redusere presset rundt gaver og andre innkjøp.

– Gavehysteriet har tatt av de siste årene. I år bør nok flere heller kun prioritere å gi gaver til de som dette betyr aller mest for, for som for eksempel barna, sier hun og legger til:

– Jeg tror mange har høye forventninger til julen, men det er verdt å skru om fokuset. Tid er også mangelvare i dag, og er vel så verdifullt som gaver. Så tenk litt alternativ når du planlegger gavene.

Ikke kjøp bare for å kjøpe

Tvetenstrand er også opptatt av at folk skal kjøpe og gi bort ting som andre virkelig trenger, og ikke bare kjøpe for å kjøpe.

Hun fraråder i likhet med Incedursun folk å dra kredittkortet for å kjøpe julegaver.

– Januar er en måned som tradisjonelt sett fører med seg blant annet høye strømregninger. Kommer man bakpå med dyre regninger og kredittkortgjeld kan det bli en tung start på det nye året, sier hun.

Tvetenstrand håper samtidig at norske forbrukere er bevisste på at det vil ta litt tid før høstens rentehevinger tikker inn.

– Det kan være lett å glemme at rentene blir høyere, siden det går flere uker fra man får varsel fra banken til det slår ut på lånet. Derfor må folk ha regnet dette med i budsjettet sitt for til på nyåret, sier hun.

Åpenhet er viktig

På grunn av økte priser på mat, strøm og drivstoff er det mange som i år ser seg nødt til å be om hjelp til jul for å få endene til å møtes.

Derya Incedursun i Nordea tenker at det er viktig å være åpen og ærlig om økonomiske utfordringer i førjulstiden.

– Det er tøft å fortelle om at man har dårlig råd, men åpenhet blir stort sett møtt med forståelse, sier hun og legger til:

– Dersom man har barn som har veldig høye forventinger, kan det være lurt å ta en prat med dem på forhånd om hva julen egentlig handler om. Oftest så er det samholdet i familien de vil huske til senere, ikke gavene.

Derya Incedursun i Nordea sier at folk for all del ikke bør bruke kredittkort for å handel julegaver. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Cecilie Tvetenstrand i Storebrand er enig i at åpenhet rundt problematikken er viktig.

Tiden vi er i mener hun også har gjort terskelen for å snakke om å ha dårlig råd lavere.

– De fleste merker de økte utgiftene på ett eller annet nivå. Selv om det kan være vanskelig å snakke om at økonomien er trang i en tid det er høye forventninger til kos og hygge, så vil nok de fleste være glade for at man er åpen om det, siden flere sannsynligvis føler på det samme, sier hun.