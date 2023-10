Dette er 32-åringen som er pågrepet etter Jonas-drapet

Lørdag kveld pågrep politiet en 32 år gammel mann etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30).

Søndag undersøker politiet mannens hus i Ringerike kommune et stykke utenfor Hønefoss sentrum.



Politiet skal ha ankommet eiendommen i 19-tiden lørdag kveld, og holdt på med undersøkelser frem til midnatt.

– Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Henriksen, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.



De tre andre mennene som er pågrepet og siktet i saken nekter straffskyld.



Tidligere denne uken skrev TV 2 at politiet mistenkte flere personer som enda ikke var pågrepet i saken. Den pågrepne 32-åringen var blant dem.



Omfattende etterforskning

TV 2 er kjent med at en av politiets hypoteser er at drapet på Aarseth Henriksen var bestilt. Han skal ha blitt skutt.

30-åringen ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august i år. Det har pågått en svært omfattende etterforskning, der politiet har ettersøkt flere konflikter.



– Jeg kan ikke si noe om hvilke bevis som gjør at vi mistenker denne mannen. Vi gjennomfører nå en bred og omfattende etterforskning, og pågripelsen er et resultat av denne, sier Henriksen.



Henriksens stefar sier til TV 2 at det er krevende og vondt å høre om pågripelsen.



PÅGREPET: 32-åringen kjørte en bil (sladdet) som sto igjen på bensinstasjonen etter pågripelsen lørdag kveld. Foto: Tipser

På radaren

TV 2 er kjent med at den siktede 32-åringen har vært på politiets radar over tid.



Ringerikes Blad har snakket med vitner til pågripelsen.

– Trafikken stoppet helt, og det så ut som den sivile bilen var plassert i veien og hadde krasjet med en annen bil. Deretter så vi uniformert politi gå til bilen de hadde stoppet og satte håndjern på sjåføren, forteller de til avisen.

– Pågripelsen fant sted uten dramatikk ved en bensinstasjon i Noresund lørdag kveld, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.



Den pågrepne 32-åringen som er registrert som selvstendig næringsdrivende, er en kjenning av politiet.

– Han er tidligere kjent for oss og er domfelt en rekke ganger, sier politiadvokat Henriksen.



Vil be om fire ukers varetekt

Politiet ønsker å fremstille ham for varetektsfengsling i tingretten mandag.

– Vi vil be om fire ukers varetekt med to uker isolasjon, samt brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden, sier politiadvokaten.

Han er tidligere straffedømt minst fire ganger, blant annet for vold, ulovlig oppbevaring av våpen, brudd på veitrafikkoven, ulovlig bruk og besittelse av narkotika, dopingmidler og legemidler.

Ifølge NRK ble mannen pågrepet i en planlagt aksjon lørdag kveld, etter lang tids spaning. Politiets hovedteori skal være at han har stått for planleggingen av drapet, ifølge opplysninger til kanalen.



Vold og narkotika

Da han var 17 år og skoleelev, ble han dømt for bruk og besittelse av kokain i en såkalt tilståelsesdom.

I 2014 ble han dømt for medvirkning av salg av dopingmidler for til sammen 81.600 kroner. Samme år ble han også dømt for vold. Vakten på hotellet der voldsepisoden fant sted, så at voldsofferet ble sparket hardt i hodet og mageregionen 5-6 ganger.

I 2019 ble han dømt for grov kroppsskade mot en kvinne som han ifølge dommen hadde et «av og på»-forhold til. Kvinnen forklarte i retten at hun etter voldshendelsen slet med søvnproblemer og mareritt.

– Slik vold har et stort skadepotensial, og det berodde på tilfeldigheter at slaget ikke fikk enda mer alvorlige følger enn de som faktisk inntrådte, heter det i dommen.