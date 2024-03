Dette bør du vite før hjemreisen

Første påskedag kan det lønne seg å tenke over når på dagen man reiser hjem fra påskeferien.

Første påskedag er det mange som reiser hjem fra påskeferien. I den nordligste halvdelen av Norge byr det sjelden på problemer. Også midt i landet går det som regel greit.

I den sørlige halvdelen av landet kan det imidlertid føre til lange køer og store forsinkelser.

– Det blir travelt i dag, sier Hans Gustav Møvik-Olsen hos Vegtrafikksentralen øst til TV 2.

– Historisk er det i dag og i morgen vi ser den største trafikken på Sørlandet og Østlandet. Vegtrafikksentralen vest tror at de får det største trykket der i morgen, da været seg ganske bra ut for morgendagen og en del derfor sikkert kommer til å drøye hjemfarten, forklarer Møvik-Olsen.

Mest utsatt

Trafikktallene for hele landet i påsken de siste to årene viser at det søndag trolig blir størst forsinkelser midt på dagen, mellom klokken 12 og 16.



Mange steder starter køene relativt tidlig og kan vare til sent på kvelden.

– Hovedfartsårene inn til Oslo, som E6 fra Lillehammer og inn mot Oslo og E16 fra Sollihøgda inn mot Sandvika og E18 fra Kristiansand opp mot Oslo, er mest utsatt. På vestsiden av landet har du E16 mellom Bergen og Vassdal at det er ganske mye trafikk og der ventes det kø i dag, sier Møvik-Olsen.

Hvis man skal kjøre disse strekningene, kan det med andre ord være lurt å vente til andre påskedag.

Hans Gustav Møvik-Olsen hoppfordrer folk til å følge med på hjemmesidene til Statens Vegvesen når påskehjemfarten planlegges.



– På nettsidene til Statens Vegvesen har folk tilgang til webkameraene som er plassert rundt omkring. Der kan man gå inn og se selv hvordan trafikken flyter og hvordan føret ser ut. Et tips fra Vestlandet er er å sjekke webkameraer på fergeleiene. Der kan man følge med på om det hoper seg opp med biler, sier han.

Møvik-Olsens råd er uansett å beregne god tid og være tålmodig i trafikken.

– Du kan også følge med på på værmeldingen, for når folk reiser er jo litt avhengig av hvordan været blir i dag og i morgen. Det gjør det litt vanskelig for oss å spå når toppen treffer i forhold til trafikken.

Selv ville han trolig valgt å reise hjem tidlig søndag, forteller Møvik-Olsen.

Færre skader

President Siri Hatlen i Norges Røde Kors forteller at det har vært en fin påske når det gjelder uhell og andre hendelser i påskefjellet.

– Det har vært en fin påske. 1200 frivillige på 150 forskjellige steder. Antall oppdrag har vært omtrent som de siste årene, men det er langt færre skader enn tidligere år og det gleder vi oss over, sier Hatlen til TV 2.