William Hammer (12) er multifunksjonshemmet og født med alvorlige feil på nyrer, hjerte og vitale organer.



– Williams medisinske tilstand gjør at han går glipp av mye og at han tidvis isoleres i både skole- og i fritidssammenheng, fordi mye ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede, fortalte pappa Anfinn Hammer Feng nylig til TV 2.



Hammer Feng mener sønnen, i likhet med funksjonshemmede landet over, utsettes for daglig diskriminering.

USIKKER FREMTID: William vet lite om sin egen fremtid og skjebne, og er i stor grad prisgitt de folkevalgte på Stortinget. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Tragisk

En fersk spørreundersøkelse viser at mange er enig med Hammer Feng.

Fem av ti nordmenn mener at samfunnet behandler mennesker med funksjonsnedsettelser som mindre verdt.

1000 personer er spurt om hvor enig eller uenig de er i følgende påstand: Samfunnet behandler mennesker med funksjonsnedsettelser som mindre verdt.

Kun to av ti svarer at de er uenig eller helt uenig i påstanden. Tre av ti er verken uenig eller enig, eller så svarer de «vet ikke» til påstanden.

– Undersøkelsen viser hvor mange mennesker som opplever at funksjonshemmede blir sviktet. Dette er bare tragisk, sier Anfinn Hammer Feng, som har fått mange henvendelser etter TV 2-saken forrige uke.

Sentio har utført undersøkelsen på oppdrag for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Det er dessverre ikke overraskende at befolkningen ser og mener at funksjonshemmede og kronisk syke blir behandlet som mindre verdt. Derfor må rettighetene for funksjonshemmede styrkes i lovverket, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

FFO PRESSER PÅ: – Det vil være en skandale hvis regjeringen og Stortinget nå går imot ekspertenes råd, presiserer Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon. Hun er bekymret for en «uthalingstaktikk». Foto: Torstein Wold / TV 2

Nordmenn vil styrke loven

I FFO-undersøkelsen blir intervjuobjektene også bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Funksjonshemmedes rettigheter bør få lik styrke i lovverket som rettigheter for andre diskriminerte grupper.»

Åtte av ti oppgir at de er helt enig eller enig i denne påstanden. Kun tre prosent er uenig eller helt uenig.

– Dette bekrefter at befolkningen mener at Stortinget nå må ta grep, sier Elvestad.

Alvorlige funn

– Dette er alvorlige og bekymringsfulle funn. Alle er like mye verdt, og ingen skal behandles som om de er mindre verdt enn andre, fastslår kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) overfor TV 2.

Regjeringen har nedfelt i Hurdalsplattformen at FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov.

Nylig leverte et regjeringsnedsatt utvalg sin konklusjon som slo fast at CRPD bør inkorporeres i norsk lov. Regjeringen har nå sendt forslaget på høring med svarfrist 5. juni.

TAUS OM FREMDRIFT: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mener FNs konvensjon mot diskriminering av funksjonshemmede må inkorporeres i norsk lov. Men hun er lite konkret om fremdrift. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Mitt mål er å få CRPD inkorporert i norsk lov, sa Lubna Jaffery nylig til TV 2. Hun håper dette kan avklares i inneværende stortingsperiode.

Jaffery vil overfor TV 2 ikke fastslå når saken blir sendt til Stortinget. Hun gir heller ingen garanti for at dette blir gjort i inneværende stortingsperiode.

– Vi vil ikke forhåndskonkludere før vi har mottatt innspillene fra blant andre FFO, sier Jaffery.

FFO er skeptisk til hvordan regjeringen har håndtert saken.

– Når Lubna Jaffery sier at man må komme tilbake til tidsrammen, så tyder dette på at man ikke ønsker å behandle saken i denne regjeringsperioden. Det har allerede tatt flere måneder å bare få sendt saken ut på høring. Skal man få vedtak i inneværende periode, må saken behandles i Stortinget kommende høst, sier Elvestad til TV 2.

Viktig velgermasse

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) oppgir at funksjonshemmede og kronisk syke utgjør om lag 20 prosent av befolkningen.

– Det tilsvarer rundt 875.000 stemmeberettigede, advarer Elvestad.

I en sak som Stortinget skal ta stilling til, kan Høyre bli tungen på vektskålen.



– Høyre vil avvente høringssvarene og at regjeringen oversender saken til Stortinget før vi tar stilling til saken, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen i Høyre.



AVVENTER: Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen vil først lese utvalgsrapporten og høringsuttalelsene grundig før partiet tar stilling til saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre har vært skeptisk til inkorporering og har uttrykt at Norge i dag er folkerettslig bundet til CRPD.

– Det betyr at Norge allerede er pålagt å oppfylle de forpliktelsene som følger av konvensjonen, sier Pettersen.

Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) er uenig med Pettersen:

– En ratifisering sikrer ikke at CRPD er en del av norsk lov. Dersom vi dag har lover som ikke er i tråd med CRPD, så vil funksjonshemmedes menneskerettigheter «tape» dersom dette prøves for retten, forklarer generalsekretær Elvestad til TV 2.



– Gjort sitt beste

Anfinn Hammer Feng har mottatt en massiv respons fra hele landet etter saken om William. Mange foreldre sier de kjenner seg igjen.

Faren til William er opptatt av å nyansere bildet.

– Skogsvåg skole har gjort det beste for William med de overføringer de får. Teamet ved skolen har gjort mer enn man kan forvente ut fra tilmålte ressurser, og både William og jeg er takknemlig for dette, understreker Hammer Feng.

TAKKNEMLIG: Far til William ønsker å presisere at han er takknemlig for det skolen gjør for sønnen, men at ressurssituasjonen gjør at William ikke får den oppfølgingen han burde. Foto: Elias Engevik / TV 2

– William og andres deltagelse i aktiviteter i skolehverdag, er ene og alene styrt av hvilke ressurser kommunene mottar fra statlig hold.