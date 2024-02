Dette bør du gjøre før jobbintervju: – Kan ikke understrekes nok

Det er lite som minner om sol og sommer ute, men mange begynner allerede nå å planlegge hva man skal bruke dagene på når temperaturene begynner å krype over 20 grader.

For en del innebærer det kanskje en sydentur. Men for mange betyr sommer tiden for å skaffe seg noen ekstra kroner gjennom en sommerjobb.

Allerede i starten av året kommer de første stillingene for sommervikarer. Har du fortsatt ikke fått deg en jobb, har ekspertene noen gode råd til deg.

NHO ser at stadig flere unge bruker sommerjobber til å skaffe seg relevant arbeidserfaring og at bedrifter ofte bruker sommerjobber som en rekrutteringsarena.

– Sommerjobb er med andre ord en vinn-vinn situasjon for både bedrifter og arbeidstakere, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.

Slik får mange jobb

Partner og kommersiell rådgiver i Karrierehuset, Barbro Mosseng, sier at det er lurt å registrere seg hos bemanningsbyråer og å bruke Finn.no for å finne ledige stillinger.



– Veldig mange jobber besettes utenom de vanlige jobbportalene og heller gjennom folk du kjenner. Tenk over hvem du kjenner som kan hjelpe deg inn i en jobb eller en bransje, og gi de beskjed om at du er på jakt etter sommerjobb, sier Mosseng.

MESTRING: Nina Melsom sier at en sommerjobb er god læring. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Søknaden du sender inn bør være skreddersydd for stillingen du søker på.

– Masseproduserte jobbsøkerdokumenter har mindre effekt på stillingen du søker på. Unngå å ha fokus på kun hva du skal få ut av jobben. Snu fokuset til hva du konkret kan bidra med for selskapet, råder hun.

Melsom i NHO mener det er supert om man finner en sommerjobb innenfor en bransje man er interessert i, men sier at det også er mye god læring i det å møte opp og gjøre en jobb.



– Det ligger mye læring og mestring i å gjøre arbeidsoppgavene sine skikkelig, selv om det ikke er den jobben du tenker å ende opp i.

– Øv på krevende spørsmål

Blir du kalt inn til intervju, er Mosseng helt klar på hva som er det viktigste å gjøre i forkant av alle typer jobbintervju.

– Sørg for å være godt forberedt. Dette kan ikke understrekes nok, sier hun.

Det kan være å ha et klart svar til spørsmålet om du kan fortelle litt om deg selv, ta kontakt med de du eventuelt kjenner i firmaet for tips og å forberede suksesshistoriene dine.

BRUK NETTVERKET: Barbro Mosseng sier at mange sommerjobber kan du få ved å bruke de du kjenner. Foto: Sturlason AS Polyfoto

– Øve på krevende spørsmål. Det kan være «feil» du har begått, konflikter du har opplevd, svake sider og utfordringer, sier Mosseng.

Også etter intervjuet kan du øke sjansene dine i prosessen videre.

– Følg gjerne opp med en epost hvor du takker for muligheten, og at du gleder deg til å høre fra de. Hører du ikke noe tilbake innen tiden du ble forespeilet, er det lurt å følge opp og høre hvor de er i prosessen.

Her er lønnen god

Selv om flere nå bruker sommerjobber som en måte å komme seg inn i drømmeyrket, ser NHO fortsatt at hovedmotivasjonen til mange unge er å tjene penger.

Da mener seniorrådgiver i YS, Goran Scekic, at det er viktig å vite at det ikke er en lovfestet minstelønn i Norge.

– Det er ikke likt som i USA hvor det er en fastsatt minstelønn, sier Scekic.

I Norge blir lønnssatsene ofte regulert gjennom en tariffavtale. Og der hvor det ikke finnes tariffavtaler, blir man enig med arbeidsgiver. Lønnen skal stå i arbeidskontrakten din. Scekic forteller at det er en viktig grunn til hvorfor du må ha en skriftlig kontrakt, og ikke bare en muntlig avtale med arbeidsgiver.

VIKTIG: Goran Scekic i YS sier at en skriftlig arbeidskontrakt er viktig å ha på plass også for sommejobber. Foto: YS

– Mange inngår ikke det fordi de tenker en sommerjobb bare varer så kort. Men loven slår fast at du skal ha en kontrakt, uansett hvor lenge arbeidsforholdet varer.

Melsom i NHO sier at det i tillegg også er viktig å vite hvilke andre rettigheter man har, som god opplæring og skikkelig oppfølging.

Arbeidsplasser som styrer lønnen etter tariffavtaler, har mye varierte lønnsnivåer. Scekic sier det handler om arbeidsoppgavene i de ulike yrkene.

– Typiske yrker som betaler godt er lagerarbeidere, gartnere og hagehjelp.

På nettsidene sine har YS en oversikt over hvilken timelønn du kan forvente i de ulike yrkene, ut ifra tariffen. Der står det blant annet at renholdsarbeider er et typisk yrke som betaler bra, både for de under og over 18 år.

– Og selv om en sommerjobb er for en kort periode, er det lurt å være med i en fagforening. Er du ung eller student, er det ofte gratis å være med. Skulle det oppstå noen problemer i arbeidsforholdet, har du støtte fra fagforeningen eller en tillitsvalgt på arbeidsplassen, sier Scekic.