Dette bør du unngå på valentinsdagen – enten du er singel eller gift

GI DEG MENS LEKEN ER GOD: Det kan faktisk bli for mye av det gode, ifølge samlivsterapeuten. Foto: Erwin Wodicka

Valentinsdagen er her, enten du har gledet deg, gruet deg eller gir blanke faen.

I den anledning, utfordrer vi samlivsterapeut Trine Huseby til å gi sine beste tips om hva du bør tenke på, og hva du bør unngå.

Du får to scenarioer av meg i dag:

1. Jeg er 22 år gammel og skal møte en tinderdate for første gang på valentinsdagen. Hva anbefaler du, og hva bør jeg styre klar av?

2. Jeg har vært gift i tjue år og valentinsdagen har rett og slett begynt å bli litt kjedelig. Kan du hjelp meg å sprite den opp igjen?

– Jeg tar utfordringen, og jeg skal prøve å være så konkret som mulig, sier Huseby.

TEKNIKKER: Trine Huseby er samlivsterapeut og inspirerer og lærer bort teknikker til par via sin nettside, trinehuseby.no Foto: Privat

Aller først er det et tips Huseby vil komme med, uavhengig om man er singel og har lyst på kjæreste, eller lykkelig gift.

– Tenk strategisk. Hva ønsker jeg å oppnå, hva bør jeg unngå, og hva bør jeg sørge for, slik at det er størst mulighet for suksess, sier Huseby.

Tre gode tips, og tre ting du bør unngå

Først ut, er 22-åringen. Her er Husebys beste tips:

Finn på noe som du tror er ålreit for den du møter, ikke bare noe du syns er morsomt. Prøv å tenk deg til hva den andre ønsker. Se at daten din har det bra, fremfor at du hele tiden skal vise hvorfor du er så interessant.

Prøv å tenk deg til hva den andre ønsker. Se at daten din har det bra, fremfor at du hele tiden skal vise hvorfor du er så interessant. Varier gjerne hva slags arena dere er på underveis i daten. Gjør noe som er morsomt og hyggelig for begge, og beveg dere. Da får man muligheten til å endre litt på stemningen.

Gjør noe som er morsomt og hyggelig for begge, og beveg dere. Da får man muligheten til å endre litt på stemningen. Gi deg mens leken er god, og håp heller på en date nummer to. Mange holder daten gående altfor lenge, og kan dermed risikere å presse frem en avisning. Tenk heller at den du møter skal sitte igjen og ville ha mer, når dere går hver til sitt.

– Noe av det første man ser etter, er nok at den andre har gjort seg litt flid med tanke på hvordan de ser ut. Jenter ser nok også litt etter gentleman-fakter. Jeg vil trekke frem disse rådene:

... Og dette bør man unngå, ifølge Huseby:

Ikke gjør noe som er for seriøst. Det er bedre å gjøre en aktivitet, enn at dere sitter i timevis og snakker dere i hjel.

Det er bedre å gjøre en aktivitet, enn at dere sitter i timevis og snakker dere i hjel. Ikke la det bli en for rask vei til et ligg, eller at forventningene om det, kommer veldig tydelig frem. Det er ikke uvanlig at den ene parten ønsker seg det mer enn den andre, men det kan ødelegge daten.

eller at forventningene om det, kommer veldig tydelig frem. Det er ikke uvanlig at den ene parten ønsker seg det mer enn den andre, men det kan ødelegge daten. Ikke bli overstadig beruset (med mindre den andre også blir det, da kan det være ålreit).

– Og dropp kinoen, forresten, sier Huseby.

Tre gode tips, og tre ting du bør unngå.

Da var det en etablertes tur. Hvordan gjøre valentinsdagen til en suksess, tjue år inn i et ekteskap?

– Jo eldre man er, jo mindre forhold har man nok til valentinsdagen, og ja, det er en amerikansk tradisjon, men mitt heteste tips: Bruk dagen for det den er verdt, sier Huseby.

Ikke glem romantikken . Vis kjærlighet og omtanke, legg merke til partneren din og gjør ekstra stas på hen. Jeg tror oppmerksomhet i form av en gave, blomster eller en finere middag, er noe mange setter pris på.

. Vis kjærlighet og omtanke, legg merke til partneren din og gjør ekstra stas på hen. Jeg tror oppmerksomhet i form av en gave, blomster eller en finere middag, er noe mange setter pris på. Ta initiativ. Ikke sitt og vent på at den andre tar initiativ. Det er nok i mange tilfeller gjerne en forventning om at det er mannens ansvar, men ikke alltid. Har du den hatten i forholdet, ta ansvar.

Ikke sitt og vent på at den andre tar initiativ. Det er nok i mange tilfeller gjerne en forventning om at det er mannens ansvar, men ikke alltid. Har du den hatten i forholdet, ta ansvar. Ha fokus på variasjon. Overrask gjerne partneren din med noe nytt. Et konsept jeg anbefaler er «ost og sex». Planlegg litt i forveien og inviter den andre til «ost og sex». Da vet man hva man går til. Rigg til et koselig måltid og dekk bordet fint. Ost, god tid, og god prat, og så skal vi ha sex. Det kan være fint for de som ikke er så spontane, å ha et opplegg klart i forkant.

... Og dette burde man unngå, ifølge Huseby:

Glem hverdagen! Dropp snakket om husvask og snømåking, og ta en pause fra problemer.

Dropp snakket om husvask og snømåking, og ta en pause fra problemer. Ikke vær selvopptatt. Sett pris på den andre og snakk om de fine tingene.

Sett pris på den andre og snakk om de fine tingene. Ikke bli overstadig beruset. Den gjelder både tjueåringene og de voksne. Ikke ødelegg kvelden med for mye alkohol.

– Hvis du nå kjenner at du litt sent ute, trenger du absolutt ikke vente til neste valentinsdag. Gjør et fremstøt, og kjør på når som helst, avslutter Huseby.