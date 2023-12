Dette er Danmarks nye konge

I dronning Margrethe sin nyttårstale slapp hun sjokknyheten om at hun abdiserer. Kronprins Frederik vil tre inn i rollen som konge fra midten av januar.

55 år gamle kronprins Frederik, født 26. mai 1968, blir konge av Danmark fra 14. januar. Hans nye tittel vil bli kong Frederik 10.

VINTERFERIE: Kronprins Frederik til høyre, sammen med prins Joachim og dronning Margrethe. Foto: Erik Thorberg / NTB

Han giftet seg i 2004 med Mary Elizabeth Donaldson. Vielsen ble holdt i København Domkirke, og bryllupsfesten ble holdt på Fredensborg slott. De bor på Amalienborg i København.

Sammen har de fire barn, bestående av Prins Christan, født i 2005, prinsesse Isabella, født i 2007 og Prins Vincent og Prinsesse Josephine, begge født i 2011.

Arvtakeren til kronprinstittelen er 18 år gamle Prins Christian.

KRONPRINS: Prins Christian vil tre inn i rollen som kronprins. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Usikkert hva som skjer videre

Hva som skjer fremover er et godt spørsmål, sier kongehusekspert og historiker på Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen til Ekstra Bladet.

– Vi er alle veldig spente på det, for det er et nytt og ukjent territorium. Det har ikke vært abdikasjoner før i dette landet, så de må finne på et ritual, forteller han til Extra Bladet.

Han fortsetter:

– Amalienborg har ikke så store, egnede lokaler. Det ville gjort det til en familieting, og det er jo en statelig ting. Det er et statsoverhode som går av, så en fin seremoni på Christiansborg - det er mitt bud, forteller Olden-Jørgensen.

Affærerykter

Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen forteller at det blir spennende å følge kronprins Frederik sin overtakelse av tronen.



I høst ble det spekulert i at kronprinsen hadde en affære med den mexicanske sosietetskvinnen Genevieve Casanova (47) .

Hun kommenterte ryktene offentlig:

«Jeg kategorisk avviser anklagene som hevder at det eksisterer et romantisk forhold mellom kronprins Frederik og meg. En slik anklage av denne typen er ikke bare komplett usant, men fremstiller også fakta på en ondskapsfull måte. Dette er allerede tatt tak i av mine advokater, som er i full gang med å ivareta mine rettigheter til å beskytte min rett til ære, sannhet og privatliv».

– Det har stormet rundt kronprinsen tidligere i år, så får vi håpe at det roer seg nå som han blir konge. Jeg antar han kommer til å ha en lignende rolle som moren har hatt. En samlende figur som representerer Danmark på en god måte og holder folket samlet, sier Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.



Den kommende kongen har selv vært taus om spekulasjonene og ikke kommentert ryktene offentlig.

Han har blant annet studert ved Aarhus Universitet og Harvard University.

I tillegg til dette har han utdannelse inne forsvaret, hvor han har fulført grunnleggende og aktive utdannelser.