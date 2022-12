Dette er årets ord for 2022

Første gang årets ord ble kåret var i 2008. Den gang ble finanskrise kåret til årets ord.

Siden den gang har årets ord vært alt fra sakte-tv til klimabrøl, koronaen og i fjor var det sportsvasking som stakk av med seieren. Sistnevnte ord har definitivt preget dette året også, men det er ikke med på årets ti-på-topp liste.

Slik velger de

Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet, er en av dem som arbeider med å finne frem de ti ordene som til slutt havner på ti-på-topp-listen.

– Hvordan velger dere ut hvilke ord som skal med på listen?

– Gisle Andersen og jeg tar utgangspunkt i datamateriale fra store riks- og regionsaviser. I arbeidet med å finne ord bruker vi et dataverktøy utviklet av Knut Hofland, han arbeidet tidligere i forskningsselskapet Norce. I tillegg suppleres det med tips og forslag fra publikum. Vi setter opp forslag og drøfter det med ledelsen i Språkrådet før det blir tatt en endelig beslutning.

For at et ord skal stikke av med seieren er det flere bokser som må tikkes av. Det kan være et ord som er mye brukt og det bør kunne knyttes til en hendelse eller et fenomen, ifølge Rødningen.

– Det kan være en fordel at ordet er nytt, men det må ikke være det, ordet kan ha fått et nytt bruksområde. Vi ser også på at det har god språklig kvalitet og at det kan ha potensiale til å etablere seg i allmennspråket.

Krympflasjon er årets ord

Det er dermed ordet «krympflasjon» som troner øverst på listen i år. Ordet er tatt fra samfunnsøkonomien og sammenfatter den sterke prisøken på mange ulike varer.

– Krympflasjon er årets ord, hva kan du si om dette ordet?

– Vi har undersøkt allmennspråket og ordet er nytt fra i år. Vi er ikke sikker på om ordet har vært brukt i fagmiljøer, det har vi prøvd å finne ut av uten å få et klart svar. Det er priskrisen og kostnadsøkningen som har gitt ordet. Det er ikke nytt at høye priser fører til at varer blir mindre. Det er et artig ord, et såkalt teleoskopord.

Rødningen forklarere at et teloskopord betyr at ordet er satt sammen av deler av andre ord. Grunnlaget for krympflasjon er ordene krympe og inflasjon. Ordet er dermed dannet av etablerte norske ord.

Språkrådet skriver dette om årets ord:

«Krympflasjon brukes for å betegne det at innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre, mens prisen er uendret eller øker. Virkningen av krympflasjon kan bli at prisstigningen framstår som mindre enn den faktisk er».

Videre skriver de at årets ord sammenfatter på en slående måte 2022 for mange som opplever vanskelige tider på grunn av prisutviklingen vi har hatt i år.

Dette er ti-på-topp-listen 2022: 1. Krympflasjon 2. Valgfornekter / valfornektar 3. Strømsmart / straumsmart 4. Knokehilsen/knokehelsing 5. Kyiv 6. Grunnrenteskatt 7. Prepper/preppar 8. Flus 9. Hybridkabel 10. Kamikazedrone Kilde: Språkrådet

Kyviv og strømsmart

Dette året har vært preget av Russlands krigføring i Ukraina, strømkrise og renteheving. Flere relaterte ord er å finne på listen.

– Hvorfor er hovedstaden i Ukraina, Kyiv, med på listen?

– Dette er ikke et nytt ord, men en ny måte å skrive hovedstadens navn på. Den norske måten å skrive navnet på har vært Kiev, det ligger nær det russiske navnet på byen. Skrivemåten Kyiv ligger nærmere den ukrainske uttalen og har vært tillat brukt ved siden av den tradisjonelle siden 1995.

Ifølge Språkrådet har det russiske angrepet på Ukraina vært med på å drive frem denne utviklingen.

Ordet «strømsmart» ligger på tredjeplass. Et ord mange forholder seg til i tider med ekstrem høye strømpriser. Adjektivet strømsmart brukes, ifølge Språkrådet, om mennesker som har funnet lure måter å kutte strømforbruket på, men også om løsninger som gjør dette mulig.