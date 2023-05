NYVALGT: Disse fire skal ta Ap inn i fremtiden. Om under et halvt år er det kommunevalg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det har vært mye intern uro i Arbeiderpartiet den siste tiden – men da landsmøtet valgte sin nye ledelse fredag var det kun jubel og applaus å spore.

Valgkomiteens innstilling vant gjennom, og det nye firkløveret ble valgt ved akklamasjon, altså applaus.

– Jeg har kjent på en enorm følelse av felleskap gjennom dette halvannet døgnet, sier en gjenvalgt Jonas Gahr Støre.

– På vegne av den ledelsen som nå er valgt: Vi kjenner på ansvaret.

ENSTEMMIG: Den nye ledelsen ble akkurat den valgkomiteen ønsket seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dette er Aps nye ledelse

Leder Jonas Gahr Støre (62): Fra Oslo. Statsminister siden 2021. Tidligere utenriksminister og helse- og omsorgsminister.

– Vi har en leder som kan lede. En leder med følelser, med visjoner og med en plan, sier valgkomité- og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.



Nestleder Jan Christian Vestre (36): Næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 2021. Daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som statsråd. Er regjeringens rikeste medlem.

– Han oppgir at han elsker taco og Kvikk Lunsj, og det var selvfølgelig helt avgjørende for valgkomiteen, sier Følsvik om den nye nestlederen.

– Han har vist seg som et menneske med politisk teft og en unik evne til å engasjere og samle folk.

De to nye nestlederne var begge tilstede på Utøya i 2011.

– Den grusomme dagen i 2011 sa vi «vi skal aldri gi opp kampen». Nå står vi ved det løftet. Det vekker mange følelser og det føles veldig veldig riktig, sa LO-lederen.

TACO: LO-lederen beskrev Jan Christian Vestre som en folkets mann. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nestleder Tonje Brenna (35): Fra Jessheim. Kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 2021. Tidligere generalsekretær i AUF, og fylkesrådsleder i Viken.

– Tonje har et klok hode. Hun er en operativ problemløser og en engasjert ideolog, sier Følsvik.



Følsvik oppgir ikke hva slags mat Brenna liker, men til TV 2 etter valget kan nestlederen avsløre:

– Jeg liker potetgull og dipp.

– Og rødvin.



KLOK: Ny nestleder Tonje Brenna ble varmt beskrevet av valgkomitéleder Følsvik. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Partisekretær Kjersti Stenseng (48): Fra Kvam. Partisekretær i Arbeiderpartiet siden 2015. Tidligere statssekretær i Kulturdepartementet.

Dette sier Følsvik om Stenseng:

– Hun har solid erfaring og stor kjennskap til vår bevegelse. Hun har stått i mange krevende situasjoner og har skaffet seg en solid oversikt over vårt partiapparat.

Kjersti Stenseng sier til TV 2 at hun først og fremst har kjent på mye støtte den siste tiden.

GODT KJENT: Støre og Stenseng har jobbet sammen i mange år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Og så har jeg lyttet til kritikken og prøvd å forholde meg til prosessen som har vært i partiet og ansvaret som valgkomiteen har hatt, sier Stenseng.

– Jeg har tenkt at jeg skal la dem få gjøre jobben sin og forholde meg til at jeg er på valg, og at det er landsmøtet som bestemmer.

– Synes du kritikken mot deg har vært rettferdig?

– Når man har ledende verv i et parti som Arbeiderpartiet og eventuelt skal gjenvelges, så må vi tåle at det er diskusjon i krevende tider der partiet har hatt dårlig oppslutning i lang tid, sier den gjenvalgte partisekretæren.

Mante til samling

Opptrappingen til landsmøtet har vært preget av intern uro og personstrid. Støres telefonsamtale til Tana-ordfører Helga Pedersen, som resulterte i at hun trakk sitt kandidatur som partisekretær, har blitt heftig kritisert.



En snakkis på landsmøtet har vært hvorvidt en delegat villle kreve skriftlig avstemming, for å eventuelt vise frem misnøye med Stenseng. Dette skjedde ikke.

SJEF: LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ledet valgkomiteens arbeid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Da Følsvik la frem innstillingen ba hun partiet innstendig om å følge innstillingen.

– Jeg er helt overbevist om at den enstemmige innstillingen vi legger frem i dag, er en innstilling som fremmer samhold i partiet, sa Følsvik.

Hun rettet også en pekefinger mot pressens dekning av personstriden internt den siste tiden. I tillegg advarte hun landsmøtet mot å gå mot innstillingen.

– Innstillingen er som et byggverk. Hvis vi tar ut et element kan det få konsekvenser for resten. Derfor oppfordrer jeg dere til å støtte innstillingen, sikre partiet sin grunnmur og fremtid, sa LO-lederen.

NESTLEDER-DUO: Jan Christian Vestre og Tonje Brenna Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ikke kødd med partidemokratiet

Det var kun én delegat som tegnet seg til debatt før valget.

– Jeg er stolt av at det er høyt under taket i partiet vårt. Vi diskuterer politikk. Vi er rykende uenige, sa Anne Rygh Pedersen fra Vestfold og Telemark, og fortsatte:

– Jeg mener vi må ha den takhøyden må på den tiden vi skal ha det, og på det stedet vi skal ha det – når fremstående verv i Ap skal besettes.

Hennes fylkeslag hadde ønsket en kampvotering mellom Pedersen og Stenseng om partisekretær-vervet.

– Jeg blir lei meg når det fremstilles som at vi ikke vil ha denne diskusjonen, at vi ikke skal diskutere hvem som skal sitte i de fremste vervene i partiet vårt, sa Pedersen.

– Mange har meninger, mange har synes at den siste tiden har vært veldig tung, og det er sterke meninger der ute.

Pedersen avsluttet innlegget med en klar beskjed til eget parti:

– Vi må ikke kødde med partidemokratiet.

Dette er Aps nye sentralstyre

Også i sentralstyret ble valgkomiteens innstilling vedtatt.

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket

Peggy Hessen Følsvik, LO

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo

I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder med fulle rettigheter.