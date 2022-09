– Dette er bare tull, vi har gledet oss så lenge

TIL BERGEN: Artisten Curtis "50 Cent" Jackson spiller i Vestlandshallen i Bergen 4. oktober. Nå er mange ungdommer skuffet over at de må ha med seg foreldre. Foto: KEVIN WINTER / Scanpix

4. oktober skal Vestlandshallen i Bergen fylles med fans når den amerikanske raplegenden 50 Cent står på scenen.

I dag - knappe tre uker før konserten - innførte arrangørene vergeordning. Det vil si at alle under 18 år må ha med seg en verge.

Det har fått ungdommer til å rase.

Dyre billetter

– Vi ble veldig stresset da vi fikk vite dette. Vi har gledes oss helt siden vi kjøpte billetter i sommer, men nå vet vi ikke hvordan vi løser det.

Foto: Privat

Det sier Storm Leiren (16). Han og rundt 20 kompiser skulle i oktober endelig få oppleve den amerikanske rapperen.

– Dette er bare tull og burde vært informert om fra start. Billettene koster over 800 kroner. Vi regnet ikke med at vi også måtte kjøpe billetter til foreldrene våre, sier Leiren.

– Det er også vel sent å komme med dette 20 dager før konserten.

Kan få tilbake pengene

Arrangøren TADC bekrefter at vergeordningen ble innført torsdag.

– Det er fortsatt 13 års aldersgrense, men de under 18 år må ha med seg en edru, myndig person per to personer under 18 år, skriver Jon Enger i TADC i en SMS til TV 2.

TADC arrangerte i sommer en fullsatt 50 Cent-konsert i Telenor Arena i Bærum. Nå håper de å fylle Vestlandshallen i Bergen, som har plass til 10 000 mennesker.

Rapperen "50 Cent" står bak store hits som "In Da Club" og "Get Rich or Die Tryin'" Foto: MARIO ANZUONI

– Vergeordningen er på grunn av alkoholsalg i hallen. Alle som har kjøpt billetter skal få mail om vergeordningen i løpet av kvelde, sier Enger.

Han understreker at ungdommen kan få refundert billettene sine.

– Useriøst

16 år gamle Ella Fimreite hadde også sikret seg billetter til konserten.

– Jeg ble veldig skuffet og lei meg. Dette er noe både jeg og vennene mine har gledet oss veldig til, sier hun.

Ella Fimreite (16) er usikker på om hun og alle venninnene klarer å skaffe nok verger. Hver to ungdom under 18 år må ha med en voksen. Foto: Privat

Fimreite sier hun er usikker på om hun og venninnene nå skal gå, eller om de kommer til å be om pengene tilbake.

– Det er useriøst av arrangøren å innføre dette fordi de skal tjene penger på ølsalg. Det finnes løsninger på dette, som å dele konsertarenaen inn i soner.

En familieopplevelse

– Hva har du å si til skuffende ungdommer, som i flere måneder har gledet seg til dette?

– Ta med mor, far, eldre søsken eller favoritt tante eller onkel. Dette blir en annerledes og kul familieopplevelse, sier Enger i TADC.

– Men jeg kan garantere en bra konsertopplevelse!



Arrangøren sier det ikke er mulig på nåværende tidspunkt å dele hallen i soner, fordi det er solgt billetter i forskjellige kategorier.