Dette bruker lottovinnerne pengene sine på: – Hair extensions og jaktvåpen

– Mange har noen tanker om hva de selv ville gjort hvis de vant mye penger, sier Ingrid Roterud Mathisen til God morgen Norge.

Hun er lotteri- og trekningsansvarlig i Norsk Tipping, som nylig har gjennomført en undersøkelse, en millionærundersøkelse, der 538 vinnere fra hele landet har svart på ulike spørsmål.

Et av målene med undersøkelsen var å finne ut hva millionærene selv har brukt pengene sine på.

Roterud Mathisen er en av dem som ringer rundt til mennesker som vinner alt fra 200 kroner til 400 millioner kroner. Hun forteller at det er en liten del av jobben, men at det er det morsomste hun gjør.

– Du setter deg ned og skal ta en telefon til noen i andre enden, de fleste aner kanskje ikke at de har vunnet. Det er med å forandre livet deres akkurat det øyeblikket. Og det er en opplevelse, fordi du blir med på hele reisen. Det er så mye følelser.

«Savnet millionær»

I 2021 opplevde Daniel Torjussen Hansen å vinne én million kroner. Han var i utlandet med Forsvaret og mottok ingen telefon, men i koronaisolasjon leste han et avisoppslag i Agder-posten.

– Der står det «Savnet millionær, i 20-årene, Arendal», forteller 26-åringen, før han forteller videre:

– Jeg tenkte: «Jeg må jo i hvert fall inn å sjekke». Så jeg sjekket det. Det stod ikke noe i appen at jeg hadde vunnet. Så da tenkte jeg: «Jaja, da var det ikke meg denne gangen».

Han tok likevel kontakt med Norsk Tipping i chatten på nettsiden deres for å spørre hva som skjedde hvis man ikke ble oppringt. Da fikk han svar om at det var han som hadde vunnet pengepremien.

– Det er jo en beskjed mange drømmer om. Hva tenkte du?

– Jeg tenkte egentlig litt mye forskjellig. Jeg tenkte at nå kan jeg endelig kjøpe meg hus. Være litt fornuftig med pengene. Men jeg ble litt målløs egentlig. Visste ikke helt hva jeg skulle tenke, forteller millionvinneren.

Hair extensions og jaktvåpen

Men hva bruker egentlig millionvinnere pengene på? Undersøkelsen viser at mange spillmillionærer bruker penger på fornuftige ting som å betale ned lån, oppussing og å sette av og spare penger.

Ingrid Roterud Mathisen sier at hva spillmillionærene bruker pengene kommer veldig an på om man har vunnet én million eller 400 millioner kroner.

– Men en ekstra ferie, eller en finere ferie, er det mange som unner seg. Også kanskje en ny bil. Det er veldig vanlig.

– Hva er det rareste du har hørt at de har lyst til å bruke penger på?

– Det er noen som umiddelbart dagen derpå går og kjøper en dyrere bacon enn vanlig. Bare fordi de kan gjøre det. Men det var ei dame her, som dagen etter hun vant, da gikk hun og skaffet seg hair extensions og jaktvåpen, faktisk. Litt sånn artig kombo der.

Torjussen Hansen kjøpte seg hus, men hadde også et impulsivt kjøp.

– Jeg kjøpte et kunstverk av Kongen, forteller 26-åringen før han utdyper:

– Jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre med pengene heller. Jeg tenkte jeg måtte jo ha noe å pynte med når jeg en gang flyttet ut. Så da tenkte jeg Kongen, han setter vi alle pris på, og er et forbilde.

Blir man lykkeligere som millionær?

– Jeg har ofte fått det spørsmålet. Hva sier vinnerne? Blir de lykkeligere, sier Rotherud Mathisen.

Hun forteller at én av tre millionvinnere som har svart på undersøkelsen sier at de ble lykkeligere etter premien.

– Mye av det går jo naturlig nok på det her med den økonomiske tryggheten i bunn. At du har noen mindre bekymringer for det. Det er jo helt naturlig. Veldig mange sier at det forandrer ikke livet i noe stor grad.

Hun forteller at mange av millionvinnere velger å fortsette livet sitt som før selv om de vinner mye penger. Vinnerne beholder de samme vennene og har det samme livet som før.

– Det er det her med å kunne gi bort, dele med andre, være raus da, sier Roterud Mathisen.

Torjussen Hansen er én av dem som har kjent seg gladere etter å ha blitt millionvinner.

– Det er noe med den tryggheten økonomisk. Du trenger ikke å bekymre deg over om du har råd til å betale strømregningen denne måneden, og rentehevinger og sånn. Når man har en liten buffer stående og kan leve livet tilnærmet likt det man gjorde før, og ikke bekymre seg over alle utgiftene som kommer.

– Ikke løsningen på et økonomisk problem

Sannsynligheten for å vinne en stor premie i Lotto er liten.

– I Lotto er sannsynligheten for førstepremien 1:5,4 millioner. Det vil si at det finnes 5,4 millioner tallkombinasjoner og det er som å finne nålen i høystakken og treffe den, sier Roterud Mathisen.

– Det er tøffe økonomiske tider for veldig mange. Dere er ikke redd for at folk skal satse penger man burde brukt på noe annet i håp om å vinne millioner?

– For oss er det viktig at folk spiller for det de har råd til. Vi ser heller ingen store endringer i antall spillere og omsetninger avhengig av oppgangstider og nedgangstider. Så det holder seg veldig stabilt, forteller Ingrid Roterud Mathisen, før hun legger til:

– Så er det bare viktig da å vite at pengespill ikke er løsningen på et økonomisk problem, men at man spiller for det man har råd til.

Sliter du med spilleproblemer kan du ringe gratis og anonymt til Hjelpelinjen på telefon 800 800 40, eller ta kontakt med Spillavhengighet Norge på telefon 477 00 200.