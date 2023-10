Dette bør du gjøre hvis økonomien drar deg ned

GIR RÅD: Psykologene Ingvild Stjernen Tisløv og Peder Kjøs, og forbrukerøkonom Derya Incedursun har forståelse for at noen skammer seg over økonomien nå. Foto: Ingvild Gjerdsjo/ TV 2 Sverre Saabye / TV 2 Aleksander Myklebust / TV 2

Bekymrer du deg for økonomien din i disse tider?

Da er du ikke alene.

Psykolog Ingvild Stjernen Tisløv forteller at økonomi er noe nordmenn bekymrer seg for aller mest nå.

– Det kan skape søvnproblemer at man bekymrer seg mye. Økonomisk stress kan gjøre at du får dårligere konsentrasjon og hukommelse, og at det blir vanskeligere å planlegge langsiktig, sier hun.

Det igjen kan gjøre deg dårligere på å disponere de pengene du allerede har.

– Det blir en ond sirkel, sier psykologen.

GIR RÅD: Psykolog Ingvild Stjernen Tisløv jobber mye med økonomiske bekymringer Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Skambelagt

Fredag ble årets statsbudsjett lagt fram, og i en tid med stor økonomisk usikkerhet og høy rente er mange spente på hvordan budsjettet vil påvirke oss direkte.

Psykologen forklarer at økonomi kan være et veldig skambelagt tema.

Mange kan synes det er ubehagelig å snakke om at det blir vanskeligere å få endene til å møtes.

– Det er veldig skambelagt. Spesielt i Norge, hvor de aller fleste av oss har vært vant til å ha trygg økonomi, og vi har en velferdsstat, sier Tisløv.

Tisløv får støtte fra psykolog-kollega Peder Kjøs.



– For voksne mennesker er det skamfullt å føle at man ikke klarer seg selv, ikke har fått det til, og å legge andre til byrde, sier han.

Kjøs er tydelig på at det er hardt for den psykiske helsa å slite med økonomien.

– Det å ha dårlig økonomi er veldig belastende. Og det er det på heltid.

PSYKOLOG: Peder Kjøs understreker at økonomiske problemer går utover mental helse. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Snakk om det

Med stadig høye priser i butikken, boliglånet og dårlig valutakurser er det naturlig at praten går. Dyrtiden omslutter oss alle.

– Det er helt naturlig at mange snakker om økonomi nå. Vi lever i et samfunn hvor vi er helt avhengig av økonomisk trygghet. Uten det mister vi anledningen til å delta på nesten alle arenaer i livet, sier Tisløv.

Selv om det kan være flaut, oppfordrer hun til å snakke med noen du stoler på, hvis du syns det er ekstra tøft nå.

– Det aller viktigste man kan gjøre er å prøve å snakke med noen man stoler på om hvordan man har det.

Kjøs er enig.

– Det er veldig synd at det skal være så vanskelig å skambelagt som det er. Jeg syns det er veldig fint at det går an å snakke mer om det.

Suksesshistorier overalt

Tisløv mener en av utfordringene er at vi hele tiden blir eksponert for suksesshistorier. På sosiale medier, og fra venner og kjente.

– Penger og forbruk er en del av pakka. Det kan oppleves skamfullt og flaut å merke at man ikke kan følge med i det racet, sier psykologen.

Og i et samfunn hvor sterk økonomi kan føles som en forutsetning for lykke, kan det føles enda verre ikke å få det til.

– Det å falle utenfor økonomisk har en påvirkningskraft som går langt utenfor psyken. Det handler om at du ikke kan opprettholde vennskap og sosiale relasjoner, fordi du ikke kan delta på ting, legger hun til.

Hun mener flere kan oppleve å miste venner og sosiale relasjoner når de stadig må si nei til ting som koster penger.

– Dette viser også hvor viktig det er at de som ikke har dårlig råd nå tenker seg om før de inviterer til kostbare aktiviteter eller sammenkomster.

Jurist og forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, sier det er naturlig å skamme seg over dette.

– Vi lever i et samfunn hvor velstand er normalen. Vi opplever at folk rundt oss har råd til å kjøpe klær, og betale utgifter. Hvis man ikke klarer dette selv, kan man føle at man har gjort noe galt.

Hun har tidligere snakket om hvordan det var å vokse opp i fattigdom.

– Jeg vet selv hvordan det føles. Det er så lett for utenforstående å si, «vi må bare være åpne og be om hjelp». Men det er lettere sagt enn gjort.

BEKYMRET: Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Åpenhet ikke nok

Åpenhet og fortrolig prat er ikke nok.

Psykologene understreker at det finnes grense for hva man kan løse med å snakke om det, og forholde seg til sine egne følelser og tanker.

– For de som virkelig sliter økonomisk nå, og har gjeld som de ikke klarer å betjene, er det ikke en løsning i seg selv å være åpen. Men det er en forutsetning for å komme videre, sier Tisløv.

Hvis du føles ekstra belastende at «alle» snakker om økonomi, mener psykologen det er på tide å gjøre grep.

– Hvis du merker at du blir veldig stresset, eller får vondt av at det snakkes mye om økonomi, er det et tegn på at du er i en situasjon der du kanskje trenger å få hjelp, sier Tisløv.



Må løses praktisk



Peder Kjøs mener økonomi er noe vi må forholde oss til, uansett hvor vondt det er.

– Det er fint at det går an å snakke om det, være åpen og ikke føle skam, men banken vil samtidig ha innbetalingene på for eksempel boliglånet, sier han.

Han forklarer at på noen områder innen mental helse må man tenke og føle annerledes for å bli bedre.

– Men dårlig økonomi kan ikke håndteres psykologisk, det må håndteres praktisk, sier Kjøs.

Hvis du for eksempel har høy gjeld, oppfordrer han til å kontakte banken og kreditorer.

– Hvis man klarer å komme seg ut av skammen og inn i en sånn aktiv og praktisk orientert mestringsfase, hvor du får den hjelpen du trenger, er det det beste.



Han mener de fleste som låner ut penger er mer interessert i en ordning hvor de regelmessig får inn litt mindre penger enn vanlig, i stedet for at du ikke kan betale noe i det hele tatt.



– Det er veldig viktig å bli kvitt kredittgjelden så fort som mulig, legger Incedursun til.

Hun mener det også er lurt å forhandle om bedre rente i banken.

– Ikke alene

Psykolog Tisløv understreker at mange sliter med økonomien nå, og det er ikke nødvendigvis den enkeltes skyld at det går dårligere.

– Det kan hjelpe litt på skamfølelsen å vite at man ikke er alene. Det handler ikke om at du har gjort noe fundamentalt galt. Det er svingninger og strukturer i samfunnet nå som får en hel del til å slite, sier Tisløv.