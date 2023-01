Dette er dagen der flest gir opp nyttårsforsetta sine

Nytt år og nye moglegheiter. Forventningane er store.

Kanskje i år blir året der du endeleg klarar å ete meir grønnsaker, trene meir og generelt bli eit betre menneske.

Året startar på topp, med medlemsskap på treningssenter og kjøleskapet fullt av grøntfór og alkoholfrie drikkevarer.

Men knekken kjem raskt. Halvvegs ut i januar kjenner du allereie at det fristar meir med ein saftig burger og cola, enn salat og vatn.

Netflix vinn kampen mot treningssenteret.

Kjenner du deg igjen? Du er ikkje åleine.

SPISE SUNT: Eitt av dei vanlegaste nyttårsfortsetta er å ete sunt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

«Quitters Day»

Fenomenet «Quitters Day» oppsto i 2020, då treningsappen Strava undersøkte vanene til brukarane sine, og peikte på ein dag der folk flest braut treningsforsetta sine.

Sidan er andre fredagen i januar blitt kjent som dagen då flest, statistisk sett, vil miste motivasjonen og gi opp på nyttårsforsetta sine.

Dagen har fått namnet «International Quitters Day».

– Det er ikkje vitskapeleg bevist at dette er noko som skjer på denne dagen kvart år, men hovudpoenget er vel at det skjer ganske kjapt etter nyttår, seier lege og hjerneforskar Ole Petter Hjelle.

TIPS: Ole Petter Hjelle er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har fleire tips og triks til korleis du framleis kan nå nyttårsforsetta dine. Foto: TV2

Men frykt ikkje. Er du blant dei som allereie har gitt opp, så finst det håp.

– Det er absolutt ikkje for seint. Å feile er ein naturleg del av alle endringsprosessar. Det må ein anerkjenne og akseptere, og så må ein gjere justeringane deretter, seier Hjelle.

DROPPAR TRENINGA: Mange gir opp på nyttårsfortsetta sine tidleg i januar. Ekspertar meiner det mellom anna skudlast at folk set for ambisiøse mål. Foto: Alf Simensen / TV 2

Dette gjer du feil

Skikken med nyttårsforsett går langt tilbake, og skal visstnok stamme frå Babylon for 4000 år sidan.

På den tida lova innbyggjarane at dei skulle betale tilbake gjeld og levere tilbake reiskap dei hadde lånt, for å halde seg på godsida til gudane.

I dag handlar det som oftast meir om lovnadar ein gir til seg sjølv, typisk sett om å forbetre helsa, ete sunt eller trene meir.

Men det er krevjande å legge om gamle vaner, og Hjelle peiker på særleg ein feil folk flest gjer når dei skal gå inn i det nye året med nye og betre vanar.

MANGE MISLUKKAST: Inntil 80 prosent av alle nyttårsforsett blir det ingenting av. Foto: Scanpix/ montasje

– Mange går for hardt ut frå start. Det er fort gjort å tenke at det er alt eller ingenting, og dermed gi opp når ein ikkje klarar målet med ein gong.

Hans første tips til å halde på motivasjonen, er difor:

1) I kkje legg lista for høgt

Ta små steg av gangen, og auk ambisjonsnivået etter kvart.

– Du treng ikkje gå rett frå sofakroken til trening fem dagar i veka. Du kan byrje med ein dag, og så auke undervegs, seier Hjelle.

2) Finn noko du likar å halde på med

Hjelle seier ein ikkje må undervurdere den indre motivasjonen når ein skal nå måla sine.

– Finn noko du kan trivest med i lengda. Dersom du hatar å springe, bør ikkje målet ditt vere å springe fire gongar i veka.

SMÅ STEG: Ole Petter Hjelle seier det er viktig å lage realistiske mål, og ikkje mist motivasjonen om du går på ein smell. Foto: Naardic

3) Finn ein alliert

Vidare meiner han det kan auke motivasjonen å alliere seg med ein ven for å nå sine nye mål. Dersom målet er å kome i form, finn ein treningsven.

– Det blir meir forpliktande og doblar sannsynet med å lukkast, seier Hjelle.

4) Fortel folk om måla dine

Ein annan ting som forpliktar, er å fortelje folk rundt deg om kva måla dine er.

– Noko av det verste vi gjer, er å skuffe andre. I tillegg blir det meir forpliktande når vi har sagt kva det er vi skal oppnå.

Ine Andersson jobbet som PT i Dubai, men flyttet til vektløfterhovedstaden i Norge, Naustdal. Her satser hun på vetkløfterkarrieren og sikter seg inn mot OL. Med seg på laget har hun landslagstrener Zigmunt Smalcerz (79) Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gi det tid

Åge Diseth er professor ved Universitetet i Bergen og ekspert innan motivasjonspsykologi.

Han seier at mange er flinke til å sette seg store mål for kva dei skal nå, men ikkje fullt så gode til å legge planar for korleis dei skal nå dei.

– Du må ha ein konkret plan. Du kan ikkje stole berre på viljestyrke, seier Diseth.

PLANLEGGING: Åge Diseth er espert innan motivasjonpsykologi. Han seier planlegging er nøkkelen til å nå nyttårsforsettat sine. Foto: Frode Hoff / TV 2

Samstundes er det viktig å ta tida til hjelp. Det kan ta lang tid å etablere nye vaner.

– Forsking viser at det er store variasjonar på kor lang tid folk treng for å gjere eit mål til ein vane. For nokre tar det eit par månader, men for andre kan det ta eit heilt år.

Så for deg som slit med motivasjonen, er det berre å halde ut. I så fall, vil årets nyttårsforsett i alle fall ha blitt ein vane innan det er tid for å lage nye forsett for 2024.