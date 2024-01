Dette bør du ikke gjøre i sprengkulda

Sibirkulda er på vei til Norge, og det kan få konsekvenser for både hus og hjem.

Men glem heller ikke deg selv og barna.

Hvordan skal man egentlig kle seg? Og hvor lurt er det egentlig å gå på ski når det er sprengkulde?

En av de som har mye erfaring med kulde i Norge, er Forsvaret.

På en av de kaldeste militærpostene i Norge, jobber oberstløytnant Bjørn Andreassen. Han er sjef for 2. bataljon i Brigade Nord, som har tilholdssted på Skjold i indre Troms.

Når TV 2 ringer ham, viser gradestokken 30 minusgrader utenfor kontoret hans.

– Det er en del forholdsregler og man må tenke på når det er så kaldt som nå, sier Andreassen.

Neste uke tar de imot 700 soldater til førstegangstjenesten i Skjold leir. Blant dem prinsesse Ingrid Alexandra.

SOLDAT: Neste uke reiser prinsesse Ingrid Alexandra til Skjold i Troms for å være med i førstegangstjenesten. Det blir et kaldt møte. Foto: Heiko Junge / NTB

Ikke bare krever det ekstra forberedelser når en kongelig skal bli soldat. Det krever også ekstra forberedelser når nye soldater kommer når det er meldt bikkjekaldt.

Prinsippet for soldater gjelder også for sivilister. Man må kle seg godt og ha på flere lag.

Det er også en del ting man ikke bør gjøre.

Dette bør du unngå

Metall-farer

Hvis du har vært fristet til å ta tunga på en metallstang tidligere, kan det bli vanskelig å få den løs om du gjør det i sprengkulda.

– Å ta på metall med fingrene i -10, er som å ta på en stekeplate. Frostskadene kommer veldig fort, sier Andreassen i 2. bataljon.

Metall leder kulde veldig godt. I Forsvaret håndterer de derfor våpen i kulda med vottene på.

– Det kan derfor være lurt å ha en bevissthet rundt øreringer, metallklokker og ringer. Vernesko med metall i fronten, kan også bli veldig kalde og anbefales ikke i vinterkulda, sier Andressen.

Svette kan bli en fiende i kulda

Andreassen råder til å unngå å bli svett hvis man skal være ute en god stund.

– Skal du gå langt og være fysisk aktiv, må du kle deg sånn at du ikke blir svett. Svetter du, blir du fuktig. Og da blir du kald og fort nedkjølt, sier han.

– Fuktighet er en av de største fiendene i vinterkulda, sier Andressen videre.

Fuktighetskrem og sminke

Når det kommer nye rekrutter til Skjold, er dette en beskjed som for noen blir møtt med overraskelse.

– Vi råder til å unngå fuktighetskrem. De inneholder vann, og fører til at man blir mer eksponert for frostskader, sier Andreassen.

Det samme prinsippet gjelder for flytende sminke, forteller Andreassen.

– Hvis man skal bruke krem, er det beste kuldekrem, fordi det beskytter huden og inneholder ikke vann, sier han.

Bør man trene i kulde?

Selv Forsvaret er forsiktig med harde intervaller når temperaturen nærmer seg -15 grader, forteller Andreassen.

VINTERVÆR: Det er meldt flott vintervær i helgen og sprengkulde. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Om du tenker deg på ski i helgen, må du kle deg godt og skifte til noe tørt når turen er over for å unngå å bli for kald av egen svette.

Hvor fort du skal gå på ski, må du tilpasse etter hvordan det kjennes ut, sier Andreassen.

– Det er en påkjenning for kroppen å drive med fysisk aktivitet når det er sprengkulde, sier sjefen i 2. bataljon.

– Skal du trene hardt, ville jeg ha gjort det innendørs, sier Andreassen.

Snus og røyk

Ikke bare er det kaldt for fingrene å stå med en røyk mellom fingrene i 20 minusgrader.

Nikotin kan bidra til å øke risikoen for kaldværsskader ved å trekke sammen blodårene i fingre og tær, og dermed hindre tilførsel av varmt blod.

Snus og røyk er dermed noe Forsvaret generelt råder å ikke bruke, også av andre helsemessige årsaker, sier Andreassen.

Faresignaler i kulda Nedsatt fingerferdighet

Smerter i hender og føtter

Rød hud, hevelser, stikking, prikking, kribling og nummenhet

Hvite flekker (og blemmer) som først blir synlige på nese, kinn, ører og fingre.

Den klassiske neglesprettfølelsen en indikator på at du har vært nær ved å få en mild lokal frostskade Kilde: Forsvaret

Dette bør du gjøre



Tre kroppsdeler du må kle godt

– Armer, bein og hode er det man skal tenke mest på. Det er der de største varmetapene skjer, og det er der man er mest utsatt for kuldeskader, sier Andreassen i Hæren.

Årsaken er at kroppen sentrerer varmen til sentrale kjerneorganer, som hjerte, lunger og hjerne.

FARESIGNAL: Hvite flekker (og blemmer) som først blir synlige på nese, kinn, ører og fingre er et faresignal på kuldeskader. Foto: Forsvaret

Det opplyser divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Brandstorp og Andreassen råder til å bruke et hodeplagg som dekker ørene og som er vindtett.

Halsen og ansikt har også et stort varmetap. Skjerf eller hals kan derfor være lurt å ta på seg, råder de.

Andreassen i 2. bataljon sier at det også er praksis i Forsvaret å gå med sko som er en til to størrelser større fordi luftrommet varmer. Da blir det også plass til tykke sokker og en god såle.

Han påpeker også at en god innersåle og en god yttersåle er viktig når bakken er -30 grader.

DIVISJONSDIREKTØR: Helen Brandstorp i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Tre lag klær

Tre lag er bedre enn ett, tykt lag, sier Andreassen.

Han sier at Forsvaret følger følgende trelagsprinsipp:

Superundertøy av ull innerst: Sitter tett inntil og transporterer fukt fra kroppen.

Mellomlag: Sitter litt løsere for å skape luft mellom lagene, gjerne av ull.

Ytterplagg: Skallbekledning som holder været ute. Det skal også sitte romslig på kroppen for å få luft mellom lagene. Forsvaret bruker Gore tex, men også bomull kan fungere bra om temperaturene er lave.

– Når det er kaldt, bør funksjonen til plagget gå foran mote. Ha riktig størrelse på plaggene og kle deg etter forholdene, sier Andreassen.



Mat og drikke



Ifølge Forsvaret øker energibehovet med 30 prosent i kaldt vær.

Andreassen sier det er en utfordring for soldater å få i seg nok mat og drikke når det er kaldt utendørs.

Lite vannmengde i kroppen – dehydrering – kan ifølge Forsvaret øke risikoen for kuldeskader, blant annet fordi evnen til å regulere kroppstemperaturen blir dårligere.

Andreassen forteller at soldater i Forsvaret har vannflasken sin hengende rundt halsen på innsiden av ytterjakka for at den ikke skal fryse.



Andreassen mener at varm drikke på termos er et godt alternativ, om det ikke frister med kaldt vann.

Ti supertips mot kulda 1. Kle på deg flere lag, normalt med tre lag. 2. Ull er gull. Det er godt egnet for både inner- og mellomplagg. 3. Vindtett og vannavvisende ytterbekledning. 4. Romslige klær gir mulighet for bevegelse, som skaper varme. Luft isolerer. 5. Velg klær som har mulighet for å ventilere eller stramme inn, som hette. 6. Bruk hodeplagg. Kroppen avgir mye varme fra hode og hals. 7. Sko og støvler må være romslige. Ha plass til ullsokker. 8. Votter isolerer bedre enn hansker. 9. Dersom du er ute i kulda, unngå barbering og kraftig ansiktsvask. Da fjernes det naturlige fettlaget. Det beskytter godt mot kulda. 10. Beveg deg, hvis du er kald. Kilde: Forsvaret

Kulde-råd for barn

Barn taper varme litt raskere enn voksne, sier Brandstorp i Helsedirektoratet.

De må derfor kle seg godt for kulda, av samme prinsipp som voksne.

Om barn kan være utendørs i -20 over lengre tid, kommer an på hvor vant de er til kulda og hvor godt man kan passe på at barnet ikke fryser, sier Brandstorp.

Eldre må passe på

Helsedirektoratet sier det er én aldersgruppa som må være ekstra obs i sprengkulda: eldre.

LYS: Selv om det er meldt kaldt, råder Helsedirektoratet til en tur ut for å få dagslys. Her fra Nesfjellet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Deres sirkulasjonssystemer er ikke like smidige og fleksible som hos yngre og regulerer ikke like godt.

– Særlig må man passe på de som er demente og ikke vil kunne ta godt vare på seg selv ute.

Brandstorp sier det er viktig at rusavhengige har varme steder å være.

Kom deg ut

Selv om det er meldt svært kaldt, er det ikke noe i veien for å ta seg en tur ut, så lenge man kler seg godt, sier Brandstorp.

– Mange blir sikkert sittende inne og vegrer seg for å gå ut. Men da kan man gå glipp av det spesielt vakre lyset ute i et slikt kaldt vintervær, sier hun.

– Legger vi til hvit snø og glitrende rim på trær og busker, kan en tur ute i dagslys være et bedre alternativ enn litt ekstra sjokolade, sier Brandstorp.