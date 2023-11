Dette er årets mest populære låter og artister

Hvert år avslører strømmetjenesten Spotify hvilke låter, artister og album som er mest strømmet gjennom året.

Gjennom «Spotify Wrapped» får lytterne tilgang til sine personlige topplister, men også et innblikk i hva nordmenn flest har hørt på i året som har gått.



Nordmenn på topp

I 2023 har nordmenn i stor grad lyttet til norsk musikk.

Norske artister står nemlig for 7 av 10 sanger på topplisten.

– Årets Wrapped viser at 2023 har vært et godt år for norske artister og norskspråklig musikk, og det er tydelig at norsk pop fortsatt er populært, sier Jenny Thyrhaug, Senior Music Editor i Spotify.

Se hele listen lenger ned i saken.

Mest spilte låt

Helt på toppen troner en gammel norsk klassiker, i en ny drakt.

Emma Steinbakkens versjon av Floden, er 2023s mest spilte låt.



Samtidig er Steinbakken den tredje mest lyttede artisten i Norge.

SAMARBEID: Bjørn Eidsvåg og Emma Steinbakken deltok sammen på Hver gang vi møtes. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Låten Floden ble først kjent på TV 2-programmet «Hver gang vi møtes», der Steinbakken tolket Bjørn Eidsvågs folkekjære låt.

Steinbakken har også kapret fjerdeplassen på låtlisten med coveret «Delilah», også kjent fra TV 2-programmet og tolkningen av Isahs opprinnelige låt.

Også artistene Undergrunn, Golfklubb og Kudes og Melodi Grand Prix-vinner Alessandra har låter på topplisten.

Mest spilte artist

2023 har virkelig vært et godt år for alle som elsker Taylor Swift, såkalte «Swifties».

Swift satte ny verdensrekord i oktober i år da hun ble den mest strømmede artisten på én dag. Det har nordmenn bidratt til.

POPULÆR: Med turné og egen spillefilm har Taylor Swift virkelig hatt et godt år. Foto: MARIO ANZUONI

I år sikrer hun førsteplassen over de mest strømmede artistene i Norge.

– Vi er veldig glad for å se at kvinnelige artister tar større plass på topplistene, fordi det er en kjent at kvinner lenge har vært underrepresentert i musikkbransjen, sier Thyrhaug.

Topp 10 strømmede artister:

Taylor Swift The Weeknd Emma Steinbakken UNDERGRUNN Karpe Drake David Guetta Ballinciaga Kayne West Roc Boyz

Topp 10 strømmede låter:

Floden - Emma Steinbakken Flowers - Miley Cyrus Haien kommer - Golfklubb og Kudos Delilah - Emma Steinbakken Michelin Stjerner - UNDERGRUNN Turné - Bausa Queen of Kings - Alessandra Tattoo - Loreen Badebussen - DJ MøMø og Kjartan Lauritzen Daylight - David Kushner

Topp 10 strømmede album: