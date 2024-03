Dette bør du vite om «ungdommen nå til dags»

«Ungdommen nå til dags, de er klistret til mobiltelefonene sine».

Et kjent utsagn.

Skjermtiden til barn og unge har blitt en slags fiende for foreldre og voksne.

Det er en kilde til konflikt, sier noen. Andre spør: Må vi skjerme oss for skjermen? Og noen mener vi selger hjernen til ungene våre.

Med mye fokus på det negative i media og på folkemunne ønsket forskere fra FHI å ta saken i egne hender.

– Min største bekymring er at foreldre blir for strenge og for opptatt av å skjerme de unge fra sosiale medier, istedenfor å prøve å forstå, sier postdoktor ved FHI, Turi Reitan Finserås.

NY KUNNSKAP: Postdoktor på Avdeling for helsefremmede arbeid Turi Reitan Finserås forteller at det har vært god læring i å inkludere ungdommen i nyere forskning. Foto: Privat

Avkrefter myte

I sin undersøkelse om ungdom og sosiale medier, var det særlig tre faktorer som skilte seg ut. Disse var alle knyttet til symptomer på angst og depresjon.



Mange av elevene utrykte at sosiale medier er en «kilde til bekymring», og flere poengterte at de følte seg overvåket. Mange opplever følelsen av å være overveldet. Undersøkelsen viste også at mange unge har et ønske om å lære mer om effekten sosiale medier har.

Den klassiske påstanden om at det største problemet med sosiale medier er tidsbruk, er dermed avkreftet i denne undersøkelsen:

– Det skjer ofte så mye i sosiale medier som ungdom føler at de må følge med på. Vi ser altså at det er noe helt annen enn høyt tidsforbruk som er problematisk, sier postdoktor Finserås.

Flere av elevene ved Hellerud videregående skole i Oslo kjenner seg igjen i det forskningen fra FHI viser.

– Sosiale medier følger med på deg og dine interesser. Det du liker kommer igjen og igjen, da blir du lett avhengig. Samme med reklame eller at telefonen får med seg hva du og en kompis prater om. Det er skummelt, sier elevrådsleder Kamile Leonaviciute.

LETT PÅVIRKELIG: Kamile Leonaviciute (t.v.) sammen med en medelev. De forteller at det er lett å la seg påvirke av alt det materialistiske influensere viser frem på sine kontoer. Foto: Torstein Wold / TV 2

Og ved spørsmål om de er bekymret for egen mental helse er Kamile Leonaviciute og Ayman Elmansouri enige.

Ja, de er bekymret.

– Vi vet ikke hvordan det utvikler seg og hva det egentlig gjør med oss, kommenterer Ayman.

– De gir informasjon vi ikke har

På Hellereud videregående skole i Oslo er det tid for lunsj. Skolen huser 800 elever og de strømmer til kantinen. De fleste bærer telefonen i hånden – lett tilgjengelig.

Men når vi ankommer spisehallen er det likevel andre aktiviteter som florerer på bordene.

– Vi har et godt miljø her på skolen og det er lov å be andre legge bort mobilen, forteller elevene.

Uno, kortspill, biljard og bordtennis er blant aktivitetene som skaper liv og røre i matpausen. Noen sitter også klistret til mobilen og viser oss gjerne skjermtiden deres.

TIMEBANKEN FYLT OPP: Elevene blir sjokkert over egen skjermtid, men mener selv det er forrige ukes vinterferie som har skylden for alle timene. Foto: Torstein Wold / TV 2

Elevene TV 2 snakker med er overhode ikke overrasket over FHIs funn:

– Det handler mer om hva vi ser på eller hva vi bruker telefonen til, sier Ayman.

Han er lei av at de eldre og «spesialister» skal uttale seg om ungdommenes mobilbruk og savner at noen inkluderer ungdommene i diskusjonen.

– Det er alltid de voksne som uttaler seg. Sett heller 100 ungdommer i samme rom med en mobil i hånda. Hvordan blir det? Hva skjer da?

Og det er nettopp mangelen på ungdom i forskning, som FHI ønsket å gjøre noe med.

– Studerer vi ungdom, burde vi ha ungdom på laget, sier Finserås.



FHI har brukt ungdom for å utforme spørreskjema, i tillegg til å intervju dem.

– De er veldig engasjerte og byr på informasjon vi ikke har.

Ønsket om å bli akseptert

Et av funnene som overrasket Finserås var at ungdommen følte en «sosial forpliktelse» i bruken av mobilen og sosiale medier.

Flere sier de føler de må være pålogget, like innlegg og kommentere, og svare kjapt på en melding eller en bildemelding på bildedelingstjenesten Snapchat.

– De er redde for konsekvensene, om de ikke svarer.

ENGASJERT: Her får Kamile Leonaviciute (t.v.) og Ayman Elmonsouri se skjermtiden til rektor Arnfinn Stautland, som er på skuffende 3,5 timer i gjennomsnitt per dag. – Det er jo bra Arnfinn, sier elevene i kor. Foto: Torstein Wold / TV 2

Dette kjenner ikke elevene på Hellerud seg igjen i.

Det vibrerer i mobilen til Kamile og hun tar opp mobilen, mens Ayman forteller.

– Det er jo fra person til person, men jeg opplever ikke at det er en kultur for å gi et kjapt svar her, sier han og ler av Kamile som sitter på mobilen.

– Følte du at du måtte svare nå?

– Nei da, eller, jeg skulle bare skrive at jeg ikke kunne svare nå, sier hun og ler.

Kun skrapt overflaten

Etter fem års arbeid med forskningen er Finserås klar i sin tale om at foreldre må snakke med barna sine om mobilbruk. Hun påpeker at mange foreldre setter restriksjoner uten å skjønne hva deres barn får ut av det.



– Når det kommer artikkel på artikkel som er negativ om sosiale medier, tror vi ofte blindt på det, utdyper hun.

FRUSTRERT: Mange unge føler de voksne ikke forstår de positive aspektene ved bruk av sosiale medier. Foto: Torstein Wold / TV 2

Elevene på Hellerud merker også at deres foreldre lett lar seg påvirke av medienes negative syn, og mener at flere foreldre burde se nærmere på sin egen bruk.

– Det er bare irriterende når de ber meg legge fra meg mobilen, så gjør jeg det. Sitter de på mobilen og jeg prøver å få kontakt så svarer de ikke. De er i en annen verden, sier Ayman.

Ayman og Kamile forteller om sin verden, hvor de lett kan kontakte sine venner og spørre om de vil «henge», om alt går bra og få oppdateringer på hva de driver med.

Deres opplevelser samsvarer med FHI sine nye funn.

– Vi har merket hvor viktig sosiale medier er for en sosial arena for ungdommen i dag. Det er så mye positivt de får ute av det, men det får lite oppmerksomhet, forteller Finserås.

Nå skal FHI forske videre på det de har funnet. Selv mener de at de kun har skrapt overflaten:

– Det er viktig å påpeke at selv om vi har funnet sammenhenger med bruken av sosiale medier og mental helse, kan vi ikke her konkludere med at det forårsaker psykiske problemer hos ungdommene, avslutter Finserås.