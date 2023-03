Dette er årets store ferietrend: – Stort comeback

ETTERTRAKTET: Tusenvis av nordmenn kommer til å reise sydover i sommerferien. Skal man tro reiseselskapene, er en reisetrend på full vei tilbake i år. Her er Khaniá på den greske øyen Kreta. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nesten 7 av 10 nordmenn planlegger å reise på ferie år, og halvparten av dem vil ut av landet.

Ifølge bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen, har bestillingskjøret for sommeren for alvor startet.

– Våre medlemmer melder om at det er færre plasser, høyere etterspørsel og høyere priser.

Lommeboken avgjør

Mange nordmenn har samtidig merket de økende prisene i samfunnet, og 53 prosent av nordmenn tror det blir tøffere økonomisk fremover.

Det vises i tallene til Virke.

7 av 10 mener privatøkonomien blir styrende valg for ferieplanene, og en husholdning vil i snitt bruke mer enn 6000 kroner mindre på ferien enn tidligere år.

REISENDE: Gardermoen vil som vanlig ta imot mange reisende i sommer. Flere vil la lommeboken avgjøre hvor turen går i ferien. Foto: Aage Aune / TV 2

– Tre av landene på topplisten for pakkereiser tilhører ikke Europa. Det stemmer bra med undersøkelser som viser at mange skal reise, men til rimelige destinasjoner, sier kommersiell direktør for Finn Reise, Terje Berge.

Klassikerne troner på topp

På tross av tøffere økonomiske tider, ønsker altså mange seg ut av landet i årets fellesferie.

TV 2 har snakket med flere av de største aktørene innenfor reiselivsnæringen, og trenden er klar.

Reisemålene til varme land er mest populære, og det er de tradisjonelle destinasjonene som peker seg ut i 2023.

Apollo forteller at Hellas er mest populær hos dem, der 6 av 10 av selskapets pakkereiser fra Norge vil gå til en gresk destinasjon.

POPULÆRT: Mange nordmenn ønsker å feriere i varmere strøk. Også i år skiller Hellas seg ut blant de mest populære destinasjonene. Dette er fra Plakias, sør på Kreta. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Konkurrenten Ving bekrefter at to av fem av selskapets mest populære sommerdestinasjoner er i Hellas, men at klassikeren Mallorca troner på topp.

Også hos Finn Reise er de greske øyene nummer én på topplisten, med Spania på andreplass.

– Stort comeback

Nordmenn ser altså ut til å gå for trygge og kjente ferieparadis i årets sommer.

Samtidig peker en annen trend for årets feriesesong seg ut.

– Mange søker seg til den trygge pakkereisen, som gir stor forutsigbarhet, noe som er spesielt viktig for familiene, forteller norgessjef i Ving, Marie-Anne Zachrisson.

Den samme trenden ser konkurrenten Apollo.

– 2023 er pakkereisenes store comeback, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera.

TREND: Bestillingene for sommerferien renner nå inn. Grunnet usikker økonomi, velger mange å bestille pakkereiser. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun tror pakkereisens popularitet, der fly og hotell er inkludert i prisen, bunner i to ting:

– Den tilbyr en unik trygghet, som mange verdsetter etter år med pandemi og usikkerhet, og ikke minst trenger man ikke betale hele reisen med en gang.

Rivera kobler rekordpågangen med de økte utgiftene i samfunnet.

– Når man bestiller rutefly og hotell hver for seg, må man ofte betale alt på forhånd, mens man med en pakkereise kun trenger å betale depositum. I tillegg har man en spesiell fleksibilitet i forhold til endringer, sier hun.

Safari-ferie?



Ofte penger å spare

Forrige sommer var for nordmenn flest en retur til en mer normalisert ferie, etter flere år med pandemi.

Denne utviklingen vil man i enda større grad se hos flere europeiske land i sommer, tror Rivera.

– De store, velkjente destinasjonene vil uten tvil lokke til seg flest folk. Derfor vil jeg anbefale å tenke litt utenfor boksen, og velge et reisemål hvor masseturismen glimrer med sitt fravær.

TRANGT: I likhet med nordmenn flest, kommer reiselystne i mange land til å besøke populære destinasjoner i sommer, tror Apollos kommunikasjonssjef. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mens store deler av Norge fremdeles herjes av kulde og snø, lengter altså mange seg til varmere strøk.

Om du er blant dem som ønsker deg på Syden-ferie, men har blitt påvirket av dyrtiden, har Zachrisson i Ving et klart tips.

– Er du fleksibel på avreisetidspunkt, er det ofte penger spare på å reise før eller etter skolens ferie.