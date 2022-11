Dette elementet har russerne fryktet: – Veldig dårlig rustet

Torsdag kom de første bildene av snø i krigsherjede Ukraina.

Bilder viser årets første snøfnugg som har lagt seg på statuer og veisperringer i hovedstaden Kyiv i det sentrale Ukraina. En by som også preges av strømbrudd etter russiske missilangrep.

Høsten i landet har gjort jordene våte, noe som har gjort det vanskelig å forflytte seg utenom veiene.

Men med vinter og kuldegrader som nye faktorer, kan det på nytt påvirke aktiviteten på slagmarken.

SNØ: Vinterlig nedbør i Kyiv torsdag. Foto: Sergei Supinsky/AFP

– Veldig bløtt

Utfordringer knyttet til vinterforhold er aktuelle langs hele frontlinjen. Det forklarer Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

– Dessuten blir det mye vanskeligere å holde aktiviteten oppe når det blir mørkt store deler av døgnet. Krigføringen går tregere, sier han.

Vinteren i Ukraina er mildere enn i Norge, men det er fortsatt harde vinterforhold.

FROST: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier krigføringen blir lettere med frost i bakken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Akkurat nå er det veldig bløtt. Svartjordsbeltet, som dekker store deler av Ukraina, blir vått om høsten, og da blir det vanskelig å komme seg frem i terrenget med kjøretøy. Når det fryser, vil det bli enklere med tanke på forflytting av utstyr, sier Hågen Karlsen.

Spesielt kaldt på denne delen av frontlinjen

Lengden på vinteren varierer i ulike deler av Ukraina. I enkelte områder kan det være snø og frost i bakken til februar-mars, forklarer Palle Ydstebø.

Han er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon og landmakt ved krigsskolen. Ydstebø sier vinterværet vil variere langs frontlinjen.

VARIERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø sier vinteren i Ukraina varierer. Foto: Terje Pedersen/NTB

Den kaldeste måneden pleier å være januar. Og det er særlig ett område ved frontlinjen hvor det kan bli spesielt kaldt.

– Det er typisk frost og snø mellom desember og februar. I Donbas-området i øst kan det bli flere titalls kuldegrader, men middeltemperaturen i januar og februar er fem til seks minus. Her preges ikke området av varmluft fra Svartehavet. Lenger sør i landet og langs kysten er det mildere vintre, sier Ydstebø.

Gunstig for én type kjøretøy

Telen i bakken pleier å komme i desember.

– Telen har ikke satt seg helt enda, men når den gjør det, kan vi vente mer ukrainsk aktivitet. Det blir lette å forflytte spesielt pansrede kjøretøy.

Dersom snøen legger seg, er dette også gunstig for manøvrering av spesielt beltekjøretøy.

– Snøfall fra desember til februar er vanligvis på mellom 40 og 80 millimeter, sier oberstløytnanten.

– Men blir det så mye at man å brøyte, blir det igjen vanskelig. Alt kommer an på omfanget og type vær. Blir det kaldt og vått, er det selvfølgelig mer krevende enn om det blir en kald og tørr vinter, legger han til.

Vanskelig for sivilbefolkningen

I høst har man sett at Russland har trappet opp bombingen av viktig infrastruktur, noe som har ført til strømbrudd i stor skala.

– Hvordan blir vinteren for den sivile befolkningen, og kan vi vente oss enda flere slike angrep?

– Jeg tror vi kan vente flere russiske missil- og droneangrep på sivil infrastruktur og byer, i alle fall så lenge russerne har mer missiler igjen, eller får tak i fra andre, som Iran. Men jeg tror ikke det vil påvirke befolkningens motstandsvilje, snarere tvert imot, sier Ydstebø.

MISSILANGREP: En udetonert missil i Kramatorsk. Foto: Handout/Reuters

Det vil imidlertid bli behov for aggregater og vanntilkjøring for å holde sivilsamfunnet i gang, sier oberstløytnanten.

– De delene av sivilbefolkningen som har fått ødelagt strøm- og vanntilgang vil få det vanskelig.

Rapporter om dårlig utstyr

Siden Russlands mobilisering av nye soldater, har det ved flere anledninger blitt kjent at soldater klager på dårlig utstyr.

På Telegram dukket det opp kanaler der familiemedlemmer til mobiliserte menn deler råd om hvor de kan kjøpe stridsvester og klær før de drar for å kjempe i Ukraina, skriver The Guardian.

RUSSISKE SOLDATER: – Vi vet at de russiske soldatene er veldig dårlig rustet for vinteren, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: AP

Ydstebø sier de ukrainske styrkene har fått tilsendt vinterutstyr fra vestlige land, mens spesielt de nymobiliserte russiske styrkene er dårligere stilt.

Han viser til klager fra russiske soldater om dårlig vinterutstyr.

– Hvis Ukraina klarer å opprettholde nok utstyr og mat, samt at de kan opprettholde materiellet operativt, kan de dra en stor fordel ut av det, særlig hvis dette er noe Russland kommer til å slite med.

Hågen Karlsen forteller at både Ukraina og Russland er vant til harde vinterforhold.

FRONTLINJEN: Slik ser frontlinjen ut torsdag 17. november. Foto: Grafikk/TV 2

Størst ulempe for Russland

At det nå faller snø i Ukraina, er en større fordel for Zelenskyjs menn enn de russiske styrkene, mener han.

– Vi vet at de russiske styrkene er veldig dårlig rustet for vinteren, særlig de styrkene som har blitt sendt inn nå nylig. Frosten spiller størst fordel for Ukraina, som også har mye høyere kampmoral. En dårlig moral og utrustning, kombinert med kald vinter, gjør det vanskelig for Russland, sier Hågen Karlsen.

Han mener det er viktig å huske på at de fleste soldatene ikke er vant til et luksusliv.

– Folkene kommer fra dårlige kår i utgangspunktet. Mange av de russiske soldatene kommer fra de mest avsidesliggende forholdene i landet. Man skal være litt forsiktig med å se på dette med norske øyne, sier Hågen Karlsen.