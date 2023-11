Dette blir stadig mer populært

Mange nordmenn har fått svakere kjøpekraft det siste året, og flere næringer opplever nedgang i omsetningen.

Et endret marked og nye impulser har derimot ført til et storinnrykk til internasjonale butikker.

Chris Haugetun har tatt turen fra Øygarden til Bergen sentrum, for å finne eksotisk godis.

HANDEL: Markedet for internasjonale butikker øker. Chris Haugetun leter i hyllene ved Oliven Mat i Bergen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– De har forskjellige ting her som du ikke får på Spar eller Kiwi. Du får for eksempel ikke den sterkheten i maten, eller de samme krydderne du får her, forteller han under handleturen.

Eksotisk snacks

– Vi har mange kunder som må inn her to til tre ganger om dagen, sier Abdull Miqdad.

Han driver Oliven Mat i Bergen sentrum. På kundelisten er folk som stammer fra land over hele verden, men også mange etnisk norske.

SJEF: Mange nordmenn kommer innom for å kjøpe grønnsaker og ris, forteller daglig leder ved Oliven Mat, Abdull Miqdad. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Du har ungdommer som kommer etter nudler, og asiatisk mat er populært. Ris har vi mange typer av, og så selger vi veldig mye av grønnsaker, forteller den daglige lederen.

Øker i popularitet

– Mottakelsen har vært over all forventning. Vi tror det er en sterk underliggende etterspørsel etter eksotisk og autentisk mat.

Det sier Mathias Havgar, som er daglig for den Asker-baserte butikken Fudi, som åpnet i april.

I forkant av butikklanseringen gjennomførte største eier i Fudi, Arta+, en markedsanalyse av dagligvaremarkedet.

Den viser at markedet for internasjonale butikker øker med syv prosent i året, basert på omsetningen til de 90 mest innbringende butikkene i landet.

ANNERLEDES: Internasjonale dagligvarebutikker tilbyr produkter og varemerker de tradisjonelle kjedene oftest ikke selger. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer ANNERLEDES: Internasjonale dagligvarebutikker tilbyr produkter og varemerker de tradisjonelle kjedene oftest ikke selger. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer ANNERLEDES: Internasjonale dagligvarebutikker tilbyr produkter og varemerker de tradisjonelle kjedene oftest ikke selger. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer ANNERLEDES: Internasjonale dagligvarebutikker tilbyr produkter og varemerker de tradisjonelle kjedene oftest ikke selger. Foto: Elias Engevik / TV 2 Les mer

Havgar mener at spesielt tre kundegrupper interesserer seg for internasjonale dagligvarer.

– Du har de prisbevisste, som for eksempel vil ha billigere frukt og grønt, du har de matbevisste, som vil ha mer sjeldne råvarer, og så har du dem som er opptatte av å lage mat fra der de har røtter fra.

– Skaffer det folk ber om

Semra Ugur er daglig leder for Elite Mat i Oslo. I år regner hun med å omsette for 85 millioner kroner, en tangering av butikkens toppår.

GODE TALL: Elite Mat i Oslo ser ut til å omsette for 85 millioner kroner i 2023, sier Semra Ugur. Foto: Privat

– Det er kjempegode tall for oss, siden vi ikke selger øl eller kjøtt. Men det er vanskelig å si om det skyldes flere kunder eller at prisene har økt.

Hun forteller at butikken alltid har hatt faste og nye etnisk norske kunder.

– Jeg tror innvandrerbutikkene kan være supplerende til de store dagligvarekjedene. Butikken vår blir formet etter etterspørselen fra kunder. Når noen spør om vi kan skaffe noe, så skaffer vi det.