Dette er årets julekalendere på TV

Advent er her, og med det tennes TV-skjermer i de tusen norske hjem. I år er utvalget av julekalendere på TV større enn noen gang.

En ny gruppe kjendiser skal ut i humorreality-manesjen, og det blir etterlengtede gjensyn med gamle helter.

JULEMANN: Markus Neby skal få kjendiser til å konkurrere om å være best på jul. Foto: NRK.

NRK med kjendis-reality

Programleder og moromann Markus Neby skal samle 24 kjendiser i humorprogrammet «24-stjerners julekalender».

Julekalendere på TV 2022 TV 2: The Julekalender

Vazelina Hjulkalender

Tinka og Kongespillet (Danmark)

Tinka og sjelens speil (Danmark)

Tinkas Juleeventyr (Danmark) NRK: 24-stjerner julekalender

Jul i Blåfjell

Jul på Månetoppen

Jul i Svingen

Amalies jul

Jul i Skomakergata

Teodors Julekalender

Vertshuset Den Gyldne Hale

Barnas superjul

Julekongen

Snøfall

Stjernestøv

Kristiania magiske tivoliteater

Øisteins juleblyant

Fantorangens jul

Gjør det sjøl julekalender

Pakten (Danmark)

Tidsreisen (Danmark)

Kometenes jul (Danmark) TV Norge og Discovery+: Nissene på låven

Nissene over skog og hei

Nissene i bingen

Jul i Blodfjell (S01-02)





Viaplay: Jul med Camp Kulinaris

Det store eksperimentet (S01-03)



Hver dag i desember skal deltagerne løse julestridas mange utfordringer på kreative måter. Og hver dag må en av dem forlate konkurransen.

En god blanding av påvirkere, politikere og andre TV-fjes skal i ilden:

Lan Marie Berg, Wasim Zahid, Vita og Wanda Mashadi, Christian Borch, Olaug Bollestad, Mayoo Indrian, Ingrid Gjessing Linhave, Katrine Moholt og mange flere.

REALITY: Politiker Lan Marie Berg og programleder Katrine Moholt er blant deltagerne i NRKs nye reality-julekalender. Foto: NRK.

– For meg blir det ikke jul før jeg har sett 24 kjendiser kaste all verdighet på sjøen for å vinne tullete konkurranser! Drømmen min er at dette faller i smak hos alle som elsker jula, men også hos dem som ikke kan fordra den, sier Markus Neby i en pressemelding.

NRKs nye julekalendersatsning «24-stjerners julekalender» og Viaplays «Jul med Camp Kulinaris» blir nye innslag i adventstiden i år. Se første smakebit her!



NRK sender også familiedramaet «Snøfall» på lineær-TV.

Reprise-bonanza

På TV 2 Zebra og i TV 2 Play kan du forberede deg til jul med Olaf Gjertrud og Benny, nissene Fritz og Hans og Gynter i «The Julekalender».

Ikke akkurat en «bob, bob, bob»-advent, det.

JUL: Det blir et gjensyn med trøndersk julefeiring i «The Julekalender» på TV 2 Zebra og i TV 2 Play. Foto: TV 2.

TV 2 byr også på rockabilly og shangala bangala med klassikeren «Vazelina Hjulkalender».

– Julen er tiden for tradisjoner, også på TV 2. Vi sørger selvsagt for at seerne har et rikt tilbud på alle våre plattformer gjennom hele desember. Vi starter allerede på torsdag med flere av de største julekalender-klassikerne, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.

TV-FJES: Gutta i Vazelina Bilopphøggers gjør sin retur til TV-ruta i år. Foto: TV 2.

Se alle kalendrene som sendes på TV 2 overfor.

På Discovery+ kan du se Espen Eckbos populære «Nissene»-trilogi. TV Norge sender også reprise av andre sesong av humorkrim-serien «Jul i Blodfjell», og fjorårets «Nissene i bingen».

Til Blåfjell, Svingen og Skomakergata

Kom Blåne, kom jente, kom gutt!

Etter årevis med drømmer og håp, får fans av gamle julekalendere et gjensyn med barndomsheltene sine.

Takket være nye rettighetsavtaler blir serier som «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» tilgjengelig i «NRK TV».

NISSE-TV: Rødnisser og blånisser kommer tilbake på skjermen i år. Her fra «Jul på Månetoppen». Foto: Anne Liv Ekroll/NRK.

Dersom du foretrekker å sluke serier, må du derimot smøre deg med tålmodighet.

De tre overnevnte kalenderne kommer nemlig kun med én episode hver dag.

TV 2s serie- og filmanmelder Camilla Laache mener det er på sin plass.

– Å legge ut en og en episode er kulere. Når man har det tilgjengelig er det best å følge julekalenderprinsippet, sier hun.

ANMELDER: Film- og TV-anmelder i TV 2, Camilla Laache er glad i julekalendere. Foto: Erik Edland / TV 2

Klassikere som «Jul i Svingen», «Jul i Skomakergata» og «Vertshuset Den Gyldne Hale» finnes også i NRK-arkivet.

Se hele listen over årets julekalendere ovenfor.