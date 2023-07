PRESSEMØTE: Regjeringens ledere kalte inn pressen for å snakke om Ola Borten Moes aksjekjøp. Foto: Jonas Been Henriksen/ TV 2.

– Dette er alvorlige feil, og det har Ola erkjent. Jeg beklager at Ola går ut av regjering. Han har vært en dyktig statsråd, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse fredag kveld.



Han mener det er riktig at Ola Borten Moe trekker seg som statsråd, og kaller saken lei.



LEIT: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er beklagelig at Borten Moe trer av. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2.

– Konsekvensen for denne saken, og hva det kan gjøre med tilliten til regjeringen, er ikke forenelig med at han kan fortsette som statsråd, sier han.

– Står svart på hvitt

Statsministeren mener Borten Moe burde visst bedre.

– Det er slik at vi har en håndbok for politisk ledelse som er utdelt, presentert og gjennomgått. Og der står det svart på hvitt at det skal utvises stor aksomhet med aksjer, sier han.

Støre får støtte av Senterpartiets leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.



Han er tydelig på at Borten Moes aksjekjøp ikke er forenelige med å være statsråd.



– Derfor støtter jeg beslutning som ble tatt, og vi står sammen om beslutningen som ble tatt, sier Vedum.



STØTTER: Trygve Slagsvold Vedum mener det er riktig at Borten Moe trekker seg. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2.

Ola Borten Moe ba selv ba om å få trekke seg, ifølge statsministeren.



Går av

Fredag ble en skjebnesvanger dag for Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.



Han trekker seg som statsråd, nestleder i Senterpartiet, og tar ikke gjenvalg på Stortinget.

GÅR AV: Ola Borten Moe (Sp) går av som både statsråd og nestleder i Senterpartiet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det skjer etter E24-avsløringen om at Borten Moe hadde brutt regjeringens habilitetsregler og reglene for aksjehandel.

Snakket sammen

Borten Moe har snakket med Støre og Vedum om saken ved flere anledninger denne uken.

– Vi fikk kunnskap om at det var stilt spørsmål rundt Olas aksjer tidligere denne uka på onsdag. Vi har arbeidet for å skape full oversikt over denne saken, sier Støre.

– Jeg har hadde to grundige samtaler med Ola i dag. Han sier han har gjort en feilvurdering, og det gir jeg ham anerkjennelse i, legger han til.

Fire ute

Ola Borten Moe er den fjerde statsråden i Støre-regjeringen som trekker seg på grunn av en politisk skandale.

Fra før har Odd Roger Enoksen (Sp), Hadia Tajik (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) fratrådt sin stilling.

Tause om veien videre

Vedum og Støre vil ikke si noe om hvem som tar over jobben som Forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Når det gjelder å oppnevne en ny statsråd skal vi gjøre det grundig og gjennomtenkt. Det er statsministeren som legger opp til når det skjer, men det vil skje tidlig i august, sier Vedum.



Han legger til at det er Senterpartiets landsmøte sitt ansvar å velge ny nestleder.

– Vi har et landsmøte som velger nestledere. Vi har to nestledere, Ola Borten Moe og Anne Beate Tvinnereim. Så har Borten Moe har trukket seg i dag, og da er det Tvinnereim som er nestleder fram til neste landsmøte, sier Vedum.