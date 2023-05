Dette bruker nordmenn mer penger på nå

Til tross for økte priser på det meste, bruker vi fortsatt mye penger. Pengene våre vil vi helst bruke på luksusvarer.

Nylig ble det klart at Europas største økonomi er i resesjon.

Tyskland sitt bruttonasjonalprodukt falt i det første kvartalet med 0,3 prosent. I fjerde kvartal i fjor var nedgangen på 0,5 prosent, ifølge landets statistiske sentralbyrå.

Resesjon inntrer når det er økonomisk nedgang to kvartaler på rad.

Forbruket i de tyske husholdningene har hatt en nedgang på 1,2 prosent fra forrige kvartal.

Også i Norge er det klart at forbruket på ulike varer, som for eksempel mat og klær. Ifølge tall som Danske Bank har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå er det totale husholdningsforbruket i Norge gått ned 0,1 prosent, justert for pris- og sesongvariasjoner.

– Vi koser oss mer

Vareforbruket er ned 5,2 prosent, mens tjenesteforbruket er opp 4,9 prosent. Dette er tall fra første kvartal 2023, målt mot 1.kvartal 2022

Men nordmenn kjøper flere opplevelser, går oftere på restaurant og konsert.

– Tjenesteforbruket vårt, altså forbruker på eksempelvis restauranter, kulturopplevelser og reise, er gått opp 4,9 prosent fra i fjor, sier forbrukerøkonom i DanskeBank Thea Olsen.

EKSPERT: Thea Olsen er ekspert på forbrukerøkonomi. Foto: Magnus Noekland / TV2

Til tross for en rente som bare skal opp, økte matpriser og økte strømpriser har nordmenn ikke kuttet ned på service-kostnadene. Det tror Olsen kan henge sammen med pandemien.



– Under pandemien brukte vi mye penger på ting som oppussing og sportsutstyr. Nå vil folk ut å spise og kose seg. Så slik tallene er nå, kjøper vi færre varer, men mer tjenester.

– Sann sett koser vi oss mer i år enn i fjor, sier Olsen.

Ikke bekymret

Så selv om mange merker en trangere økonomi, bruker vi ikke mindre penger av den grunn. Olsen tror det sitter langt inne for mange å kutte ut luksusen det er å gå ut å spise eller å dra på konserter.

– Mange har hatt det veldig godt og har unnet seg, innenfor rimelighetens grenser. Så det vil nok ta litt tid før vi innser at vi kanskje ikke har råd til å leve slik lenger.

Til tross for at vi nå bruker mye penger på luksusvarer, er ikke forbrukerøkonomen noe særlig bekymret over nordmenns evne til å selv forstå hva de har råd til eller ikke.

– Folk er nok enda flinkere til å tenke seg om to ganger før de bestemmer seg for om dette er noe de virkelig trenger.

Kan ikke skje i Norge

Sjefsøkonom i Handelsbanken Capital Markets, Marius Gonsholt Hov, sier til TV 2 at han tror at i første rekke at aktiviteten vil stagnere noe.

– Man kan jo ikke utelukke at det blir en negativ vekst, men når vi snakker om resesjon så er det mer enn at det bare har vært nedgang to kvartaler på rad.

UBEKYMRET: Marius Gonsholt Hov lar seg ikke bekymre over nyhetene fra Tyskland. Foto: Per Haugen / TV 2

– Der er vi ikke nå. Vi trodde vinteren kom til å bli veldig tøff, men nå ser vi at det gikk bedre enn forventet, sier Gonsholt Hov.

Han er klar på at vi ikke vil få lignende tilstander i Norge, fordi Norges Bank jobber nå med å få ned temperaturen på økonomien. Derfor ser vi nå at blant annet vi får høyere renter, og noe høyere arbeidsledighet.

– Det samme jobber alle sentralbankene rundt om. De prøver alle å bremse den veksten vi nå ser.