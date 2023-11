– Dette er det eneste jeg savner

Liv Tone Lind mangler begge beina og en arm. På sosiale medier når hun ut til tusenvis med et viktig budskap.

– Vi må løpe! Kom igjen!

En dame i rullestol flirer over sin egen ironi, mens hun freser av gårde for å rekke en ferge hun er altfor sent ute til. Servicehunden Hippi er ikke mange centimeterne unna.

FULL FART: Liv Tone Lind til venstre sammen med venninnen, Heidi Rahm, på vei til Nesodden-ferga. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Liv Tone Lind (50) fra Harstad er født med en alvorlig grad av dysmeli. Hun mangler beina og venstre arm. Den høyre armen kan ikke bøyes og hånden mangler to fingre.

På TikTok deler hun hverdagens mange utfordringer, men også gleder, med et stadig voksende publikum.

KLAR: Lind og Hippi gjør seg klare til en spesielt spennende dag. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Denne dagen får følgerne henge på når hun reiser til Oslo og Nesodden for å teste et helt spesielt hjelpemiddel.

– Enten går dette bra, eller så blir det fiasko, sier hun lurt. Hun er spent på om hun faktisk får det til.

Det er helt spesifikke grunner til at det Lind skal gjøre denne dagen, kanskje er noe av det viktigste hun gjør for seg selv.

FORVENTNING: Fra Nasjonaltheateret går ferden videre. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

«Det er ikke synd på deg»

Lind innrømmer at barndommen var tøff. Hun forsto at hun var annerledes enn de andre barna. Det var mange ting de gjorde, som hun ikke fikk til. Og det ble holdt fester, uten at hun var invitert.

Men Linds foreldre hadde ingen silkehansker på. De oppfordret henne til å tørre, og til å pushe seg selv.

– «Det er ikke synd på deg i det hele tatt», sa de. Jeg fikk beskjed om at dette skulle jeg klare.

Lind måtte lære seg å finne løsninger på de problemene som oppsto.

GOD HJELP: Å dra opp en glidlås er ingen sak for Hippi. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Det bidro til at hun fort ble selvstendig. Tidligere har hun drevet med svømming på toppnivå. Nå kjører hun bil selv, og setter seg gjerne på et fly.

Hjemmet hennes i Harstad er tilrettelagt, men å komme inn i offentlige bygg kan fort bli en skikkelig nøtt.

I 2021 gikk Lind ut i iHarstad og fortalte at borgerplikten ble gjennomført med en bismak, fordi stemmelokalene ikke var tilpasset rullestolbrukere.

HJELP: 50-åringen måtte ha hjelp for å komme inn gjennom døren til caféen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I hverdagen kan tilsynelatende enkle oppgaver, som det å åpne et syltetøyglass, bli et krevende prosjekt med protese og få fungerende fingre.

Labradoren Hippi hjelper til med mange av utfordringene. Den sju år gamle servicehunden åpner og lukker dører, henter og leverer gjenstander – og drar opp glidelåser. For å nevne noe.

BESTEVENN: Noen ganger er det litt kos og ikke bare jobb. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hun hjelper meg med alt mulig, og er ikke minst en god venn, sier Lind.

Stadig mer populær i sosiale medier



«Karrieren» på TikTok startet med videoer av nettopp Hippi. Lind ville gi et innblikk i livet med servicehund. Hun sitter til vanlig i styret i Servicehundforbundet.

TIK TOK: Denne videoen om bilkjøring tok av på Tik Tok. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Men da hun postet et klipp som viser hvordan hun kjører sin spesialtilpassede bil, spredte det seg som en farsott og fikk nesten én million visninger.

Siden da, i august, har hun laget videoer om alt mulig rart folk lurer på. Og det er en god del.

– De spør om hvordan jeg får på meg en genser. Hvordan jeg spiser, hvordan jeg går på do og livet med mannen min, sier hun og ler.

HUMOR: Lind lager videoer med glimt i øyet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hva får folk ut av det, tror du?

– Det lurer jeg ofte på selv, faktisk.

Hvis hun skal gjette, tror hun folk setter pris på åpenheten rundt funksjonshemming, og hvordan man som utenforstående kan møte det.

– Det er utrolig, men folk liker ting som er annerledes og ekte.

Noe kan hun ikke svare på. Som hvordan det er å ikke ha bein. Hun vet jo ikke annet, og lurer like mye på hvordan det er å faktisk ha bein.



Hvordan hun går på do, har dessuten fått sin egen video.

Lind lager videoene med humor og snert. Prøver å være glad, og spre gleden. En bedriten dag, er uansett en dag som skal leves.



– Jeg prøver å fokusere på det som er positivt. Jeg tar ting som det kommer. Jeg tror at jeg inspirerer andre. Jeg får så mange tilbakemeldinger fra folk som skriver til meg. Det er rørende!

Det Lind får til på Nesodden denne dagen, skal senere bli en del av innholdet hun serverer sine 22 tusen følgere på TikTok.

NESODDEN NESTE: Lind og venninnen rekker såvidt fergen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Min drøm er ikke å stå på en ny fjelltopp

Det er ikke mye 50-åringen synes hun mangler i livet.



Hun har stort sett de hjelpemidlene hun trenger. Hun har mann, to stebarn og gode venner. Men det ene som mangler, er desto viktigere.

– Retten til å komme meg ut i skog og mark- det er det eneste jeg savner!



Det er over 10 år siden Lind sist var på en skikkelig tur ute i naturen. Da var hun med i NRK-serien «Ingen grenser» med Lars Monsen, og kom seg til en fjelltopp for egen maskin. Siden har hun kjent på savn.



– Min drøm er ikke å stå på en ny fjelltopp. Men jeg vil kunne komme meg ut, lage bål og være med familien i skog og mark på lik linje med alle andre. Bare kjøre et sted jeg har lyst til å dra til!

Lind har reist til en enebolig på Nesodden hvor det står firhjulinger både utenfor, og inni, en stor garasje. Doningene har solide dempere og store hjul som kommer frem de fleste steder.

Endelig skal Lind få teste en elektrisk terrenggående firhjuling.

SAKTE: Det går rolig for seg i starten når Lind tester en Exoquad. Så drar det seg til. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Fy faen, for en følelse

Terreng-rullestolen viser seg å være en stor suksess. 50-åringen starter på en skogsvei, før hun dirigeres ut i lyngen og over stokk og stein, bokstavelig talt.

– Fy faen, for en følelse, det er helt sinnssykt! Unnskyld at jeg banner, men det er nordnorsk ekthet, utbryter hun. I ansiktet svitsjer det lynkjapt mellom konsentrasjon, lett frykt og pur glede.

– Dette er helt fantastisk!

MESTRINGSFØLELSE: Det glises når det går an å bevege seg i ulendt terreng alene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

En tur ut i skogen kan virke hverdagslig for mange. Og retten til natur; et minimumsgode.

Den nye mobilitetsløsningen gir Lind friheten til å utforske terreng som tidligere var utilgjengelig for henne. Det gir en følelse av mestring og glede.

– Den stolen må jeg bare ha, for den friheten betyr så mye!

Labradoren har fått av seg arbeidsvesten, og er fri og spinnvill.

– Hippi har aldri vært sammen med meg i skogen på denne måten.

Det runger rå latter i skogen, når hun kommer seg over hindringer. Det er viktig for henne å få utforske muligheter, selv med sine fysiske begrensninger. Og å dele opplevelsene.

– Vi lever jo i en situasjon med masse tøv og vas i verden, og da syntes jeg det er greit å kunne komme med noe som er positivt.

INSPIRASJON: Liv Tone Lind vil vise at man kan klare mye, selv med funksjonshemming. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hun vil se hva hun kan klare å få til, og håper på å inspirere andre på veien.



– Om jeg kan hjelpe bare ett menneske med å være den jeg er, så er det tøft!